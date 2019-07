HIPÓDROMO POLÍTICO

YAHLEEL ABDALA, AUTORITARIA CON PIEL DE DEMÓCRATA

POR CARLOS G. CORTÉS GARCÍA

*La dirigente priista en Tamaulipas, que no líder, se descara abiertamente a favor de “Alito” para la dirigencia nacional del PRI

*Fue un ex gobernador norteño quien amenazó a Ivonne Ortega Pacheco

*Karla González Cabrera, nueva contratación de Maki Ortiz en Reynosa

*Anwar Vivián Peralta, insiste en sus altos vuelos, aunque siempre fracasa

La dirigente del Partido Revolucionario Institucional en Tamaulipas, que no lideresa, Yahleel Abdalá Carmona, ya dio color de cómo va a jugar en el próximo proceso interno para la renovación de la dirigencia de su partido.

En una reunión en Tula, la señora Abdalá, por cierto, diputada electa al Congreso de Tamaulipas, se las cantó directo en un encuentro con militantes del PRI en el cuarto distrito: “Me preguntaron a que fórmula yo le di mi carta de apoyo. Y a la fórmula que yo le di mi carta de apoyo es la fórmula de Alejandro Moreno y Carolina Viggiano. Alito Moreno Cárdenas es la carta a quien yo di mi apoyo como dirigente estatal”.

Y, entonces, cualquiera que tenga dos dedos de frente, entiende que la actitud de Yahleel es una actitud impositiva, autoritaria, que pretende disfrazar con piel de demócrata pura. Y por eso nadie le cree su postura, porque al día de hoy todo lo que ha hecho Yahleel es recibir órdenes desde San Pedro Garza García, en Nuevo León, y cumplirlas a pie juntillas. Y eso ha terminado de darle en la torre a su partido, que no es de ella ciertamente, y por eso priistas tan destacados como Roberto González Barba han decidido darle la espalda a la “administración Yahleel” y sepultar su militancia y trabajo de tantos años, porque la petulancia de esta mujer no ha permitido el diálogo y el intercambio de ideas, sino la imposición y la grosería.

Cuando Yahleel nació, Roberto González Barba ya tenía cientos de “horas de vuelo” en la política, más que ella al día de hoy, y por eso se indignó ante las medidas políticamente torpes de la dirigente impuesta por dedazo a quien su carrera política no le ha costado nada, y por eso no valora, y por eso le importó un pepino, que el PRI mordiera el polvo de manera tan vergonzosa como en la elección local de junio de 2019: lo que Abdalá Carmona hizo fue sacrificar a todos sus candidatos para lograr que ella y sus compañeros plurinominales llegaran al Congreso, como sucedió.

Y entonces, a los candidatos no les mandó recursos, no les dio apoyo y les mandó como delegados a puros neófitos, como Carlos de los Reyes, quien intentó pelearse con el alcalde Nader en Tampico, quien ni se inmutó de la “estrategia tan estúpida” que ni un voto les mereció a los tampiqueños. Por eso Mon Marón y Rosa González Azcárraga hicieron morder el polvo a Ricardo Garza Narváez y a Astrid Lattuada de León, gente buena, capaz y decente, pero candidatos de la marca equivocada. Yahleel los sacrificó al igual que sacrificó a otros candidatos en el estado, porque conociendo la fortaleza del Partido Acción Nacional en Tamaulipas y del propio Gobernador, no diseñó la estrategia adecuada, porque no sabe.

Lo mismo ocurrió en su campaña para Senadora de la República donde Yahleel perdió por ignorancia, porque nunca vio que los perfiles de sus adversarios eran más fuertes que el de ella, mucho más, y porque nunca les cumplió a sus electores. Nunca pasó de las palabras a los hechos y todo se quedó en verborrea.

Y si, la elección pasada fue una verdadera vergüenza para el PRI. Y si el papá de Yahleel volviera a vivir se volvería a morir de la pena de ver lo que su vástaga ha hecho del PRI de Tamaulipas.

El caso es que el PRI de Tamaulipas ha dado todo el apoyo y facilidades al equipo del Gobernador de Campeche con licencia, Alejandro Cárdenas “Alito” y nada para la ex Gobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega Pacheco, por ese autoritarismo que Yahleel ha demostrado al frente del Partido. Y entonces yo me pregunto: ¿y si quien gane la elección es Ivonne y no Alito? Porque la diferencia entre ambos no llega a los 10 puntos adicional a que es una contienda donde sólo van a participar militantes registrados en el padrón.

Lo seguro, seguro, además, es que, si gana Alito, el nuevo dirigente del PRI después de Yahleel será Alejandro Etienne Llano, con lo cual las órdenes seguirán llegando a tierras tamaulipecas desde el vecino estado de Nuevo León. Y de no ser así, la baraja podría enriquecerse con otros personajes. El caso es sacar al PRI de Tamaulipas de ese marasmo que vive al día de hoy, porque de seguir por ese sendero, podrían en un futuro perder su registro.

1. ¿Será cierto como se rumora en los mentideros políticos que el gobernador que amenazó a la candidata Ivonne Ortega es un ex mandatario de Coahuila? 2. ¿Será verdad como se rumora que Karla González Cabrera, quien colaboró muy de cerca con el ex coordinador de prensa de Egidio Torre Cantú, Guillermo Martínez García, fue contratada por la alcaldesa de Reynosa, Maki Esther Ortiz Domínguez y su coordinadora de prensa, Martha Patricia Castro Granados, para operar en contra de sus adversarios políticos? Porque en ciertos temas como el de Paseo de las Flores muchos han identificado ya que Karla González Cabrera es la mano que está meciendo esa cuna. 3. Ahora resulta que Anwar Alejandro Vivián Peralta, el jovenazo-publirelacionista-periodista-funcionario-dirigentepolítico-regidor-locutor-dirigentepartidista-priista-panista-perredista-morenista-etc., y demás hierbas, ahora es el coordinador en la zona norte de Tamaulipas de un movimiento que se llama Unión General de Obreros y Campesinos de México, la UGOCEM, y para su investidura se llevó a cabo una ceremonia para que el todólogo de Vivián Peralta tomará protesta como dirigente de dicha organización en Río Bravo.

Por cierto, el dirigente estatal del UGOCEM, Elías Orozco Salazar, manifestó la plena identificación de la Unión, con la cuarta transformación que impulsa el presidente de México Andrés Manuel López Obrador.

El ex irresponsable de prensa de la COMAPA de Reynosa incrementa en uno más los diplomas que lo han acreditado como… algo, aunque lo malo es que no pasa mucho tiempo cuando Vivián se bronquea con quienes mandan en las organizaciones por su desorden y su proclividad a sentirse más que los demás.

En fin. Se aceptan apuestas de cuánto tiempo durará este sujeto en el movimiento. Y hay quienes apuestan la cabellera que no cargará los peregrinos.

Gracias por recibirnos. Sus comentarios son bien recibidos en nuestro correo electrónico [email protected] Y también estamos en twitter @CarlosCortesMX.

HIPÓDROMO POLÍTICO D.R. 2019