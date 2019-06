HIPÓDROMO POLÍTICO

POR CARLOS CORTES

YAHLEEL ABDALÁ QUIERE JUSTIFICAR SU INDOLENCIA

En las últimas horas, un video de la presidenta del PRI de Tamaulipas, Yahleel Abdala Carmona, circula en las redes sociales, donde la neolaredense intenta dar cátedra de política, y por el contenido y modos en los que habla de la elección del domingo pasado, trata de justificarse ante la escandalosa derrota que el partido que comanda consiguió el pasado domingo.

Pero no ella. Yahleel seguirá siendo presidenta del Comité Estatal del PRI y asumirá la diputación plurinominal a partir del primero de octubre. Abdalá Carmona tiene más suerte que capacidad. Y ello quedó demostrado en la elección del pasado domingo. Por eso le fue como le fue al PRI y por eso sigue, electoralmente, en caída libre.

Y lo único que queda claro, es que Yahleel es una insensata que con una memoria de lo más corto, no recuerda lo que ocurría en el reciente pasado, cuando su partido, el PRI, lograba triunfar con una serie de trastupijes que daban terror. Y eso no es lo criticable, sino lo que dice Yahleel y como lo dice. O como dicen en mi pueblo calladita se ve más bonita.

Y es que para nadie es un secreto, que Yahleel se fue a cuidar su estatus político y sus intereses, el cual quedó lo bastante dañado después de haber perdido la Senaduría en el 2018, y a lo largo de la campaña electoral hizo mutis. Yahleel cuidó su pecunio y sacrificó a sus “pares”. ¿Le parece correcto? Seguramente más adelante los militantes podrían pedir la cabeza de Abdalá y que por solidaridad y decencia renuncia a la diputación local plurinominal que ganó por dedazo. Eso, sería lo justo.

1. Por cierto, sigue la entrega de constancias de mayoría a los candidatos que resultaron ganadores en la elección del pasado domingo, y quienes iniciarán sus funciones legislativas a partir del próximo primero de octubre, en la LXIV Legislatura del Estado de Tamaulipas. 2. Se viene una bomba en el CONACYT. Le explico. Trece alumnos aprobaron el examen TOEFL (Test of English as a Foreign Language) y fueron aceptados para una Beca del CONACYT con un apoyo económico de $11,500 pesos mensuales, para ingresar a la Maestría de Administración Pública y Ciencias Políticas que imparte la Facultad de Derecho y Ciencias Social de la UAT.

La fecha límite para el trámite de la Beca era el 25 de abril, pero éste trámite le correspondía al Departamento de Postgrado de la Facultad, solo que por indolencia de la persona irresponsable este trámite se hizo el último día, por lo que solo algunos, los menos, sólo dos, alcanzaron a terminar su trámite: es decir, tuvieron suerte. Los más perdieron la oportunidad.

La indolencia e irresponsabilidad del Departamento, provocó que los alumnos de posgrado no tuvieron acceso a ese apoyo económico que otorga el CONACYT, cuando en realidad hubo suficiente tiempo para el trámite, pues el periodo para realizarlo fue del 19 de febrero al 25 de abril y se trató de hacer en las últimas horas.

El Programa de Calidad de CONACYT otorga esas becas a los alumnos que fueron brillantes en sus licenciaturas, y que dominan el idioma inglés con más de 580 puntos según el TOEFL, y es lamentable que por culpa de un frívolo empleado, que no refleja por cierto, lo que de ninguna manera se hace al interior de la Universidad, dejen de percibir ese valioso ingreso que les permitan ayudarse en sus estudios.

No podemos perder de vista que el corazón, la fuerza, el motor de la universidad son sus alumnos que logran grados de maestría y doctorado y por eso se les debe apoyar. Pero lo peor de todo es la indolencia con que actuó el irresponsable empleado que actúo afectando a los jóvenes, por lo que debe investigarse de quien fue la irresponsabilidad y aplicarle una buena sanción, aunque los papás de los afectados piden el cese del maestro irresponsable, para que se logre sentar un precedente enérgico. Esta persona no es apta para tal cargo. Según los que conocen la facultad, ese departamento no soportaría una auditoria académica.

¿Quién les pagará los gastos que representa la Maestría, a los alumnos y a sus padres? Esto es solo un error de los muchos que tiene a su favor quien hoy sigue afectando a inocentes.

Gracias por recibirnos. Sus comentarios son bien recibidos en nuestro correo electrónico [email protected] Y también estamos en twitter @CarlosCortesMX.

