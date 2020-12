#DESDELAFRONTERA

POR PEDRO NATIVIDAD

Yahleel Abdala, va al PAN en busca de la alcaldía

Todos conocemos a YAHLEEL ABDALA CARMONA, mujer entrona, que no le importa ponerse al tú por tú en política, incluso hasta con su mismo partido.

YAHLEEL viene de una familia que siempre han luchado por Nuevo Laredo, en una entrevista que recientemente le hice, me aclaró que la pasión que siente por la política no la adquirió de su señor padre JOSE MANUEL ABDALA DE LA FUENTE, como todos pensamos, si no que viene de su mamá, quien fue comerciante hace muchos años y que era la líder del mercado.

Y fue ahí donde YAHLEEL empezó a vivir en un mundo lleno de política, pues veía como su madre exigía a los líderes políticos mejores condiciones para los comerciantes y mejoras para la colonia donde vivían.

Cuenta que, desde los 5 años (tiene fotos), que ya andaba en los cruceros con sus padres y agarraba el altavoz y pedía que votaron por los candidatos.

A los 10 años fue su primera participación en una campaña formal, en donde dirigió su primer discurso ante una multitud enorme, y fue en el cierre de campaña de un candidato a gobernador.

Cuenta YAHLEEL que ese fue su bautizo en la política y desde ahí no paró, “yo sí tenía que pegar calcomanías, si tenía que andar en el crucero, si me tocaba ir a los eventos, lo que me tocara hacer yo quería sentirme útil y siempre he reconocido que, a través de la política, pues realmente se puede ayudar y servir, cuando es bien aplicada, porque a veces hay confusión del tema de lo que es la política”.

Cuando le pregunte sobre su paso por la política, aseguró ser una mujer muy objetiva, “así me he manejado en los diferentes cargos que he tenido, desde regidora, desde diputada federal, ahora de diputada local, siempre he sido muy comprometida con las causas ciudadanas, realmente me pongo la camiseta de representante popular”.

Ayer sábado, los teléfonos sonaron y las redes sociales se inundaron con una noticia, YAHLEEL ABDALA aceptaba la invitación del PAN Nuevo Laredo, para ser ir en busca de la candidatura a Presidenta Municipal.

Desde el inicio del proceso electoral se había mencionado el nombre de YAHLEEL en el PAN, pero para muchos era imposible ¿cómo era posible que la mujer más fuerte del PRI Nuevo Laredo, dejará su casa y se fuera a una nueva aventura?

Pero al final sucedió, para este martes 29 se tiene contemplado que YAHLEEL ABDALA haga el anuncio oficial de su retiro del PRI y su adhesión al PAN.

Muchos han aplaudido el valor de YAHLEEL de haber tomado esa decisión, conscientes que en el PAN continuará con ese legado que le inculcaron sus padres, y que continuará cosechando éxitos.

Otros han criticado el hecho, llamándolo traición, pero al final, ¿qué acaso la gran mayoría de esos que critican, no estaban en otros partidos?, Si estuvo bien que ellos cambiaron de partido para buscar mejores plataformas para seguir ayudando a Nuevo Laredo, entonces el cambio de YAHLEEL ABDALA, también es bueno, ¿o no?

Lo único cierto es que YAHLEEL es una buena candidata, y que a lo largo de los puestos políticos que ha cosechado, se ha manejado como una mujer férrea, que defiende el presupuesto, y que siempre ha estado de parte de los neolaredenses, a pesar, como ya lo dijimos y como muchos hemos sido testigos, de enfrentar a su propio partido.

YAHLEEL es una mujer que está destinada a ser Presidenta Municipal de Nuevo Laredo, se lo ha ganado a pulso, solo que al seguir en el PRI ese destino se alargaba, pero ahora, que aceptó la invitación del PAN, ese destino está a punto de realizarse.

En política se busca la mejor estrategia y sin duda el PAN ha hecho una jugada maestra… ¿Qué? ¿no?… NOS LEEMOS.

Comentarios [email protected]