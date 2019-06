EN CONCRETO

Por: Ángel A. Guerra

“Yahleel, que bueno que ya te vas”

En lo que parece la carta final de la guerra epistolar desatada entre el ex presidente del Comité municipal del PRI en Tampico ROBERTO GONZÁLEZ BARBA y la dirigente estatal tricolor, YAHLEEL ABDALA CARMONA, el político porteño le lanzó un último ‘piropo’ a su ex superior jerárquica:

“Qué bueno que ya te vas”, le escribió.

Y en el ‘prólogo’ de su misiva, don ROBERTO explicó:

“”Lo bueno es que aceptó que ya se va. Quienes deseamos lo mejor para el PRI, estamos obligados a cuidar lo que queda”, sentencia, sin abandonar su típica ironía.

Y da un consejo:

“El futuro está en sacudir lo que ha perjudicado a la institución: tanta tolerancia a la corrupción, nepotismo, compadrazgo, amiguismo, impunidad, tenía que cobrar facturas”.

Y da la estocada:

“Lamentablemente YAHLEEL se encerró en ‘su verdad’ y no aceptaba sugerencias ni consejos”.

En esta misma columna, pero en la parte inferior, encontrará usted la carta, íntegra.

Que la disfrute:

Entre tanto, deje compartirle que el Gobierno Municipal que preside la Doctora MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, presenta la Tercera Jornada Laboral Reynosa 2019, para poner a disposición de la población 700 nuevas vacantes para operadores de industria maquiladora.

Esta Jornada será efectuada este jueves 13 de junio de 9:00 a 13:00 horas, en las instalaciones de la empresa BBB Industries, ubicada en el parque industrial Reynosa, con el objetivo de promover la ocupación laboral para la población del oriente de la ciudad y que obtenga un empleo cerca del hogar.

Esta ciudad es líder en ocupación y el Gobierno de Reynosa, presidido por la Alcaldesa MAKI ORTIZ DOMÍNGUEZ, busca, por medio de la Dirección de Empleo y Productividad, acercar a las empresas que cuentan con vacantes y las prestaciones indicadas por la Ley, con quienes buscan un trabajo.

Obtener un empleo en la zona donde se habita, o cerca de ella, tiene la ventaja de que los trabajadores pueden desplazarse hacia este en menor tiempo y con menores costos; por lo que en el lugar se dispondrá de exámenes médicos gratuitos para agilizar el reclutamiento de los candidatos.

Mientras que en Matamoros, al asistir a la toma de protesta del Consejo directivo de COPARMEX, el alcalde MARIO ALBERTO LÓPEZ HERNÁNDEZ convocó al sector empresarial a unificarse al gran proyecto que se llama Matamoros, una ciudad en donde se trabaja con intensidad y con pasión para subir sus niveles de productividad, competitividad, eficiencia y algo muy importante, abatir sus índices de pobreza extrema.

El presidente municipal mencionó lo anterior al asistir como invitado a la toma de protesta asistir como invitado a la toma de protesta del Consejo directivo para el ciclo 2019-2020, a cargo de CARLOS GONZÁKLEZ LIMA, marco en el que hizo un llamado a los empresarios para que se sumen a la gran cruzada que inició desde el primer día de gobierno para sacar adelante a Matamoros.

“Tengo claro cuál es el objetivo para esta ciudad”, dijo al manifestar que el CONEVAL posiciona a Matamoros en el número 12 en el rubro de pobreza extrema; y la pobreza no se mide en cuanto a los recursos que trae un ciudadano en sus bolsillos, se refiere a la cantidad de colonias que no cuentan con los servicios básicos”, explicó.

En Nuevo Laredo, entre tanto, el Centro de Innovación y Tecnología (IST) de la Secretaría de Desarrollo Económico del gobierno municipal, lanzó la convocatoria para el programa de Capacitaciones Nuevo Laredo 4.0, que se impartirá del 9 de agosto al 26 de octubre al sector industrial y logístico.

El presidente municipal ENRIQUE RIVAS, destacó que este plan de capacitación responde a las necesidades de generar conocimientos técnicos y capacidades de entendimiento y manejo de conceptos identificados en el ámbito Industria 4.0, en los sectores industrial y logístico de la región que son claves en la economía de la ciudad.

“La preparación constante en todos los ámbitos productivos, es de vital importancia para estar en los carriles de alta competencia a nivel global y esta es una opción de estar actualizados”, dijo el alcalde.

De Río Bravo reportan que con la entusiasta participan de reconocidos basquetbolistas integrados a equipos de toda la región, así como invitados especiales, arrancó aquí la IV Copa Triqui del norte de Tamaulipas, organizado por YBOA.

En un formidable ambiente festivo, correspondió al presidente municipal CARLOS ULIVARRI LÓPEZ, dar la más efusiva de las bienvenidas a los niños Triquis, quien expresó su satisfacción y su orgullo por poder traer y presentar en Río Bravo a quienes representan una historia de éxito, que al mismo tiempo sirva como inspiración y modelo a la comunidad infantil y juvenil riobravense.

El torneo, que continuó sábado y domingo en diferentes locaciones de la ciudad, tendrá una fastuosa clausura que se programa para el próximo domingo en el Centro de Bienestar y Paz de la colonia Satélite.

CARTA ABIERTA # 2

Y bueno, a continuación la prometida misiva de

Don ROBERTO GONZÁLEZ BARBA:

Muy apreciada YAHLEEL ABDALA CARMONA

En primer lugar gracias por tu respuesta a mi carta y te hago algunas precisiones.

1.-Yo presumo 52 años de militancia y nada más. Tú la experiencia que obtuviste con capacidad, preparación, trabajo, entrega y compromiso. Quizá por eso en N, Laredo, en tu tierra, perdiste en los 3 distritos y con una votación que da vergüenza.

Me pregunto… ¿Por qué con toda tu experiencia, presencia, autoridad moral y política no quisiste jugar de mayoría en N. Laredo? Hoy serías candidata natural y única del PRI a la gubernatura en el 2022.

En enero te sugerí ésta posibilidad para Ti y todos los que iban a ser pluris. ¿Recuerdas que te molestaste por mi atrevimiento?

2.- Dices que aceptaste la responsabilidad por ser agradecida y que no es un sacrificio sino un privilegio dirigir al PRI. ¡Claro!… con un salario mensual de 80 mil pesos, Suburban, chofer, gasolina, boletos de avión, viáticos para todo, pues eso está muy bueno.

3.- La cantidad de 4.4 millones mensuales que da la autoridad electoral, menos 1.1 millón descuento por multas, quedan 3.3 que es más del doble que lo que recibía la dirigencia anterior.

4.- Afirmas que mensualmente me entregabas una aportación. Te recuerdo que después de 50 días que tomé posesión, solo enviaste 15 mil pesos y un mes después otros 15 mil que fueron utilizados en rehabilitar el edificio que tenía 5 meses abandonado.

Hubo que hacer pagos de todos los servicios que estaban cancelados. A eléctricos, plomeros, pintores, etc.

5.-Escribes que el PAN perdió 304 mil votos y Morena 564 mil. Lo único cierto es que nosotros solo tenemos la espectacular cifra de 88 mil votos y tan solo 3 diputaciones pluris donde tú vas en 1er lugar.

6.- Que bueno que harás una revisión a la nómina y al gasto corriente. La situación en el mediano plazo estará para llorar aquí y en el CEN del PRI.

7.- Reiteradamente me afirmas que eres una mujer honesta. Yo no cuestiono tu honorabilidad, sino tu desbordado optimismo juvenil que se estrelló ante la terca realidad. A veces hay que pedir consejos.

8.- Efectivamente fuiste impuesta conforme a Estatutos. Dices que estás en el desahogo de pruebas pos electorales y que bien. Te afirmo que con ello estarás ayudando a Morena o el PAN porque el PRI está en 3er lugar.

9.-Dices que estás de paso. Te recuerdo que MANLIO FABIO BELTRONES, RENÉ JUÁREZ renunciaron cuando entregaron malas cuentas. Aquí debes ser muy madura y verte en un espejo y preguntarte si fuiste parte del problema. Pero qué bueno que ya te vas.

10.- El pasado 10 de abril me exigiste y con testigos que acusara al alcalde de Tampico de malos manejos y te contesté que no lo haría porque no me constaba. Casi me dijiste traidor y por ello te renuncié.

11.-Tu delegado en Tampico fue el que se hizo cargo de la elección que empezó el 15 de abril. (Yo renuncié él 10). Las estrategias diseñadas por Ti y aplicadas por tu enviado, lograron 6 mil votos totales en los 2 distritos. A mí no me culpes de tu fracaso.

12.- Te recuerdo que los regidores del PRI en Tampico nunca han cuestionado el manejo del presupuesto municipal. Son “Chuchistas”.

13.- Deberías escuchar a quienes participaron como candidatos. Con ellos debes platicar y analizar sus reclamos. No soy tu enemigo. Quiero al igual que tú a mi partido y que sobreviva. No vas por el camino correcto. Con enojarte no resuelves nada.

Mis afirmaciones las firmo y sostengo. Desde hace 25 años escribo cartas en el Sol de Tampico. La carta te la envío a Ti porque eres la responsable del PRI.

Ojala y públicamente entregues ya un informe detallado de política/logros/manejo del presupuesto normal y de las campañas.

Respetuosamente

CP ROBERTO GONZÁLEZ BARBA Tel. 833-155-91-01

[email protected]

CCP CLAUDIA RUIZ MASSIEU, Comité Nacional del PRI, Delegado JULIÁN LUZANILLA, Sectores y Organizaciones y a la militancia.

Hasta aquí la misiva de Don ROBERTO.

A propósito de Tampico, el presidente municipal CHUCHO NADER, encabezó este sábado una nueva jornada de limpieza “Diciendo y haciendo”, dentro del programa #TampicoBrilla en las colonias Hospital Regional, Díaz Ordaz y Universidad sur, donde además sostuvo un diálogo con los vecinos, quienes le plantearon las diversas problemáticas que enfrentan estos sectores, sobre todo en materia de alumbrado público y mejoramiento de vialidades.

En otro tema, jornaleros agrícolas residentes de Antiguo Morelos, Bustamante, Tula y Ocampo, recibieron del Gobierno del Estado, recursos económicos para laborar fuera de su lugar de origen en el corte de caña.

Mediante el Subprograma de Movilidad Laboral, que opera la Secretaría del Trabajo, en coordinación con el Servicio Nacional de Empleo Tamaulipas, se llevó a cabo el reclutamiento de doscientas personas, para trabajar en la empresa “Asociación de Cañeros de San Miguel del Naranjo”, ubicada en San Luis Potosí.

MARÍA ESTELA CHAVIRA MARTÍNEZ, titular de la dependencia estatal, dio a conocer que mediante este mecanismo, el gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, genera mejores condiciones de vida, de traslado y trabajo, para los tamaulipecos que migran por motivos labores.

Indicó que con esta política, la población migra de manera segura, con pleno respeto a sus derechos humanos, conoce el lugar donde trabajará, el tiempo de su contrato, ingreso y las condiciones de trabajo.

JESÚS ÁVALOS PUENTE, alcalde de Ocampo, Tamaulipas, argumentó que el gobernador hace patente su compromiso, de brindar el bienestar laboral a cada uno de los que habitan la región cañera.

Por cierto, dentro del Programa de Rescate de Espacios Públicos, el Gobierno del Estado continúa con la rehabilitación de áreas verdes y parques como en el Fraccionamiento Nueva Aurora para contribuir al esparcimiento de las personas, informó GILBERTO ESTRELLA HERNÁNDEZ, Secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente estatal.

Esta labor se realiza en seguimiento a la disposición del Gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA acorde a la estrategia integral del Plan Unidos por Tamaulipas, expresó el titular de SEDUMA.

El Parque rehabilitado se ubica entre las calles FELIPE ARREDONDO, GARCÍA LÓPEZ, CARLOS SAEB FÉLIX y VICENTE BENAVIDES, donde el personal de SEDUMA realizó acciones de limpieza de banquetas, el retiro de basura, de ramas que obstruyen la movilidad segura de los peatones y de tierra acumulada, en el Fraccionamiento Nueva Aurora, explicó.

Tal y como lo expresó el Gobernador en el arranque de Unidos por Tamaulipas, este tipo de programas ayudan a reconstruir el tejido social, que es parte fundamental para el desarrollo del estado, su crecimiento pero sobre todo para mejorar las condiciones de vida de la población, recordó el Secretario ESTRELLA HERNÁNDEZ.

De otro lado, deje decirle que con la entrega de sementales bovinos con registro genealógico, el gobierno de Tamaulipas continúa impulsando el mejoramiento genético y a su vez propicia el crecimiento del inventario ganadero en diversas regiones del estado.

ARIEL LONGORIA GARCÍA, titular de la Secretaría de Desarrollo Rural, dio a conocer que en lo que va del año se han entregado subsidios a los productores pecuarios por un monto cercano a los 5 millones de pesos, de un total de los 30 millones destinados para el programa de Mejoramiento Genético Tam 2019.

Recalcó que este monto dispersado avala la entrega de 243 sementales bovinos, 53 ovinos y 44 caprinos, los cuales ya se encuentran en diversos ranchos de la entidad, con el propósito de aumentar la producción y productividad de la ganadería.

El secretario LONGORIA GARCÍA indicó que el Gobernador, FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, sigue brindado todo el respaldo a los ganaderos tamaulipecos, por ello, dijo “se siguen aportando subsidios de 19 mil pesos por semental bovino, 4 mil en semental ovino y 3 mil en semental caprino, siempre y cuando cumplan con las reglas de operación del programa”, reiteró.

Por último, en el marco del “Día Mundial del Medio Ambiente”, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) a través del Instituto de Ecología Aplicada (IEA) realizó el Tercer Coloquio de Fauna Silvestre, cuyo tema principal fue el análisis de las especies exóticas invasoras que están presentes en los hábitats de la entidad.

En el inicio de las actividades desarrolladas en el Auditorio del IEA en esta capital, se destacó la importancia de los trabajos que se han realizado en Tamaulipas y en otros estados, con el propósito de contribuir a frenar los problemas que ocasionan las especies que han sido introducidas en hábitats que no les corresponden.

Se desarrollaron temas en torno a especies exóticas invasoras, como el pez diablo, y sus afectaciones en ecosistemas acuáticos; así como el estudio de enfermedades que han sido asociadas al marrano alzado o asilvestrado (Sus scrofa), una especie de cerdo que predomina en grandes extensiones naturales del noreste de México.

Por hoy es todo, nos leemos mañana.