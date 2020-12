Tendencias

Oscar Contreras

Yahleel y los santos inocentes

La renuncia de Yahleel Abdalá al PRI no sorprende a nadie, es ambiciosa y su carrera política es producto de las imposiciones de Egidio Torre Cantú, quien la hizo regidora, diputada federal, local y dirigente priista en el estado. Es una política con muy pocas virtudes, su verborrea y gritos ante el micrófono es lo que la distinguen.

Siendo dirigente estatal del PRI consiguió que perdiera las elecciones en Tamaulipas y esto, gracias a la incapacidad que tuvo para reorganizarlo, su muy poca visión e inteligencia política para conducirlo y el gran desconocimiento que tiene del panorama político estatal y de los políticos priistas.

Así que no sabemos si esto es lo que anda buscando el Cachorro del PAN para fortalecer a su partido, ya que Yahleel al salir del PRI no se lleva a nadie, no tiene equipo ni quien la siga, ella no es producto de la lucha política, sino del dedazo y su servilismo.

Sin embargo, eso sí tiene algunas manchas como el desvío de recursos que hizo en el PRI y nunca fue aclarado así que su salida del tricolor la convierten en una oportunista que salta del barco priista precisamente cuando está a punto de hundirse y lo único que busca es salvarse.

Pero bueno, si este es el perfil de políticos que el Cachorro del PAN anda buscando para consolidar el proyecto de Los Vientos de Cambio, entonces, debe oficializar el salto de los priistas, Oscar Almaraz y de Álvaro Villanueva, quien ahora llama compadre al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca en un hecho inusitado de lambisconería.

Desde luego que el Cachorro del PAN tiene en Reynosa a Neto Robinson, en Tampico a Gustavo Torres Salinas, en Altamira a Armando López y en Ciudad Madero a Jaime Turrubiates, todos ex priistas que sin dudarlo cumplen con el perfil que al parecer busca para que hagan del PAN lo mismo que hicieron con el PRI.

En fin, el caso es que al salir Yahleel del PRI, ya la hacen hasta candidata a la presidencia municipal de Nuevo Laredo y aunque es el día de los Santos Inocentes si esto sucede podemos pensar que Enrique Rivas tomará posesión como gobernador interino porque Francisco García Cabeza de Vaca se irá como candidato a la diputación federal por uno de los distritos de Reynosa.

O que Humberto Zurita será nombrado como Secretario General del gobierno estatal, porque César Augusto “El Truco” Verástegui se irá como candidato del PAN a la presidencia municipal de Xicoténcatl.

O más sorprendente, que Pilar Gómez dejará la alcaldía de Ciudad Victoria para ser la dirigente estatal del PAN en lugar de Luis “Cachorro” Cantú, quien será el próximo gerente de la COMAPA en Reynosa.

El caso es que está bien que se bromee con el brinco que Yalheel pudiera dar al PAN, pero eso de que será candidata a la presidencia municipal de Nuevo Laredo, simplemente no es una versión creíble, ya que esto truncaría el proyecto de Chava Rosas o de Moyo García, quienes -al parecer- son los aspirantes panistas más posicionados. ¿Qué les parece?

Y algunos se preguntan:

¿Acaso será este el inicio de la entrega de Tamaulipas al presidente Andrés Manuel López Obrador?

Quien sabe, pero esto lo habremos de descubrir en el camino hacia el 21 y por lo pronto tenga cuidado con la bromas, los rumores y trascendidos sin razón ni argumentos válidos, como el de Yalheel quien dicen será la candidata del PAN en Nuevo Laredo. ¿Usted les cree? Yo tampoco… porque perdería. Así de simple.

Al cierre. Dice el senador Ricardo Monreal: “No es lo mismo una elección con Andrés Manuel que una elección sin Andrés Manuel” y aseguró que con el presidente Andrés Manuel López Obrador fue “muy cómodo” ganar la elección del 2018, por lo que ahora para 2021 que no estará tendrán que trabajar “mucho más” los candidatos, pues irán solos, con sus propias imágenes y su personalidad a fin de “convencer a la población que siga refrendando su confianza” en su movimiento.

Con esto nos damos cuenta que los morenistas están preocupados porque saben que van a perder, pero si AMLO sigue interviniendo en las elecciones, esto pudiera complicarse, porque los gobernadores podrán hacer lo mismo, lo cual se convertirá en una guerra electoral sin cuartel, reglas y quien lo pueda detener. Ni más ni menos.