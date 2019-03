T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

YEIDCKOL, DEFIENDE CON HONOR SU POSICIÓN EN MORENA

SOLO AQUELLOS que no quieren ver la verdad, cuando “alguien con honor defiende a su partido” y exige respeto a los estatutos del mismo, es porque esos, sujetos de baja calidad moral, son políticos perversos que obran con mezquindad, para instrumentar e imponer sus evidentes intereses mercenarios, intereses que son “totalmente, contrarios a lo que establece la norma partidista”, como en plan mediático o doloso, lo venían haciendo el Senador Ricardo Monreal Ávila y el ayudante de este Alejandro Rojas Díaz Durán, cuyo dueto de “traidores y sabandijas”, al no lograr su nefasto propósito, insisten en que AMLO intervenga y los favorezca, para ellos, naturalmente, apropiarse del Partido (MORENA).

SIN EMBARGO, el Presidente de la República ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, sin temor a equivocarme, no intervendrá en este fallido propósito político de Monreal y Rojas, los que desesperados, obviamente, buscan recuperar el jugoso negocio sobre “la venduta de candidaturas”, como lo dije ayer en este espacio, cuyo comercio “se les fue de las manos”, porque de “SENDO MANOTAZO”, se los ha impedido la Presidente Nacional de MORENA Yeidckol Polevnsky, cuya lidereza, con gran valor moral, ha dejado muy en claro que, “el par de sabandijas y traidores”, repito, MONREAL Y ROJAS, nada tienen que andar haciendo en el partido y estos, entiendan que mejor se dediquen al trabajo en el Senado y no interfieran mas en las tareas partidistas.

YEIDCKOL POLEVNSKY, “la mandamás de MORENA”, “les guste o no”, al ver que, Ricardo Monreal y Alejandro Rojas Díaz Durán, en plan “de muy altos vuelos” venían operando como los responsables o encargados de MORENA, para asignar candidaturas a Diputados Locales aquí en Tamaulipas, asumió de inmediato su liderazgo, imponiéndose para “de severo puntapié”, sacar de su juego político y mercenario a quienes de manera burda, nefasta y corrupta, entablaban compromisos millonarios con políticos “enemigos de los pueblos” del estado, provenientes del PRI, PAN y PRD, a los que, “el par de sabandijas” pretendían abanderar como candidatos, pero repito y reitero, “el tiro les salió por la culata”.

ES IMPORTANTE recordar que, hace unos meses, el Senador Ricardo Monreal vino a Tamaulipas en plan de “non plus ultra”, es decir, adoptando una postura “de perdona vidas” y “al estilo garganta grande”, se lució soltando con enorme ligereza “su lengua viperina”, contra quien dirige los destinos de esta entidad, mostrando, según él, un enorme poder político, vituperando sandeces “de grandes dimensiones”, pero todo lo expresado por “este crótalo de triple filo”, no tuvo eco, es decir, no fue escuchado por quien manda en el país, de tal forma que, Monreal, “al sentirse descobijado”, no tuvo más que bajar la guardia, pero “al verse truncado” junto a su lacayo Alejandro Rojas, en el negocio de “la venduta de candidaturas” a políticos migrantes del PRI, PAN y PRD, la arremetió nuevamente contra la Presidente Nacional de MORENA Yeidckol Polevnsky, la que, ha logrado que, “se respete la lista de candidatos”, dada oficialmente por el partido que con acierto, ella dirige.

Y VAYA QUE Yeidckol, fue muy oportuna en su tajante actuar, porque su misma gente, es decir “los militantes de Morena”, ya venían revelándose, incluso alzando la voz, mostrando indignación, porque gracias a Ricardo Monreal y Alejandro Rojas, “estaban siendo desplazados”, lo que afortunadamente no ocurrió, por la terminante decisión política de la valiente lidereza, al sacudirse sin objeción alguna, “al par de fallidos delincuentes electoreros”, los que ahora andan molestos, pero molestos, porque repito, no han podido, hasta ahorita “amasar fortuna” con la comercialización de las candidaturas, esa es la cruda realidad.

Y SI RICARDO MONREAL y Alejandro Rojas aducen que, “su propósito era aglutinar” para Morena a integrantes de todas las fuerzas políticas, eso en mi punto de vista, es una evidente falacia, porque de todos fue conocido que estos insensatos políticos, “ya tenían clientes amarrados” como JUAN DIEGO GUAJARDO ANZALDUA, al que “NO LO CALIENTA NI EL SOL”, porque dicen, entre su misma gente, que éste ex alcalde riobravense “soltó 5 millones de pesos” para verse favorecido con un espacio en Morena y competir para Diputado local, pero sus padrinos le fallaron, y ahora “Guajardo, no ha tenido éxito”, para recuperar “los referidos melones invertidos”, porque Monreal y Rojas, a Juan Diego, “se le han vuelto ojo de hormiga”, debido a que por ningún lado los encuentra e incluso, ya ni el teléfono le contestan el referido “par de gandayas”.

ADEMÁS, les diré que ahora, “este dueto de crótalos”, dolidos discrepan contra la Presidente Nacional de MORENA Yeidckol Polevnsky, porque la genuina líder les atribuyó los calificativos de “traidores y sabandijas”, cuyos adjetivos a juicio de muchos, en nada desdibuja a Monreal y Rojas, porque estos hacen más daño con su nefasto proceder, porque en primer término, no tienen comisión alguna del partido y quieren hacer el trabajo de la dirigencia nacional y eso se llama “USURPACIÓN DE FUNCIONES”, motivo por el cual deben entender que, “ellos son harina de otro costal” y mejor se dediquen a cumplir con sus comisiones en el Senado, porque “en Morena, nada tienen que andar haciendo”, ¿O NO?

PERO FINALMENTE, les diré que eso no para ahí, porque este dueto de vivales y oportunistas políticos de “conciencia ínfima”, por lo indignado que andan, al verse frustrados en sus mercenarios propósitos, desesperados por sus fracasos, se han atrevido a anunciar en los medios que, “varios consejeros de Morena”, están solicitando el relevo de la líder nacional, cuya cuestión es una mentira más de “estos ardidos” ex priistas, porque Yeidckol Polevnsky, podría ser relevada, pero cuando termine su periodo o su responsabilidad al frente del partido y por ello, en nada vale y en nada cuenta, lo que el par de facinerosos Monreal y Rojas, digan o hagan y como dijo don Miguel de Cervantes Saavedra “el gran quijote de la mancha” que, “mientras los perros ladren”, es señal de que YEIDCKOL, sigue cabalgando.

