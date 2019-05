T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

SENADOR MONREAL, “NO TARDA EN DECLARARLE LA GUERRA” AL PRESIDENTE AMLO

X.-YEIDCKOL LE DIJO AYER “PERRO PANTORILLERO” A ALEJANDRO ROJAS DÍAZ DURÁN

POR SU INTERÉS de “suceder en la Presidencia de la República” a su jefe político ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, con marcada anticipación y sin importarle cualquier tipo de suceso interno en el Movimiento de Regeneración Nacional, el Senador RICARDO MONREAL ÁVILA, no ha medido la magnitud del problema en el que, por obviedad, ya está abiertamente inmiscuido y naturalmente, evidenciado, porque el también ex gobernador de Zacatecas, previendo “ganar terreno”, ha desatado una férrea confrontación política contra la lidereza de MORENA Yeidckol Polevnsky, para él, como es lógico, apoderarse del Partido Morena, creado por el Presidente de México y en su lugar, imponer “cueste lo que cueste”, al hombre de todas sus confianzas ALEJANDRO ROJAS DÍAZ DURÁN, “el perro pantorrillero”, cuya cuestión ya se venía venir, porque Monreal, sin empacho alguno “está jugando sus cartas”, bajo una clara traición y, sin el menor respeto hacia el mandatario mexicano”.

POR ELLO, la evidente medición de fuerzas políticas entre el Senador Parlamentario Ricardo Monreal y la lidereza de Morena Yeidckol Polevnsky, “ya todo mundo la ve a nivel interno”, excepto aquellos que intentan hacerle creer al Presidente López Obrador, que todo lo que hace “EL TENEBROSO GRUPO DE MONREAL” a través de Rojas Díaz Durán, es para ellos, tener el control de Morena y seguir teniendo el Partido al servicio del Presidente, cuyo nefasto propósito, a juicio de los que conocen bien a Monreal, eso es una falacia, porque no creo que, esto, lo esté fraguando el Ejecutivo Federal, porque AMLO ahora, está dedicado en cuerpo y alma, es decir al 100% “a gobernar y no perder el tiempo en guerras estériles”, como la instrumentada por Monreal Ávila.

EL OBJETIVO personal del truculento Senador Ricardo Monreal, ya es del dominio público o sea, “es un secreto a voces” en todo México, porque repito y reitero, Monreal, quiere a cualquier precio, que AMLO, por nada del mundo vaya a proyectar como su sucesor a otra persona y no a él. O bien que a través del Congreso y del Senado, pueda lograr el Presidente derribar aquello “DEL SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN”, porque recuérdese que en política nada está escrito y por ende, todo es posible y por esta razón tan clara, el Senador zacatecano, “quiere desde ahora”, ir atando cabos, para que nadie estropee su camino rumbo a la Presidencia de la República.

POR ESTE tan relevante motivo, “la guerra sucia” de Monreal contra la lidereza Yeidckol Polevnsky, sigue dando mucho que decir. Porque el interés del Senador, “es no dejar escapar su anhelada oportunidad” de ser Presidente de México. Y por tanto, creo que el líder del Senado de la República, está prácticamente copando todo lo que por obviedad a él no le convenga, detalle por el cual creo y considero que, “MONREAL, NO TARDA EN DECLARARLE LA GUERRA” al Presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque esto parezca imposible, porque éste, en serio “ya no mide las consecuencias” y eso, por supuesto, deja entrever que el ex gobernador de Zacatecas, está decidido a todo lo que sea necesario para mantener su ruta hacia palacio nacional. Y sino pues “EL TIEMPO ES EL QUE OS DARÁ LA RAZÓN”.

Y POR este motivo, ayer en Victoria, durante la visita de la lidereza Yeidckol Polevnsky, se generó un claro sabotaje, al retirarse la gente del inmueble donde se desarrolló el acto de su bienvenida, detalle con el cual se confirma que, LA MANO DEL “TENEBROSO SENADOR” ESTÁ METIDA, por propósito político, cuya cuestión le ha venido restando bonos a ese partido político, el que desde hace meses, ha pretendido “tele-dirigir” desde la ciudad de México “el traidor” Ricardo Monreal Ávila, haciendo uso de su compinche Alejandro Rojas Díaz Durán.

YEIDCKOL, LE DIJO “PERRO PANTORRILLERO” A ALEJANDRO ROJAS DÍAZ DURÁN

AYER en la capital Victoria, la líder nacional de MORENA, Yeidckol Polevnsky, en su gira por Tamaulipas, calificó de “Perro Pantorrillero” a Alejandro Rojas Díaz Durán, porque este así como viene a darle lata a ustedes, así me da lata a mí, pero es tan pequeñito el pobre que, nadie lo toma en serio, ni en cuenta y no le hacen caso, porque este no representa a nadie, ni tiene nada que andar opinando y decidiendo en nombre el partido que ella dirige, porque este en esencia lo que viene a hacer a esta entidad, es porque así se lo ordenan, al menos eso es lo que de manera tangible dejó entrever la auténtica líder en México del Partido Movimiento de Regeneración Nacional.

Y TRAS LA apreciación del adjetivo calificativo impuesto por Yeidckol a Rojas Díaz Durán al tildarlo de “Perro Pantorrillero”, todo mundo en el salón soltó la risa, aplaudiendo a la claridosa dirigente de Morena, la que en su mensaje político, sin más preámbulos, dijo lo que Morena realiza en un sólido trabajo político, rumbo a la siguiente elección del dos de junio y para ello, llamó a todos los Morenistas a mantener la unidad, parta salir adelante en la contienda electoral que se avecina.

LO QUE NO SE VALE, dijo es que ahora que el partido ya está posicionado, que está en el poder y que nos costó mucho fortalecerlo, quieren apoderarse de Morena, pero fíjense bien que, eso no va a suceder, porque el partido es del pueblo y no se les va a permitir a otros que logren a través del Movimiento de Regeneración Nacional sus negros propósitos e intereses políticos, con cuya postura tajante creo que, RICARDO MONREAL AVILA, “SI REALMENTE TIENE ALGO DE VERGÜENZA”, ya no deberá mandar más a Tamaulipas a su carga maletas “perro pantorrillero” Alejandro Rojas Díaz Durán, porque sencillamente, “este sujeto de baja caterva moral” nada tiene que hacer aquí, así lo recalcó y lo ratificó YEIDCKOL POLEVNSKY ante los presentes morenos allá en Victoria.

FINALMENTE, les diré que con esta visita la dirigente nacional de MORENA YEIDCKOL POLEVNSKY, “vino a poner las cartas sobre la mesa”, para que los genuinos morenos, ni nadie más, se dejen mangonear por “el perro pantorrillero” enviado del Senador Monreal y eviten ser objeto de actos indebidos e ilegales, como algunos que lamentablemente cayeron, creyendo en Rojas Díaz Durán, con 5 millones de pesos, les conseguiría una candidatura de Morena a Diputados Locales, cuyo tema fue acremente comentado en todo Tamaulipas. Así es que, “el Can Pantorrillero” ya no tendrá más que venir a ladrar a Tamaulipas, como lo venía haciendo. Cuyo “Puñetazo o Nocaut político”, estuvo bien dado por la valiente lidereza de Morena.

Por hoy es todo y hasta mañana.

