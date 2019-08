CLARO Y DIRECTO

GOBERNADOR DEL ESTADO DARA EL ARRANQUE DE INCIO DEL NUEVO CICLO ESCOLAR

YEIDCKOL POLEVNSKI SE REUNIRÁ CON LOS DIPUTADOS LOCALES PLURINOMINALES ESTE LUNES

UNA BURLA INFORMES DE SENADORES ESTE MARTES EN TAMPICO

ESTE LUNES EL GOBERNADOR DEL ESTADO, FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, DARÁ EL ARRANQUE AL NUEVO CICLO ESCOLAR 2019-2020 EN TODA LA ENTIDAD. SERA EN LA CIUDAD DE REYNOSA EN LA SECUNDARIA GENERAL NO. 4, “ING. MARTE R. GÓMEZ”, que dirige el maestro, Director Fernando Gallardo, donde estarán presentes autoridades estatales y educativas, lo acompaña el encargado del Despacho de la SET, Mario Gómez Monroy, así como también , personal administrativo y padres de familia, así como representantes de todos los niveles educativos de educación básica como lo son Preescolar, Primaria y Secundaria y algunas preparatorias públicas del estado, en ese mismo evento el mandatario tamaulipeco, dará inicio al Programa “Con mis útiles a la escuela”, que representa una inversión de más de 77 millones de pesos.

“CON ESTE SE BENEFICIARÁ A MÁS DE 266 MIL ALUMNOS DESDE EDUCACIÓN ESPECIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA; Y ATENDIENDO LAS DISPOSICIONES DEL EJECUTIVO ESTATAL, de que estudiantes de los diferentes niveles educativos tengan las herramientas y propiciando las condiciones para que las niñas, niños y adolescentes de las zonas más sensibles.

ESTE LUNES ESTARÁ EN LA CIUDAD DE TAMPICO, LA DIRIGENTE NACIONAL DE MORENA, YEIDCKOL POLEVNSKI QUIEN SE REUNIRÁ CON LOS DIPUTADOS LOCALES PLURINOMINALES ELECTOS DE SU PARTIDO, EN LA REUNIÓN CON LOS LEGISLADORES, LA DIRIGENTE PRETENDE NOMBRAR AL COORDINADOR DE LA BANCADA MORENISTA, existe expectación a tan osada pretensión de la dirigente, ya que se supone, se piensa y se cree, que ese lugar ya está destinado para el diputado que más votación obtuvo en las pasadas elecciones, pero todo puede suceder con los morenos.

ESTE MARTES 27 LOS SENADORES MORENISTAS, LUPITA COBARRUBIAS CERVANTES Y AMERICO VILLAREAL ANAYA PRESENTARAN AMBOS POR SEPARADO CLARO ESTÁ, SUS INFORMES DE LABORES LEGISLATIVAS, el evento se realizará en el Hotel Posada de Tampico a las 12:00 del mediodía, entre los invitados figuran la DIRIGENTE NACIONAL DE MORENA YEDCKOL POLEVNSKI ASI COMO TAMBIEN EL PRESIDENTE DE LA CAMARA DE SENADORES, RICARDO MONREAL.

LA MAYORÍA DE LOS TAMAULIPECOS AL SABER DE ESTE EVENTO SE PREGUNTAN Y PREGUNTAN A QUIENES LOS ESCUCHEN, QUE VAN A INFORMAR ESTE PAR DE SENADORES, SI NI UNA VUELTA LE HAN DADO A UNA CUARTA PARTE DEL ESTADO , para ellos es una burla que estos senadores pretendan hacer se notar con esta farsa de informes, no existe trabajo alguno de parte de estos legisladores que hayan beneficiado a los tamaulipecos, solo se la han pasado en sus cómodas oficinas en la cámara de senadores, cuentan que a quienes han ido a pretender ver al SENADOR AMÉRICO VILLARREAL ANAYA A MEXICO, no han sido recibidos, creemos que sendos informes duraran ambos muy poco por el nulo trabajo que han realizado, los tamaulipecos se sienten defraudados de estos legisladores, PERO COMO DICE EL DICHO, NO TIENE LA CULPA EL INDIO, SINO QUIEN LO HACE COMPADRE.

¿HABRÁN INVITADO AL ALCALDE DE MADERO ADRIÁN OSEGUERA KERNION?

Mi más sincera felicitación para el compañero comunicador tampiqueño MARCELINO GARCÍA CONTRERAS, y FRANCISCO FLAMARIQUE, ya que ambos cumplen años este día. Abrazo grande amigos.

edie0327@hotmail.com

joseduardo_0327@hotmail.com

www.infotam.info