YO CREO EN LA UAT Y ESPERO QUE USTEDES TAMBIEN: RECTOR JASF

YO CREO EN LA UAT Y ESPERO QUE USTEDES TAMBIÉN: RECTOR JASF

Rubén Dueñas

Hoy lunes 24 de agosto se pone en marcha el nuevo período de clases de la UAT y con ese motivo el rector, ingeniero y master en ciencias, José Andrés Suárez Fernández, ofreció la bienvenida a la comunidad estudiantil que reanuda sus actividades, así como a los nuevos alumnos que ingresan a la máxima casa de estudios en el estado.

A los estudiantes de reingreso les manifestó su deseo para que ante los nuevos retos, tengan un exitoso retorno a clases, exhortándolos a seguir dando lo mejor de si, para el cumplimiento de sus metas.

A los alumnos de nuevo ingreso Suárez Fernández les agradeció su confianza depositada en la UAT y en ello reiteró el compromiso de fortalecer todo el trabajo y acciones que permitan seguir brindando a los estudiantes servicios educativos de calidad.

“Yo creo en la UAT y espero que ustedes también y que poco a poco la quieran como la quiero yo. Bienvenidos y felicidades a todos y todas”, subrayó el rector José Andrés Suárez Fernández.

El caso de los 72 migrantes, en su mayoría latinoamericanos, que fueran cobardemente asesinados hace 10 años en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, fue recordado a nivel internacional y nacional por sus familiares, abogados y organismos enfocados a la justicia y los derechos de los migrantes, los que el fin de semana instalaron en el Paseo de la Reforma del Distrito Federal —-justo frente al edificio de la embajada de Estados Unidos– lo que llamaron un “antimonumento” dedicado a los migrantes masacrados, 58 hombres y 14 mujeres, procedentes de Guatemala, Honduras, El Salvador, Ecuador, Brasil e India.

Ayer domingo el Papa Francisco recordó la masacre ocurrida en México durante el 22 y 23 de agosto del 2010 y en su Homilia expresó su solidaridad con las familias de las víctimas, “que todavía hoy invocan justicia y verdad sobre lo sucedido”. A la vez manifestó su “solidaridad” con las familias que aún reclaman justicia.

Después de la tradicional misa del Angelus, el Sumo Pontífice rindió homenaje “a esas personas de diferentes países que buscaban una mejor vida” y que fueron masacrados entre el 22 y 23 de agosto del 2010 en el municipio de San

Fernando, que se localiza a menos de 150 kilómetros de la frontera con Estados Unidos.

De acuerdo con las autoridades mexicanas, los migrantes fueron secuestrados por el cartel de Los Zetas y llevados a un rancho (de San Fernando) donde se les quiso obligar trabajar para el grupo, pero al negarse los mataron. Sus cuerpos tenían las manos atadas a la espalda y algunos presentaban señales de tortura.

Hay 15 detenidos, pero ninguno con sentencia por esa matanza ejecutada por narcotraficantes entre el 22 y 23 de agosto del 2010 en el municipio de San Fernando, Tamaulipas. Para los familiares e incluso los abogados involucrados en el caso “es verdaderamente indignante que ni uno solo tenga condena, porque ya son 10 años sin justicia, comentó por la vía telefónica desde Honduras, Johni Hernández, hermano de Eva Noemí.

La mujer se había sumado a la peligrosa travesía hacia Estados Unidos para garantizarles un futuro mejor a sus tres hijos, que entonces tenían uno, cinco y siete años de edad, pero su cuerpo fue encontrado con el resto de los migrantes, los que fueron acribillados en una bodega del rancho donde los mantenían encerrados.

“Lo que puede resumir el status del caso en la impunidad, desdén y falta de voluntad política”, dijo a la Associated French Press (AFP), la abogada Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia y el Estado de Derecho, que representa a 11 de las familias de las personas asesinadas.

Por cierto nueve cadáveres permanecen en el Instituto de Ciencias Forenses de la Ciudad de México, aún sin identificar.

De la masacre al menos dos personas sobreviviéron, entre ellos un ecuatoriano que fue herido de bala en la mandíbula y fingió estar muerto para que no lo remataran. Cuando los criminales se fueron corrió unos 10 kilómetros hasta llegar a una base de la Secretaría de Marina y dio aviso de lo ocurrido.

El monumento hecho en metal que se instaló en su memoria en la Ciudad de México lleva encima el número 72 con las leyendas: “Nadie es ilegal en el mundo”, por un lado y por el otro dice : “Migrar es un derecho humano”, descansen en paz, pero para nosotros los mataron no por ser migrantes, sino por no haber aceptado sumarse a la banda.

Sin que hasta la fecha haya ningún ex funcionario detenido o sujeto a investigación, ni tampoco ningún legislador de ningún partido político, por la bomba que supuestamente estalló en México el ex director general de PEMEX, Emilio Lozoya Austín, que estaba preso en España, a cambio de su libertad, los allegados a López Obrador están emocionados por la gran obra de teatro, entre ellos Ricardo Monreal, al grado de no descartar que caigan cuando menos gobernadores.

Es indudable que la gente se cansa de ver lo mismo y lo mismo todos los días en la televisión, prueba de ello es que en el poco tiempo que tiene de estar en el aire la supuesta y aburrida conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, ya la gente está hasta la madre de su querida “mañanera”, así lo creemos porque el mismo mandatario nacional dijo en días pasados que la gente ha reclamado que las conferencias de prensa matutina que se realiza de lunes a viernes tarden tanto.

Por cierto en Matamoros tenemos nueva cónsul general de los Estados Unidos, la que responde al nombre de Yolanda A. Parra. Según antecedentes anteriormente se desempeñó como jefa de la Sección Consular en Brasilia, Brasil y jefa de Servicios a Ciudadanos Americanos en El Cairo, Egipto.

Yolanda, que es originaria de Puerto Rico, se unió al cuerpo diplomático de los EEUU en el 2003 y se ha desempeñado como Asesora Especial del Subsecretario Adjunto de Servicios Ciudadanos en el Extranjero y luego como jefa de la Subdivisión de Adopciones Internacionales de la Oficina de Asuntos Consulares. You welcome in Tamaulipas.

