POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

“YO NO HUBIERA CEDIDO A LAS PRESIONES DE EEUU”: MUÑOZ LEDO

El presidente de la Cámara de Diputados y diputado federal de MORENA, Porfirio Muñoz Ledo, dijo que él no hubiera cedido a las presiones de Estados Unidos en migración y aseguró que la política migratoria de contención que está implementando e gobierno de presidente Andrés Manuel López Obrador, le está sirviendo para su reelección al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El comentario lo hizo el destacado político mexicano y otrora dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en el marco de la celebración de sus primeros 86 años de edad, en la que sus compañeros de partido se encargaron de llevar el tradicional pastel y una vela.

Luego en conferencia de prensa, después de haber inaugurado la exposición fotográfica : “Porfirio Muñoz Ledo; su tiempo, su vida y su visión” en el Museo Legislativo de la Cámara de Diputado, reiteró que a pesar de que tiene coincidencia ideológica con López Obrador, él no hubiera cedido.

“Tengo y mantengo una profunda amistad y hasta aprecio y hasta coincidecia ideológica con mi amigo jóven, Andrés Manuel López Obrador, yo le entregué en 1996, creo que fué un dos de agosto el partido y luego fuí su coordinador de asesores, pero como jefe de asesores”, remarcó.

“Como jefe de Estado, que acabo de llegar y que tiene tantas presiones, va decidiendo a cuales cede, en mi caso no lo hubiera yo hecho; mira nada es más delicado que la migración y tú tienes que decidir, con inteligencia y tus gentes lo que vas a hacer”, apuntó.

A decir verdad son varias las opiniones que hemos escuchado en el mismo sentido de que López Obrador no debió de haber cedido al plan del presidente de Estados Unidos Donald Trump bajo la amenaza de aplicar nuevos aranceles a los productos elaborados en México, lo que trajo a nuestro a México el problema de los migrantes que jamás había tenido nuestro país, pero ya lo tenemos y ahora hay que afrontarlo.

También es coincidente la opinión de muchos con la del diputado federal de MORENA y presidente de la Cámara de Diputados, ya que asumen que la gran preocupación de Trump es su reelección en la que ya está participando y tuvo la visión de agarrar a los migrantes ilegales como principal bandera de su campaña, los que desde varios países se dejaron venir en caravanas con la intención de cruzar a Estados Unidos, agarrando a nuestro país como sala de espera.

Pero ésta triste historia todavía no acaba por que el senado de Estados Unidos aún no ha firmado el famoso Tratado de Libre Comercio, al que con su renovación con México y Canadá ahora se le conoce como el T-MEC, al que Donald Trump no le dará luz verde hasta que el problema migratorio quede finiquitado. Apuéstele.

Confirmamos ayer que hoy miércoles vendrá a Tamaulipas la candidata a la dirigencia nacional del PRI, la ex gobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega Pacheco, la que anda en campaña y a las 11:00 de la mañana en Ciudad Victoria se reunirá con los priístas victorenses; luego a las 15:45 horas de la tarde encabezará un acto en el auditorio del comité municipal campesino y a las 19:00 horas estará en Reynosa en la casa de la señora Consuelo. Su regreso al D.F. está previsto para las 22:25 horas, por la vía aérea. Suerte.

Al que sus otrora grandes cuates le amargaron su aterrizaje en MORENA nada más y nada demos que como Secretario de Organización del CEN del partido de Andrés Manuel López Obrador, así lo creemos porque tan pronto trascendió su arribo al partido como tal fue impugnado ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ), por estar impedido para ocupar el cargo ya que no es militante del Partido Movimiento de Regeneración Nacional.

El otrora líder nacional del PRD y también ex gobernador de Michoacán, supuestamente aún esta afiliado al Partido de la Revolución Democrática y además cometio el error de ni siquiera haber solicitado su afiliación a MORENA, por lo que ni siquiera aparece en el padrón de los morenos. Pero López Obrador tiene otros datos y va a entrar porque va a entrar, apuéstele. Con una simple encuesta de “mano alzada” les gana el pleito a los broncudos, para que le buscan mangas al chaleco.

Según nuestras antenas los encargados de la defensa de Joaquin “El Chapo” Guzmán Loera, apelaron en forma oficial la sentencia de cadena perpetua dictada en contra de su cliente, abogados que disponen de 14 días para hacer pública su intención de llevar a Cortes de instancias superiores la resolución del juicio contra El Chapo. Sentencia que por cierto empezó a cumplir el pasado fín de semana en la cárcel de máxima seguridad ADX de Florence, Colorado, en Estados Unidos.

El equipo defensor del ex líder del Cartel de Sinaloa tiene varios argumentos que incluír en su apelación. Marc Fernich , otro de sus defensores y experto en apelaciones, explicó que se basarán en las condiciones carcelarias que ha vivido e capo y que el propio Guzmás Loera, antes de ser sentenciado, definió como “tortura”.

Creemos que las publicaciones que han estado apareciendo en los últimos días, lo mismo en periódicos impresos que en las redes sociales, enfocadas en el caso del asesinato del periodista veracruzano radicado en Nuevo Laredo, ocurrido el 13 de enero del 2018, son resultado de que el día 31 de julio se inicia el juicio contra los presuntos involucrados.

Días atrás de publicó que el Gabriel Regino, abogado de los detenidos, dijo que el responsable de la “confabulación perversa” es el propio encargado de investigación de delitos de la Procuraduría de Tamaulipas, Natanael Isaí Castelán Iturria. Por cierto uno de los periodistas detenidos, Gabriel Garza Flores, falleció semanas atrás, supuestamente por falta de atención médica.

Por cierto nuestras antenas nos reportan que la coodinadora de la bancada de MORENA en la que será la 64ava Legislatura de Tamaulipas, supuestamente va a ser la diputada local pluriominal, Cármen Lilia Canturosas Villarreal. Good luck.

Una nueva generación de egresados de Ingenieríaen las áreas Civil, Industrial, Sistemas Computacionales y Sistemas de Mercadotecnia, entregó ayer la Facultad de Ingenieria “Arturo Narro Siller” (FIANS) de a Universidad Autónoma de Tamaulipas, Por cierto Generación 2019-1.

Con la representación del rector de la UAT, José Andrés Suárez Fernández, presidió la ceremonia de graduación el director de Gestión Operativa del Centro Universitario Sur (CUS) de ésta Universidad, Edik Martín Rodríguez Camacho, con la presencia de la alcaldesa de Altamira, Alma Laura Amparán Cruz, quien fungió como Madrina de la Generación 2019-1 y el director de la FIANS, Ricardo Tobías Jaramillo.

En el marco del evento celebrado en el Aula Magna “Herman Harris Fleishman” del CUS-UAT se entregaron Constancias de Estudios a los egresados de la Generación 2019-1 y reconocimientos a los alumnos que obtuvieron el más alto nivel académico de cada carrera.

En su oportunidad el director de Gestión Operativa del CUS, Edik Martín Rodríguez Camacho, hizo llegar a los egresados el mensaje de felicitación del rector José Andrés Suárez Fernández.

También agradeció la presencia de la Madrina de la Generación, Alma Laura Amparam y a nombre del rector JASF agradeció a los padres de familia por confiar y creer en la UAT para la educación de sus hijos y porque con su apoyo respaldan la misión de formar profesionales de excelencia. Y vamos por más.

