Yo tengo otra información: AMLO

El cinismo del presidente Andrés Manuel López Obrador es tal dimensión que no acepta su responsabilidad ante los más de 8 mil 500 asesinatos cometidos durante los primeros meses de su administración y esquiva con tal maestría la realidad, que asegura tener otra información muy diferente a la que ofrece la secretaria de Seguridad Pública sobre lo que sucede en México.

Por lo que sería oportuno que AMLO diera a conocer cuáles esa información que posee, ya que no es oficial y no vaya a estar maquillada, aunque lo importante en este caso es que su intolerancia se evidenció por las cifras que no le gustan y esto dibuja su perfil de tirano “democrático y de izquierda”.

El caso es que el periodista Jorge Ramos se sorprendió cuando López Obrador lo contradijo y volvió a defenderse recordando los fracasos del pasado, pero más bien el presidente de México quedó en ridículo ante los miles de televidentes que siguen su conferencia mañanera y los cuales ya se están dando cuenta del cinismo que tiene.

Por otra parte, la segunda Sala del TRIFE Monterrey informó que debido al irregular proceso interno con el que MORENA definió a sus candidatos a la diputación local en Tamaulipas, le quitaría 14 de las candidaturas 22 uninominales y la plurinominal de José Antonio Leal Doria, presidente del consejo estatal, quien después de manera sospechosa apuntó en su lugar a la hermana de Canturosas precisamente 15 minutos antes de que el IETAM cerrara los registros de candidatos.

Este anormal procedimiento fue una de las irregularidades que los magistrados electorales de Monterrey detectaron de inmediato, por lo que ahora MORENA tendrá que reponer este proceso y elegir a uno de los morenistas que se registraron para ser candidatos uninominales y plurinominales y con ello se terminará el plan de Canturosas de volver al escenario electoral en Nuevo Laredo.

Claro que Leal Doria se pone en evidencia por el irregular manejo que hizo de los registros, ya que también estaba apuntado como uninominal, pero esa posición se la dejó a la profesora Nora de los Reyes y al parecer se quedará porque nadie la impugnó aunque es el mismo caso de Leal Doria con la plurinominal.

Pero bueno, la dirigente nacional de MORENA, Yeidckol Polevnsky, debe expulsar a José Antonio Leal Doria y llamarle la atención a su delegado Marcos Cruz Martínez, porque su sospechosa actitud deja mucho que desear en lo que fue este desaseado proceso para elegir a los candidatos de MORENA. ¿Cómo la ven?

Cambiando de tema. Estuvimos casi toda la semana en la Ciudad de México donde comprobamos que la Cuarta Transformación (4T) es más de lo mismo, con la diferencia de que sus simpatizantes y seguidores se consideran una mezcla de liberales e izquierdistas, pero con una falta de oficio político, burocrático y legislativo que dejan mucho que desear, aunque ellos creen que llegaron para quedarse por siempre en el gobierno federal.

Claro que viven aún los ecos del triunfo electoral de AMLO y esto no les permite ser autocríticos y mucho menos darse cuenta que en menos de seis meses al frente de la instituciones, los mexicanos empiezan a rechazarlos por las medidas tomadas y las promesas no cumplidas.

El caso es que mientras más avanza el tiempo, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador continúa paralizado, no tiene agenda y nadie sabe qué es lo que quieren hacer y ya se prepara otro recorte de burócratas federales para seguir ahorrando y combatir a la corrupción.

Finalmente, vimos a varios tamaulipecos rondando las oficinas de MORENA, por la Cámara de Diputados y la de Senadores y nos aseguran que algunos legisladores de Tamaulipas como Erasmo González Robledo, ya sueña con la posibilidad de llegar algún día a ser gobernador del estado, así cómo Lalo Hernández Chavarría quien anda muy activo y preparándose para dar el salto a MORENA, porque en el PAN y el PRI no le cumplieron su aspiración de ser candidato a la presidencia municipal de Tampico. ¿Qué les parece?

Punto final. El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca dio el banderazo de salida del Operativo de Seguridad y Atención al Turista de la Semana Santa 2019 el cual contará con 14 módulos de orientación, información y auxilio que darán servicio mecánico, información turística y que servirán como paradero seguro.

Estos módulos estarán ubicados en los municipios de Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, además de los puntos conocidos como Las Tortugas, el Tomaseño, Barretal, Padilla, Victoria, Zaragoza, Tula, Estación Manuel, Tampico, Madero y Soto la Marina.

