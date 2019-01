POR LA LIBRE

“Yo trabajo por causas en las que creo, así puedo conciliar el sueño”

POR EDELMIRA CERECEDO

Días festivo, 24 horas corridas, frió, lluvia, sol, hambre, falta de alimentos, correr atrás de la gente, esconderse tras los templetes, agacharse de unas balas, sufrir acoso, ser señalado hasta por los mismos compañeros, reprimidos por gobernantes qué no comulgan con su opinión o sus ideales y en la actualidad vivir con miedo y con más reserva de informar….Nosotros somos LOS PERIODISTAS.

Sí, hoy es día del periodista, y se acabó la algarabía y la alegría de los apapachos políticos, ahora solo son los chayoteros, los mercenarios, y hasta los ardidos por dar un punto de opinión, sin olvidar el tan famoso lame botas de algún político por dinero.

Así de denigrante es hoy una de las profesiones más peligrosas, qué la gente juega con la información a través de las redes sociales con la facilidad que hoy se les da de subir un vídeo, unas fotos y hasta se las gastan haciendo servicio social, a y por supuesto auto buzón de quejas.

Es cómo si usted quiere hacer en su casa una mañana unos tacos de barbacoa estilo maleno, le va a faltar la salsita, el que le platique quien acaba de pasar, el qué le agregué juguito sin qué usted le pida, qué lo atienda, en su casa le dirán sírvanse y hagan sus tacos, es así, el taquero el servicio que él le da es porque es el TAQUERO, exactamente así, el Periodista es el Periodista él le va a dar un servicio sustentado en años de trabajo y conocimiento, le va a indagar la información y va ponerle no su opinión, si no una opinión abierta a lo que el público quiera creer según los datos recabados.

Es una lástima que ya no existan políticos, ni tampoco administraciones o gobiernos o empresarios, mucho menos partidos qué agradezcan el tiempo qué se sirvieron de un periodista, de varios medios, ahora se sienten autosuficientes y aún mejor, los periodistas dejaron de ser los qué informan y creen más lo qué el pueblo dice y los mismos protagonistas de las notas se auto escriben en sus perfiles.

YA NO SOMOS EL CUARTO PODER, YA NO SOMOS LAS PLUMAS, NI LOS INFLUENCERS DE LA OPINIÓN, somos simplemente un estorbo, qué se han ido quitando con la trillada auto información formal sobre la reducción de presupuesto en el área de la comunicación.

La decadencia del periodista y del periodismo es también la falta de visión de verdaderos Directores y jefes de prensa, qué parecieran no practicar la profesión y ser mas parte oficial y de un partido desconociendo su gremio y a quienes les dieron en su momento cobijo y respaldo, olvidando qué nada es para siempre y en algún momento van a regresar a expresar la carencia en mi qué ellos hoy son cómplices de la desaparición de un periodismo real y no un simple posteador de redes sociales que no tiene la mínima crítica ni el argumento real qué se requiere para sostener una redacción.

Por cierto el Presidente de la Republica Andrés Manuel estará en Reynosa con Francisco García Cabeza de Vaca Gobernador de Tamaulipas, no sé qué esperar en sí, un boletín formal, o miles de vídeos de ninis, de frentes opositores, de amlovers y de sociedad, o leer a los compañeros periodistas, increíble verdad ahora tenemos un mundo entero para divagar y llegar a la complicada verdad de la información.