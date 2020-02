T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

ZERTUCHE: ¡DEMUESTRA QUE HAS HECHO POR TU DISTRITO!

ARMANDO Zertuche Zuani Diputado Federal por el IX Distrito, con cabecera en Reynosa, por lo mitómano y miserable que es, “en un video en redes sociales”, para lucirse como siempre es su propósito, “habla como si fuera la gran verdad o el gran benefactor”, haciendo hincapié al nuevo presupuesto 2020, pero fíjense bien: no expone, ni informa que, “beneficios, él, les ha hecho llegar a las gentes o a las familias de su Distrito”, a las que por supuesto él, debe representar con dignidad, pero de eso nada habla, incluso ni expone, en el referido video.

POR TAL MOTIVO, “Armando, el rey de la verborrea”, continúa haciendo caso omiso a las demandas del pueblo”, esa es la cruda realidad. Y aun así, él muy irresponsable legislador federal, pide por Facebook “le hagan saber en qué puede servir”, lo que realmente me parece una incongruencia, porque Armando, cuando andaba en campaña “el voto, no lo pidió por videos, ni por redes sociales”, lo hizo personalmente y, ahora que éste irresponsable político, tiene más de un año en funciones como Diputado Federal, “algunas de las gentes engañadas”, por las mismas redes, “le están reclamando resultados”.

Y EJEMPLO de lo que aquí hemos venido vaticinando, sobre el mal trabajo del diputado Zertuche, “fue el justo reclamo que por Facebook”, le hizo el señor Juan Ignacio Antonio Morales, quien le espetó: “cuando anduvo en campaña le realice peticiones” y aún, no he podido tener contacto con su particular, ni con usted. Y así como “está, olvidada esta petición de campaña”, seguramente hay miles, porque fueron miles de personas y familias, las que creyeron en las mentiras el Diputado Federal Armando Zertuche Zuani, él que ahora, repito anda buscando adornarse haciendo uso y gala en videos, sobre las decisiones del Gobierno Federal o de la Cuarta Transformación (4.T).

TODO porque este mitómano diputado Federal, evidentemente, ya se viene haciendo propaganda, porque quiere que, lo vayan tomando en cuenta para intentar alcanzar la candidatura de Morena a la alcaldía de Reynosa, cuya cuestión “ya es un secreto a voces” lo que, en mi punto de vista, como en el de muchos respetables ciudadanos en Reynosa, “sería un fatal decisión” la del partido que postule a este político insensato, el que a pesar de “tener una excelente oratoria”, eso por obviedad, no lo exime del precepto o del adjetivo calificativo-mentiroso.

Y TRAS surgir el señalado reclamo de Juan Ignacio Antonio Morales, más pronto que inmediatamente, el señor Juan Triana Márquez, secretario particular o asistente del desobligado Diputado Federal, respondió al inconforme elector (Morales): “buenas noches”, soy su servidor Juan Triana Márquez y, estoy a cargo de la Oficina del diputado Armando Zertuche, me pongo a sus órdenes y mi celular es el No. 8991-52-91-01.

PERO yo me pregunto: ¿porque Zertuche y su ayudante, tuvieron que esperar más de un año, para atender las solicitudes del quejoso Morales?. Y segundo: ¿Acaso Zertuche, no entiende que su obligación es la de regresar a las colonias y ejidos, a atender las promesas que hizo en campaña?.

PORQUE, no debemos olvidar que, el voto, el pueblo se lo otorgó a Armando, a cambio de ser escuchado y atendido y esa atención, por lo que vemos, “no la ha habido de parte del Legislador Federal Zertuche Zuani. Por lo que toda aquella persona que votó por Zertuche, éste ya las olvidó, al dejarlas a la deriva. Y por ello, creo y considero que, lo sensato, cauto y metódico, sería que, “le hagan los reclamos a Zertuche”, tal como lo hizo Juan Ignacio Antonio Morales, “a través de las redes sociales (Facebook)”, para ver si cumple y si realmente el Lic. Juan Triana Márquez, atiende las solicitudes que por montones, los electores, le plantearon al olvidadizo Diputado Federal.

POR LO QUE, en este escenario político, solo debe haber realidades y resultados y no elegantes mensajes “envueltos en el manto de una oratoria tóxica y barata”, cuya costumbre es la que identifica y distingue al Lic. Armando Zertuche Zuani, cuyo sujeto de ínfima calidad moral, deberá entender, razonar y por supuesto comprender que, “los adornos con verborrea”, como es su rapaz postura política, son cosas del pretérito o pasado, es decir posturas nefastas “al estilo de la vieja usanza” del derrotado PRI.

Y SI ESTE alevoso y oportunista legislador federal, cree que así ganará adeptos para su proyecto político futuro, que es la Presidencia Municipal de Reynosa, deberá irse preparando para que, “sea objeto de un sendo puntapié y de una sonora bofetada” en partes de su humanidad, porque afortunadamente, “el pueblo ya está muy despierto” y no caerían en el juego político de Zertuche, el que, a costillas de otros y de sus mentiras, “quiera llegar a un escaño político que no merece”, porque si Zertuche Zuani, le está fallando criminalmente a la gente de su distrito (el 09), ¿qué les podría esperar a las familia de todo Reynosa?. Esa es “la interrogante”.

YO CREO que, Reynosa, para el futuro inmediato, merece un gobierno municipal que responda con realidades pero sobre todo con atingencia y perseverancia, porque los gobiernos pasados, como el de José Elías Leal, de Everardo Villarreal y otros ex ediles más, “dejaron toda una gama de atrocidades financieras” y por esta razón, los electores, con toda anticipación, tendrán que “ir razonando muy bien su voto”, para llevar al mejor hombre, a la alcaldía de Reynosa. Y Armando Zertuche, no reúne el adecuado perfil político, para llegar a su objetivo.

ADEMÁS, quiero decirles que, MORENA para la Presidencia Municipal de Reynosa, tiene otros prospectos que, a mi juicio, “sí son de buen peso político. Por ejemplo: Ahí está el empresario gasolinero Rigoberto “Rigo” Ramos Ordoñez, quien aparte de ser Diputado local plurinominal, “entre la grey de los morenos”, se le viene señalando como uno de los más viables a la Presidencia Municipal de Reynosa.

SIN OLVIDAR al también empresario, pero de la rama hotelera Camilo Martínez, de quien aducen “tiene con que armar una buena estructura política” para ir en pos de la alcaldía reynosense. Y entre los jóvenes, ha venido surgiendo fuertemente la figura del Licenciado Marcelo Olán Mendoza, quien es Presidente de la Barra de Abogados de esta pujante comunidad fronteriza, el que pese a no decir “esta boca es mía”, entre muchos de sus amigos, lo consideran como un buen prospecto político, porque comentan que el profesional del derecho, es una persona sencilla, afable y muy humano, y por ello, tiene mucha gente de su lado, cuyo detalle, por cierto, ya lo demostró en un evento, ante el viable abanderado a gobernador Rodolfo González Valderrama, en la vista de éste a Reynosa.

Y SI HABLAMOS de sorpresas, nos dicen de última hora que, “el bueno para nada del GUASÓN” Héctor Martín Garza González, “al verse desdibujado”, porque ya debe saber que, “está fuera la jugada” como aspirante a Gobernador por Morena, como era su propósito, aluden que este pobre iluso, “buscaría la alcaldía de Reynosa” y si esto es cierto, “ni en sueños llegaría”, así lo subrayan muchos de sus compañeros, porque el también ex diputado del PRD Garza González, “no tiene buena reputación política en Reynosa”. Como también carece de lo mismo el Diputado Federal Armando Zertuche Zuani.

COMAPA NUEVO LAREDO, LE ATORA AL TRABAJO Y APOYA FAMILIAS

TAL PARECE que, la Gerencia Técnica de la Comapa Nuevo Laredo, “le atora bien al trabajo” y atiende al público usuario de inmediato, como ocurriera el pasado sábado cuando cuadrillas de la COMAPA, obraron de manera oportuna por reparar tubería de 30 pulgadas de diámetro, dándole solución al problema de fuga de agua potable que, generó baja presión en las colonias Olivos, Progreso, Artistas, Nueva Victoria, Praderas del Mezquital, Colorines y otras muchas más.

QUEDANDO claro el interés del Gerente Técnico Edgar Benavides Ramos, respecto a responder y servirle a las familias de Nuevo Laredo, puesto que el titular del organismo operador, “todo el tiempo estuvo al pendiente de lo sucedido”, porque no cesó en su tarea, hasta que el problema feneció. Enmarcándose con ello, “el firme deseo de ofrecerle al pueblo”, un eficaz servicio de agua potable y drenaje, como es el sano y sincero deseo del alcalde de la ciudad Enrique Rivas Cuéllar.

ALCALDES DE LA RIBEREÑA SE COORDINDAN SOBRE TRABAJOS DEL RELLENO SANITARIO.

OTRO TEMA que ha venido llamando poderosamente la atención, es la tarea conjunta y eficaz que llevan los alcaldes de la zona ribereña Servando López Moreno de Miguel Alemán, Leticia Peña Villarreal de Camargo e Irasema A. Peña de Ramos de Ciudad Guerrero, al coordinar de manera firme y solidaria, los trabajos sobre el tema del relleno sanitario, debido a que en este año se cambiaron las reglas de operación, con cuya tarea, se adecuaran los trabajos en cada uno de estos municipios de “la Frontera Chica”.

SERVANDO López puntualizó que, habremos de lograr el importante objetivo y más porque unidos haremos con mayor eficiencia, el trabajo que requerimos para bien de nuestros pueblos.

LETICIA PEÑA subrayó que, “todos los alcaldes de la ribereña, estamos interesados en el cuidado del medio ambiente”. Y para ello, tendremos que obrar por erradicar “los basureros clandestinos”.

IRASEMA Peña de Ramos, que si el deseo es servir a nuestros pueblos, “tenemos la ineludible obligación de “pugnar por tener una región más sana”. Y quien operó en esta interesante reunión como anfitrión, fue el alcalde de Alemán Servando López Moreno.

TAMPICO SERÁ UNO DE LOS DESTINOS TURÍSTICO MÁS IMPORTANTES DEL PAÍS: CHUCHO

TRAS DESTACAR que el desarrollo turístico y económico de la ciudad se verá favorecido con la inminente apertura de los Mercados Municipales a celebrarse en los próximos días, el Presidente Municipal Chucho Nader aseguró que con el respaldo del Gobierno del Estado se continuarán fortaleciendo las acciones que generen fortaleza económica, desarrollo urbano y bienestar social para toda la población.

EL MANDATARIO explicó que los mercados municipales Juárez e Hidalgo marcarán una nueva etapa en el despegue comercial de la zona centro, pues aseguró que el inmueble, además de ofrecer una imagen acorde al centro histórico, será uno de los más modernos, funcionales y espaciosos a nivel nacional.

EXPUSO QUE el nuevo centro de abasto y consumo contará con instalaciones amplias, modernas y seguras en la que cientos de locales ofrecerán productos y servicios representativos de la zona huasteca.

CHUCHO NADER, explicó que por su diseño, el mercado municipal representará un atractivo que vendrá a consolidar el desarrollo turístico de la zona centro y aseguró que este sector se fortalecerá con el próximo inicio del nuevo proyecto de desarrollo que en coordinación con el Gobierno del Estado se llevará a cabo en la Laguna del Carpintero.

“MÁS DE 600 millones de pesos destinará el gobierno del Estado, a la transformación de la Laguna del Carpintero, la cual contará con un moderno recinto ferial, instalaciones para la exposición ganadera; un atractivo puente peatonal de mayores dimensiones, una impresionante fuente en el interior de la laguna, provista de un espectacular juego de luces y un monumental chorro de agua que será de gran atracción para los turistas y la propia ciudadanía”, detalló.

EL ALCALDE porteño agregó que la obra será complementada con la construcción de un atractivo malecón en la periferia de este cuerpo de agua; así como la creación de áreas gastronómicas, recreativas y de convivencia familiar.

RESALTÓ que la instalación de la monumental rueda de la fortuna dará un valor agregado al sitio y colocará al municipio entre los principales destinos turísticos de la región noreste.

“ESTAMOS ocupados en hacer de Tampico uno de los destinos turísticos más importantes de Tamaulipas y del país; por ello seguiremos promoviendo la instalación de nuevos atractivos y generando las condiciones para que inversionistas locales y nacionales desarrollen sus proyectos en esta ciudad”, puntualizó

