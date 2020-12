RELOJ POIITICO

ZERTUCHE ZUANNI CONTINUA EN LA CONTIENDA ELECTORAL POR LA ALCALDIA

MORENISTAS FIRMAN PACTOS DE UNIDAD

NO ESTUVIERON TODOS LOS QUE SON.

El diputado federal ARMANDO ZERTUCHE ZUANNI, confirmo que continua en la contienda electoral y buscara la candidatura a la presidencia municipal de Reynosa por los partidos que conformaran la coalición de izquierda MORENA Y PT.

Luego de conocerse un oficio firmado por el y un promedio de 100 legisladores que dan a conocer su intención de reelegirse como diputados por el PT, mencionado que se trata de una estrategia de los partidos de esa coalición a fin de contar con opciones para los cargos de elección popular que estarán en disputa.

Aclaro que no hay cambio de planes y buscara la candidatura a la presidencia municipal de Reynosa, “de ninguna manera creo que hay gente que esta aprovechando la oportunidad de confundir a los simpatizantes de la 4T”.

El diputado federal por el noveno distrito electoral en Reynosa, ARMANDO ZERTUCHE, vía telefónico que señal a esta columna que ya esta totalmente recuperado del COVID 19 y en la última prueba que se hizo salió positivo por lo que este fin de semana ya estará en Reynosa para pasar las fiestas decembrina en su ciudad natal.

En otro orden de ideas, vaya que están dando de qué hablar en el ámbito político de Reynosa en el encuentro sostenido por lo menos de una docena de integrantes del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), interesados en buscar cargos de elección popular por dicho Instituto Político, ayer, y donde firmaron un pacto de unidad y de no agresión, con miras justamente al próximo proceso electoral del año venidero.

No estuvieron todos los que son, supuestamente se invito a todos los interesados a un puesto de elección popular, pero no todos fueron, pues fue obvia la ausencia del diputado local RIGOBERTO RAMOS ORDOÑES, que no respondió al llamado menos justifico el motivo, quien se siente candidato a la presidencia municipal, ni tampoco MARCELO OLAN MENDOZA, quien si se excuso por tener compromiso de actividades en territorio entregando despensas, tampoco el diputado federal ARMANDO ZERTUCHE ZUANNI, quien se encuentra convaleciente en la ciudad de México, por infección del COVID 19.

Tampoco estuvo presente FELIPE TENORIO RIVERA, quien se justifico por tener a su esposa enferma. Ni CLAUDIA HERNANDEZ, regidora de Morena, tampoco el arquitecto MARCOS HEREDIA.

En cambio sí asistieron a la convocatoria que hizo el activista y aspirante a un cargo GEOVANNI BARRIOS, la diputada federal NOHEMI ALEMAN HERNANDEZ, quien dejo al partido de acción nacional para irse a Morena para buscar la alcaldía de Reynosa, el ex diputado federal HUMBERTO PRIETO HERRERA, LIC LUIS MIGUEL IGLESIAS, aspirantes a una diputación local.

El caso es que los que si estuvieron firmaron un documento en el cual se comprometieron a mantenerse unidos, sean quien sean los candidatos y no atacarse entre si.

Con esto obvio, que buscan consolidar la unidad al interior de dicho partido.

La interrogante es hasta cuanto tiempo.

En otro tema, el comité directivo estatal del PAN en Tamaulipas a sus candidatos a alcaldes y diputados por el método de designación.

LUIS RENE CANTU EL CACHORRO, dirigente de dicho partido político en la entidad, señalo que han iniciado con un sondeo y análisis de perfiles para nominar a los mejores candidatos que participaran en las elecciones del próximo 6 de junio.

Se han estado barajeando algunos nombres de los aspirantes como en el caso de Nuevo Laredo donde aparece como el más viable candidato al diputado federal, SALVADOR ROSAS y si es por paridad de género a la diputada local IMELDA SAN MIGUEL.

En Reynosa se está desahogando la margarita entre el diputado GERARDO PEÑA FLORES y el gerente de comapa JESUS MARIA MORENO CHUMA.

Lo más asombroso será la sorpresa de que la alcaldesa MAKI ORTIZ, podría ir en la boleta como candidata a diputado plurinominal.

En su lugar en la alcaldía quedaría una persona puesta por el congreso del Estado. No lo me lo crea pero esos son los rumores que con más fuerza se oye en los corrillos políticos y que sería una fémina.

Cambio de tema, con eso de la reelección de los diputados federales 441 diputados de todos los partidos políticos podrán buscar reelegirse en su distritos.

Lo que representa un poco más del 73.6% de los diputados federales que aspiran a reelegirse en los primeros que permitirán a los legisladores en funciones buscar un refrendo de su cargos en las urnas, sin suspender sus actividades parlamentarias.

Por cierto el presidente ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, durante su conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional se fue a la conyugal a los dirigentes de los partidos políticos nacional la formación de la coalición Va México PAN-PRI- PRD.

“La coalición PAN PRI PRD representa el antiguo régimen, y ahora se quitan mascaras, se abrazan y formalmente se agrupan, para defender los privilegios”.

En otro tópico, quien hoy regresa a su natal Reynosa es el diputado federal ARMANDO ZERTUCHE, después de recuperarse de la enfermedad del COVID 19, del cual en la última prueba salió positivo.

Estará saludando a todos los amigos y le entrara de lleno a buscar la candidatura a la presidencia municipal.

Aprovechamos este espacio y después de estar al final de terminar el fatídico año 2020 del cual nunca olvidaremos por la flagelo de muertes que dejo la pandemia del COVID 19 y que separo a millones de familias y amigos con el contagio y muerte que dejo al paso de la pandemia.

Mientras tanto RELOJ POLITICO, les desea una feliz navidad y prospero año nuevo 2021, que sea mejor que el año saliente.

Nos leeremos Dios mediante el próximo lunes 28.

