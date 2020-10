T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

“ZIPI-ZAPES EN MORENA, MAS LO HUNDEN”

X.-SENADORES Y DIPUTADOS MORENOS, NO ATIENDEN RECLAMOS DEL PUEBLO

LOS EVIDENTES “zipi-zapes” en el partido Movimiento de Regeneración Nacional, mas hunde a este organismo político, porque llevan más de un año sin definir la elección para instalar al nuevo dirigente nacional y “si no se ponen de acuerdo” para ungir al nuevo líder, es, por los elocuentes intereses mercenarios y políticos que traen consigo, los grupos al interior de MORENA. Con lo que se confirma que, en este partido, aunque lo nieguen, “han venido obrando al estilo viejo PRI”, pues recordemos que Morena, “está plagado de desertores del Revolucionario Institucional”, contándose también con ex militantes del PRD, PAN y de otros organismos políticos, razón por la que en este partido, que es “la manzana de la discordia”, “la corrupción también prevalece en grado superlativo”.

YA EL PROPIO creador de Morena, Lic. Andrés Manuel López Obrador, amenazó definir divorciarse del Movimiento de Regeneración Nacional, porque dijo que, no es razonable que lleven más de un año y, penosamente, no se pongan de acuerdo en elegir a un nuevo dirigente. Y si las pugnas o reyertas continúan suscitándose, tengan la certeza que, “sin baranda, Morena, se irá al sótano”, porque entre otras cosas podremos señalar que, en este partido, “no se cuenta con una sólida estructura electoral”, porque incluso hay estados y municipios, “donde Morena, para nada aparece”, porque “no hay comités municipales, ni estatales” del llamado Partido la Esperanza de México. Porque la gente en toda la geografía nacional, ya se dio cuenta que, “Morena, más que avanzar, se mantiene en claro retroceso político”.

EL DIPUTADO Federal Porfirio Muñoz Ledo, quien superó por milésimas a su oponente, Mario Delgado Carrillo, ayer habría de tomar posesión como Presidente Nacional de Morena, pero eso no sucedió, porque en el Instituto Electoral, se acordó que el ganador, debería superar al contendiente por un punto o más y no por milésimas, como sucedió, cuyo detalle remarca que, las cosas en Morena, “seguirán al rojo vivo”, creándose por ello, más desconfianza e indignación entre el contexto nacional ciudadano, cuyo pueblo creyó y pensó que, en este partido, se haría un mejor papel y “los mexicanos, tendrían una mejor calidad de vida”, pero al paso de dos años del gobierno de Morena, “los mexicanos están igual o peor que en los malos gobiernos conservadores o neoliberales” del pasado.

Y SI EN MORENA, “los zipi zapes” continúan presentándose, por la ambición de los actores de tener el poder político del partido, bajo su entero dominio, eso habla que, el partido el mandatario mexicano, se encuentra ante la disyuntiva de “perder las mayorías” en el Congreso de la Unión y en el Senado de la República, cuyo tema, es lo que, desde ahora se vislumbra, entre la militancia de Morena y por consiguiente, “Morena, dejaría de ser “el amo y señor de las decisiones oficiales y políticas” en las cámaras alta y baja y, eso es lo que, evidentemente, preocupa al gobierno Obradorista o de la Cuarta Transformación,

Y PEOR se presenta el panorama político para Morena, porque los Senadores y Diputados Federales, de este partido, “no están al servicio del pueblo” o de sus representados, porque los legisladores Morenos, están para atender “lo que les ordene quien manda en el país” y no para plantear las necesidades que, durante la campaña les hicieron los electores y por este motivo, no se descarta que, “Morena, deje de ser mayoría en los recintos del Congreso y en el Senado de la República.

POR EJEMPLO, hay Senadores como Américo Villarreal Anaya, quien en ciudad Victoria, tiene, lo que fue su consultorio particular, “como oficina de gestoría”, pero cuando alguien acude a buscar al susodicho senador, “se les informa que, pueden ir a México a verlo al Senado”, eso para la gente, “es algo así como un recordatorio nada grato”. Otro que, “tampoco sirve para nada”, es nada menos que el Diputado Federal por Reynosa del PT Armando Zertuche Zuani, sujeto irresponsable y de baja calidad moral, porque este en campaña, “prometió ayudar a su gente” y ahora que es legislador federal y cuenta con una oficina de atención al pueblo, ubicada en la colonia las Cumbres de Reynosa, el inmueble por lo regular siempre está cerrado y “Zertuche, alejado de la gente”, para que no lo aborden y naturalmente, no le pidan nada, porque no tiene nada en que ayudar a los ciudadanos que le dieron el voto, para él, ocupar una curul allá en San Lázaro y tener un decoroso salario y demás beneficios. Y que la gente, “se siga quedando en compás de espera”.

Por hoy es todo y hasta mañana.

Para sugerencias y puntos de vista en genial al email:

[email protected]