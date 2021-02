Zona centro y sur se pintarán de azul

AGENDA POLÍTICA

Por: Juan Antonio Lerma

No hay mujer, niña o niño al margen del padecimiento del cáncer. Cada uno tiene una o varias historias que narrar. Este escribano fue testigo de cómo un ex presidente municipal independientemente de invertir los recursos del pueblo en las necesidades básicas de sus representados, en obras y acciones de bienestar, pero además en casi todo lo relacionado a la educación y a la salud hacía su guardadito para apoyar a personas con esta terrible y dolorosa enfermedad.

Estoy seguro que gracias a su preocupación e interés por apoyar a mujeres y niños con cáncer, ese ex presidente municipal cuando repentinamente falleció, víctima de un paro cardiaco se fue tranquilo a la otra vida porque sabía que había hecho el bien no solamente con personas enfermas sino también con toda aquella persona en estado de vulnerabilidad que así se lo solicitaba.

Ese ex presidente fue del PRI, era oriundo del Mante, Tamaulipas, donde también figuró como diputado local. Por razones obvias, pero más por respeto omito su nombre. Él ya descansa en paz.

Platicando con una mujer que padeció cáncer, pero que gracias a Dios lo pudo superar, me contaba que es un proceso tortuoso. El pacientemente se ve altamente disminuido físicamente. La fortaleza propia y el apoyo de los suyos son fundamentales para enfrentar y superar esa enfermedad.

Nos dice, que es un duro capítulo de los muchos que tiene la vida donde los protagonistas son los integrantes de la familia, quien a la par del enfermo encaran la desigual batalla contra el cáncer.

Por fortuna, existen buenos políticos, instituciones y hasta organizaciones que apoyan de una o de otra forma a los enfermos de cáncer, pero también ejemplares alcaldes y servidores públicos del DIF que realizan campañas de previsión constantemente.

Y es que en la lucha contra el cáncer no debe haber freno. El color rosa que simboliza el mes de la lucha contra el cáncer, así como las campañas de previsión es color de advertencia y de reflexión, no de contemplación.

Un día tuve la fortuna de estar en el despacho de otro ex alcalde, pero panista, oriundo del vecino municipio de Xicoténcatl, que ahora se desempeña como diputado federal por este VI Distrito electoral, con cabecera en el Mante. Su nombre: VICENTE JAVIER VERÁSTEGUI OSTOS. Eran los primeros días de trabajo de su primer año de gobierno de su segundo periodo como alcalde.

Había una larga fila como de 300 personas aproximadamente. Todos acudieron a pedirle su apoyo para una o varias necesidades. Algunos llevaban sus recibos de agua, de luz, de colegiaturas desde kínder hasta universidad.

Eran hombres, mujeres, jóvenes y niños. Buscaban alguna oportunidad de empleo, otros pedían apoyo para adquirir herramientas de trabajo, otros para comprar calzado para ir a la escuela y otros más le pidieron dinero para comprar medicamentos y recibir atención médica particular.

Hubo atención personalizada desde temprana hora. Todo concluyó ya por la tarde, casi noche, pero todos alcanzaron a recibir los apoyos solicitados.

De hecho, en Xicoténcatl, tanto VICENTE como su hermano CÉRSAR VERÁSTEGUI, sus hermanas y la actual alcaldesa NOEMY GONZÁLEZ MÁRQUEZ se han caracterizado por apoyar siempre a quien más lo necesita, quien diga lo contrario es que no reconoce la forma muy cercana a la gente con la que han trabajado en ese municipio.

De hecho, como Legislador Federal, VICENTE VERÁSTEGUI OSTOS forma parte del Movimiento Nacional por la Salud, cuya campaña para recabar firmas y exigir que el Gobierno Federal regrese los recursos para apoyar a niñas y niños con cáncer sigue más que vigente.

Con el apoyo de legisladores del PAN, los papás de niños con cáncer de diversos hospitales del país, agrupados en el Movimiento Nacional por la Salud A.C. en el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil, y ante los 839 días de desabasto e intermitencia de Quimioterapias y Medicamentos, se manifestaron recientemente en Palacio Nacional para exigir a las autoridades el legítimo derecho a la salud de sus hijos. Lamentaron la falta de empatía y sensibilidad del Ejecutivo ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR respecto a este tema.

Es absolutamente reprobable que una partida presupuestal tan noble, dedicada a atender a una población con tanta vulnerabilidad, sea reducida y casi cancelada.

Hay muchos casos extremos del mal silencioso que llega sin avisar, sin embargo no se puede claudicar en la lucha, aunque algunos gobernantes como los que ya conocemos sigan mostrando su lado inhumano.

DEL ARCHIVERO…

En una gira de trabajo por ciudad Madero, el gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA informó que su gobierno ha recuperado 5.8 hectáreas de terreno en playa Miramar, que indebidamente estaban en manos de particulares.

Todo lo anterior con el objetivo de generar confianza, brindar certeza para el desarrollo económico y recuperar lo que pertenece a las y los tamaulipecos.

Los terrenos recuperados serán destinados a proyectos hoteleros, de condominios y comercio para fortalecer las actividades turísticas en la región. Este desarrollo cuenta con el potencial para generar una derrama económica de entre 800 y 1 mil millones de pesos.

En otro orden de ideas, tenemos que legisladores de Acción Nacional se manifiestan en el Congreso local y le preguntan al Gobierno Federal dónde está en el FONDEN?. ¿Dónde están los apoyos al campo?.

Y es que sin duda alguna, es una verdadera tragedia lo que se vive en el campo agrícola, donde familias de productores lo han perdido todo a raíz de las bajas temperaturas que se han registrado en diversos estados del país.

Son miles de hectáreas de sorgo, de maíz y de otros granos las que se han visto afectadas, pero lamentablemente los con los que antes contaban los agricultores, ya no están, pues el Gobierno Federal y MORENA los cancelaron. No hay PROCAMPO, no hay FONDEN. No hay, no hay.

Los duros golpes que ha dado el Gobierno Federal a los agricultores en general, los recortes de programas estratégicos del campo han dejado en la quiebra la producción agrícola nacional. Y nos comentan que lo peor está por venir con el agregado de los apagones de la Comisión Federal de Electricidad.

¿No será acaso que Don MANUEL BARTLETT DIAZ esté ensayando otra caída del Sistema como en el 88, pero ahora como titular de la CFE? No sea que luego vayan a salir con que el mero de la elección del 6 de junio se nos vaya la luz y luego salgan con qué que se cayó el sistema electoral. ¡Aguas!! con ese ruco mañoso y corrupto.

Ya por último, y para finalizar con esta columna, le comentamos que los precandidatos de Acción Nacional a los diversos cargos de elección popular como las diputaciones federales, diputaciones locales y alcaldías que estarán en juego en junio de este año, al menos en lo que se refiere a los municipios de la zona centro y sur de Tamaulipas han sabido realizar un excelente trabajo de presencia en sus respectivos territorios, ganándose la confianza de sus seguidores.

La mayoría de ellos, han recurrido, de una u otra forma al uso de redes sociales, donde tenido mucha aceptación y desde luego muchos like y me gusta.

Y es que las redes sociales serán la principal herramienta para promocionarse en la elección de este 2021, señalan los especialistas en marketing.

Prácticamente, se puede decir que Xicoténcatl, González, Mante, Nuevo Morelos, Antiguo Morelos, Ocampo, Gómez Farías, Altamira y Tampico, volverán a pintarse de azul en la próxima elección.

Los encuestadores aseguran que Madero y Villa Aldama, serán municipios que gane el Partido Acción Nacional. Sale y vale.

