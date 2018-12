EL FRANCOTIRADOR

Por Óscar Jiménez

ZORRILA EN PROBLEMAS

1.-La corta carrera política de José Andrés Zorrilla Moreno puede acabar mal.

Y es que el exalcalde del municipio de Madero está siendo acusado de peculado, uso indebido de funciones y enriquecimiento ilícito.

Dicen que desvió alrededor de 500 millones de pesos del presupuesto de Ciudad Madero cuando fue presidente municipal de esa localidad.

Es el director jurídico del actual ayuntamiento de Madero Alfredo Campos Martínez, quien anuncia que la Auditoria Superior del Estado de Tamaulipas ya notificó al ex edil maderense las observaciones normativas necesarias para que a más tardar el siguiente 08 de enero presente la información aclarando el destino 497 millones de pesos.

Después de esta fecha el ex presidente municipal Andrés Zorrilla puede ver como se le desmorona su proyecto político debido a posibles errores a su paso por el ayuntamiento maderense, si es que no clarifica las observaciones.

Se habla que pudo haber utilizado más de 300 proveedores fantasmas y hasta 8 docimilios fiscales con construcciones en ruinas y evidentemente abandonadas.

2.-Por un lado los partidos políticos rivales a MORENA se oponen a que se utilice el censo para beneficiarios de programas sociales federales que se elaboró antes del 01 de diciembre.

Señalan que fue levantado ese censo de forma ilegal porque lo hizo un partido politico y no el gobierno de la república.

Aunque sinceramente la gente anda feliz porque ese censo abrió la posibilidad para que miles y miles de mexicanos que menos tienen, puedan de hacerse de un apoyo oficial en dinero.

No solamente despensas que finalmente eran negocio de los que gobernaban la república. Ahora los estudiantes, los de la tercera edad, los que no tienen trabajo, los discapacitados, etc., tendrán con Andrés Manuel López Obrador un gran ayuda económica.

Por lo pronto el censo no ha traído complicaciones porque a la gente no le importa las razones políticas, lo que desea es tener una mejor existencia. La población de escasos recursos ya se cansó de ser sólo una estadística para medir la miseria, quiere salir de ella y si AMLO les da la mano pues adelante.

3.- Hay un asunto en el PRI que ha escalado a niveles no deseados.

Primero yo escribí que dos empleados nuevos del PRI Estatal habían sido empleados de una empresa de publicidad de José Manuel Abdala Carmona, hermano de quien dirige ese partido en Tamaulipas.

El señor José Manuel Abdala y yo hablamos la mañana del pasado jueves, y él me dijo que esas dos personas no fueron empleados de nómina de su empresa y que no tomaba decisiones dentro del PRI (que no metía las manos pues) y que me pedía así lo dijera en su derecho de réplica. Así lo estoy haciendo ya.

Yo le pregunté cuál era el origen laboral de esos dos nuevos empleados del PRI Estatal y me dijo que a él no le correspondía decirlo (palabras más palabras menos).

2.- Lo anterior es la primera parte de este asunto.

La segunda parte es que esos dos empleados sí existen en la nómina de este partido, de acuerdo al jefe de prensa del PRI Tamaulipas Jorge Luis Vela Villarreal.

Que fueron empleados de una empresa contratada para la campaña de la candidata a senadora del PRI en este 2018.

Esos dos empleados de esa empresa contratada para la campaña en mención, una vez que cambió el CDE del PRI Tamaulipas, fueron contratados para trabajar en el área de comunicación social, donde están hasta la fecha en que me informó el jefe de prensa.

Ese es el origen laboral de esas dos personas. Y los empleados del PRI ni por asomo han hablado de otra cosa en relación con estas dos personas recién contratadas, pero sí se duelen (me reservo mi fuente por obvias razones) de que haya más contrataciones porque ven como desde hace 2 años el tricolor batalla para pagar sueldos o mejorarlos.

…En pocos meses Ciudad Victoria, Tamaulipas, tendrá una estatua de 77 metros de altura llamada El Cristo de la Paz.

Se contempla construir además una iglesia, estaciones de funicular y teleférico, hotel, anfiteatro y locales comerciales.

¿Será el detonador económico de la capital de Tamaulipas que tanto se necesita? Puede ser, y hay que decir que el que impulsa este proyecto es el actor Eduardo Verástegui.

