Tendencias

Oscar Contreras Nava

Zorrilla responderá a observaciones

Han pasado 78 días del inició del gobierno municipal de Morena en Ciudad Madero y hasta el momento sólo han demostrado que no tienen oficio político ni conocen el ejercicio de gobernar, porque siguen cometiendo errores, hacen escándalo donde no lo hay y esto nos indica que la confianza que la gente les otorgo con su voto no la están aprovechando.

Lo más grave es que los maderenses empiezan a darse cuenta de su limitada capacidad para gobernar y la credibilidad que aún tenían está por los suelos, porque los señalamientos que la Auditoría Superior del Estado (ASE) le hizo al ex presidente municipal, Andrés Zorrilla Moreno, son observaciones que deberá aclarar y no son pruebas contundentes ni definitivas para acusarlo ante la autoridad judicial.

Por lo tanto, estos señalamientos administrativos seguramente serán resueltos en tiempo y forma por Zorrilla y su equipo y después de que suceda esto los colaboradores de Adrián Oseguera Kernion como el director jurídico, Alfredo Campos Martínez y Fernando Rodríguez Ruiz, contralor municipal, volverán a quedar en ridículo por mentir y tratar de engañar a los maderenses.

Lo lamentable del caso es que profesionistas con amplia y reconocida experiencia como Juan Antonio “El Tapón” Ortega Juárez y Fernando Rodríguez Ruiz, no asesoren bien al presidente municipal Adrián Oseguera y se presten para armar un show que los lleva a perder la poca aprobación de la gente que aún tienen.

Claro que entendemos que el abogado Alfredo Campos Martínez quiera presentar algo de trabajo para desquitar el sueldo, pero no debe hacerlo montando un circo mal armado y acusar sin pruebas a los que en un momento dado pudieran acusarlo a él y a su jefe por daños a la moral y el respeto que merecen todos los ciudadanos por parte de las autoridades.

Así que deberían tener mucho ciudadano con lo que hacen, porque sí lo único que quieren es llamar la atención de la gente lo que deben hacer es ponerse a trabajar, porque podrían acabar siendo el hazmerreír de la sociedad.

En fin, es importante señalar que la Auditoria Superior del Estado dio a conocer que hizo estas observaciones a las cuentas públicas, que presentaron más de 35 municipios en el estado, no son definitivas como para actuar judicialmente contra los ex presidentes municipales o ex funcionarios públicos.

Así que los funcionarios municipales tendrán que comprobar en tiempo y forma, que no se cometieron irregularidades, que no hubo ningún saqueo a las arcas del municipio y que están libres de culpa como lo está Andrés Zorrilla Moreno, ex presidente municipal de Madero. Ni más ni menos.

Para finalizar, dice Xico que él y sus colaboradores se van a esperar 10 días para cobrar su aguinaldo, ya que el gobierno municipal deberá cubrir con el pago total de los trabajadores sindicalizados.

Sin embargo, esto no es ninguna concesión la que hacen, llevan “trabajando” apenas dos meses y medio en la administración municipal y lo único que han hecho son puras payasadas; crear proyectos irrealizables y bailar zumba por toda la ciudad.

Además, de que han dejado que los baches aumenten por todo el municipio, no tienen control de las fugas de agua y Xico sigue con su obsesión de cerrar la calle Hidalgo cómo si esto fuera la gran obra de su gobierno.

Así que sí no cobran sus aguinaldos no creemos que les afecte mucho, porque no han hecho nada que los haga merecer este pago y no le hacen a la ciudadanía ningún favor si no lo cobran. ¿Verdad? ¿Cómo la ven?

Apunte final. Se inició la construcción del “Tren Maya” y se prevé que tenga un costo de entre 120 y 150 mil millones de pesos, de acuerdo con el proyecto de la obra, este transporte utilizará vías férreas, carreteras o líneas de transmisión de alta tensión de la CFE ya existentes con la finalidad de minimizar el impacto ambiental.

Conectará a los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo a lo largo de mil 500 kilómetros y destaca que de los mil 525 kilómetros de recorrido (426, de Tramo Selva, 446, del Tramo Caribe y 653 del Tramo Golfo), cerca del 95 por ciento cuenta con derecho de vía.

El presidente Andrés Manuel López Obrador declaró “al sureste ya le llegó la hora con esta obra importantísima. Es un proyecto para reactivar la economía, para impulsar el turismo y para que se conozca toda la riqueza culturas y ecológica de los estados del sureste. Es un programa de reordenamiento urbano”.

Pues que bien, además el gobierno federal invertirá casi 70 por ciento de los recursos destinados al sector turístico y sólo quedarán 30 por ciento de los recursos para las demás zonas del país. ¿Qué les parece? ¿Alcanzará?

