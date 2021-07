Hipódromo Político

por Carlos G. Cortés García

COMO SIEMPRE ¡MAKI ES UNA ABUSIVA!

No resuelve el problema de la Plaza de la República cuando, ahora, se mete a querer desalojar el Albergue “Senda de Vida”.

No cabe duda que hay quienes no pueden vivir sin estar metidos en problemas. Y si no los tienen, los buscan, los corretean y lo peor es que los alcanzan. Ese es el lamentable caso de la alcaldesa de Reynosa, Maki Esther Ortiz Domínguez, quien no termina de resolver una bronca, cuando luego luego, se mete en otro problema más grande, lo que no deja tiempo, lamentablemente, para la reflexión. ¿Por qué le comento lo anterior? Porque resulta que la última del municipio de Reynosa es que se ordenó que desalojaran el albergue Senda de Vida, de inmediato, dado que la instalación sería demolida.

La vox populi en Reynosa asegura que la todavía alcaldesa y su esposito, Carlos Luis Peña Garza, serían los dueños de este terreno donde está construido el albergue para migrantes “Senda de Vida”, el cual que lleva más de 16 años operando en la colonia Ramos, a unos cuantos metros de donde se encuentra la Zona Roja, zona de tolerancia de la ciudad, donde el “esposito y la familia de la alcaldesa” tienen locales donde por muchos años se ha ejercido la prostitución. Y otros aseguran que, si Maki y su consorte no son los propietarios, si se quieren adueñar del predio, lo que, cómo quiera, sea cual sea la realidad, ambas son una bajeza y una mentada de madre para la sociedad ante la cual protesto cumplir y hacer cumplir la Ley, lo que no se ha visto por ningún lado.

Como olvidar la investigación periodística realizada por Humberto Padgett, y hecha pública en diciembre de 2017, en donde se denunció que Carlos Luis Peña Garza era copropietario de un predio de una manzana, en la llamada zona de tolerancia, a menos de dos kilómetros de la frontera con los Estados Unidos, y en donde se han denunciado casos de prostitución forzada. La explicación pública dada por la alcaldesa era que la propiedad “fue una donación que le realizaron a su esposo y a dos de sus cuñados en 2012”. Y pues ellos no se pudieron resistir al encanto de ese jugoso negocio.

El tema central es que, en la zona en cuestión, se encuentran lugares en donde existen denuncias por la comisión de diversos delitos, como prostitución infantil y trata de personas. Ahí se observan «cuarterías» que sirven como habitaciones de ocasión, además de una cantina llamada «La Chamba». El reportaje aseguró que «este sitio es un lugar tan conocido que hay cierta afluencia de turismo sexual”, al que algunos le llaman el “Boys Town”, comentó el periodista en el noticiero nacional conducido por Ciro Gómez Leyva, lo que desató una oleada de críticas contra la alcaldesa, quien por cierto se dice muy católica y resulta que se favorece de estos pervertidos negocios de su consorte.

Volviendo al caso del Refugio Senda de Vida, el pasado martes, la Secretaría de Obras Públicas del Ayuntamiento de Reynosa, emitió un ultimátum al Albergue para el desalojo y demolición de las instalaciones, a más tardar este próximo domingo, bajo el argumento de que “Senda de Vida” fue construido sin permiso y en una zona de riesgo. La alcaldesa de Reynosa ordenó desalojar el Albergue Senda de Vida, porque lo quiere demoler, bajo el argumento que ella recibió un oficio del responsable en Reynosa de la Comisión Internacional de Límites y Aguas, pidiendo el desalojo del sitio, ante el riesgo de inundación, situación que en 16 años ni ha ocurrido ni se “habían dado cuenta que podría ocurrir”. ¿Todo esto le suena lógico? Por supuesto que no, sobre todo cuando la alcaldesa es una autoridad administrativa y no judicial, lo que explicaría, de inicio, que Maki está abusando de sus facultades públicas y podría dejar la víbora chillando casi al final de su mandato.

¿Y entonces? ¿Por qué hasta ahora? Casualmente, quien pide el desalojo, es David Negrete Arroyo, un funcionario de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de la sección de la Comisión Internacional de Límites y Aguas, Delegación Reynosa. ¿Y luego? ¿Quién es este personaje? Es amigo de Maki. Y está ligado a ella porque ambos forman parte del Club Rotario en esa fronteriza ciudad y con quien ha tenido diversas participaciones en labores sociales. Negrete Arroyo preside ese Club Social.

Lamentablemente, ese “buen corazón” que siempre ha caracterizado a la alcaldesa Maki, mamá por cierto del alcalde electo, Carlos Víctor Peña Garza, Makito, no ha podido ofrecer alternativa alguna para albergar a los más de 600 migrantes a los que se les brinda refugio temporal en Senda de Vida. Y ello ocurre cuando la originaria de Chihuahua ha dejado en evidencia que no puede, aún, dar solución al problema de los migrantes que se encuentran estacionados en la Plaza de la República, la cual desde hace meses y años está llena de campamentos improvisados con migrantes que han llegado a la frontera. Y ahí siguen estacionados los migrantes convirtiendo esta zona en un lugar antihigiénico e inseguro.

Por lo pronto, los representantes legales del albergue Senda de Vida, recurrieron a los recursos legales para que Maki Ortiz, no les derrumbe el inmueble antes de ofrecer una alternativa real de refugio para quienes llegan, desde hace más de 16 años, a esas instalaciones. Y la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tamaulipas, también advirtió a la alcaldesa que van a tomar medidas para apoyar a esta organización que si cumple una importante labor social, labor que por cierto el Ayuntamiento de Reynosa no cumple.

¿Por qué le urge tanto a Maki Ortiz Domínguez el desalojo del Albergue “Senda de Vida”? ¿Por qué hasta ahora se les ocurrió que debían desalojar dichas instalaciones tras 16 años de operar? ¿No será suficiente vergüenza para la alcaldesa de Reynosa tener la Plaza de la República como un verdadero muladar? ¿Y por qué la urgencia de operarle a su compañero Rotario, David Negrete Arroyo, a llevar al desalojo? ¿No le habrá dicho su secretario del Ayuntamiento a Maki que está violando la Ley, una vez más? Lo que Maki está demostrando, una vez más, es que es gandalla y abusiva y, lamentablemente, esa será la imagen que dejará tras 5 años de un desastroso gobierno en Reynosa.

