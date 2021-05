Con propuestas concretas YA somos los ganadores: Rivas

*Candidato del PAN a Diputado local destaca que el trabajo de la campaña y de la estructura panista se reflejará con el triunfo en las urnas este 6 de junio

NUEVO LAREDO, TAM.– Esta tarde tomaron protesta más de 10 mil integrantes de la estructura y promotores del voto del Partido Acción Nacional (PAN), previa a las elecciones del próximo domingo 6 de junio.

En un evento multitudinario en el estacionamiento del Polyfórum La Fe, la fórmula ganadora encabezada por Yahleel Abdala Carmona, próxima Presidenta Municipal, acompañada de Luis René “Cachorro” Cantú, Presidente estatal del PAN, tomaron protesta a los miles de representantes de Acción Nacional que propondrán y promoverá el voto en los ciudadanos.

En este evento estuvo el candidato a Diputado local por el Distrito I, Enrique Rivas Cuéllar, quien manifestó que esta campaña ya está ganada y se tiene que reflejar el resultado en las próximas elecciones para que el PAN siga gobernando Nuevo Laredo.

El candidato dijo estar convencido del trabajo que ha hecho la estructura panista en la ciudad y sin duda los candidatos Yahleel, Imelda Sanmiguel, Félix “Moyo” García y Salvador “Chava” Rosas, de la fórmula que sí tiene propuestas, serán los ganadores.

“Cómo no estar contento, cómo no estar motivado al ver esta gran multitud que va a estar dispuesta para ese día no tengo la menor de las dudas, la campaña ya la ganamos ahora necesitamos ir a ganar la elección y para eso se requiere la voluntad de hombres y mujeres que están convencidos, que saben que en este equipo existe la propuesta”, destacó Rivas.

El aspirante al Congreso del Estado agregó que ganar la elección es trabajo de todas y de todos los neolaredenses para continuar pintando de azul Nuevo Laredo y Tamaulipas

“Existe la capacitación, existe la visión, existen las ganas, existe el temple para sacar adelante a Nuevo Laredo. Es por eso que en Nuevo Laredo vamos a ganar, pero es trabajo de todas y de todos”, dijo.