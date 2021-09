Punto Final

Por Raúl Aguilar Romero

Con sabor a venganza adelantada

Cd. Victoria, Tam. – Varias situaciones se han ventilando en los últimos días, precisamente los previos a la toma de protesta de la nueva legislatura y de los alcaldes de los 43 municipios en Tamaulipas, una tras otra se fueron primero cocinando lentamente, para después sin tapujos ponerlas en marcha sin importar a quien afectaban con sus acciones, pero eso sí, beneficiándose quienes de la noche a la mañana nos las dieron a conocer.

La mayoría de ellas se registraron en el mes de septiembre, primero, en el Congreso del Estado los legisladores panistas, y hay que decirlo, también priistas que se convirtieron en sirvientes del gobierno en turno, presentaron iniciativas que no son de beneficio para los tamaulipecos, sino que satisfacen intereses personales, se sirvieron a ellos mismos, como la presentada por Florentino Sáenz Cobos, quien propuso seguridad para el gobernador, familiares y funcionarios para cuando concluya su sexenio, desde luego con costo al erario público.

Otra más fue la iniciativa de perpetuar en el cargo al titular de la fiscalía general del Estado, Irving Barrios Mojica, permitiéndole se reelija hasta por un periodo más de 7 años después de que concluya su período en el 2025, es decir, estaría concluyendo su cargo hasta el 2032.

La más reciente fue la firma de convenio que pomposamente anunciaron hace apenas un par de días con la que restituirían mil 282 millones de pesos por concepto de prestaciones y servicios de seguridad social a los trabajadores del estado, pero que de manera engañosa se cuelgan la medalla como un logro de la Sección 30 del SNTE y del gobierno estatal pero que en realidad terminan dejando la responsabilidad a las próximas dos administraciones estatales.

Eso es por parte del gobierno estatal, ahora en lo que corresponde al gobierno municipal de esta ciudad capital, las cosas pintan más o menos igual, antes de dejar el cargo, la alcaldesa sustituta hasta el 30 de septiembre aprobó un aumento salarial a los trabajadores, dejó de cumplir con su función abandonando a la ciudad a su suerte, invadida por baches por todos lados, pavimento en mal estado y para cerrar con broche de oro, donó 46 terrenos en la zona de Pajaritos a igual número de familias por la gestión del Sindicato de Trabajadores del municipio.

Sin darle tantas vueltas, todo indica que ante la llegada de Morena a Congreso del Estado y a la alcaldía de Victoria, en esta última que estará a cargo de Eduardo Abraham Gattas Báez, los quieren dejar en la bancarrota para que esten con las manos atadas sin poder hacer nada ni presumir acción alguna.

Todo parece ser una venganza anticipada por haber perdido en el proceso electoral del 6 de junio de este mismo año, pero además en el caso del gobierno estatal pareciera que ya se sienten derrotados para el 2022 y sabedores de que no ganaran la gubernatura, ya también les heredan problemas que pudieron solucionarse en esta misma administración, en la que llevan 5 años sin haber hecho nada, como es el caso del desvio de los recursos por la retención de prestaciones y servicios de seguridad social.

El problema data desde el 2010 hasta 9 meses del 2016, pero hay que recordar que en octubre del 2016 llegó como gobernador el estado Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien ya estaba enterado de la problemática mucho antes de asumir el cargo, pero de igual manera, del 2016 hasta la fecha se continuó desviando los recursos por ese concepto.

Sabedores de que podrían no ganar la gubernatura ni con alianzas ni coaliciones, prefirieron lavarse las manos y echarle la culpa a los que lleguen a partir del 2022.

Ya que andamos por esos rumbos del gobierno estatal, el Sistema de Administración Tributaria (SAT) publicó la lista negra de empresas factureras en México en las que figuran los gobiernos de Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas, que pagaron al menos 2 mil 252 millones de pesos a 308 compañías boletinadas por el SAT.

Según la investigación de un medio de comunicación del estado de Nuevo León, la empresa Servicios Comerciales y Administrativos RAF, facturó 9 millones de pesos por concepto de cobertores y dulces al gobierno de Rodrigo Medina.

Esa misma empresa brindo asesorías y cursos por 11 millones de pesos a la administración de Egidio Torre Cantú.

Pero aunque dicen que lo que no fue en tu año no hace daño, resulta que en el periodo del 2014 al 2019, el gobierno de Tamaulipas y los municipios de Reynosa, Victoria, Matamoros y Altamira, contrataron a 164 factureras por la cantidad de mil 343 millones de pesos, es decir, el gobierno estatal encabezado por Cabeza de Vaca y de la capital del estado que también fue panista, estuvieron involucrados con empresas boletinadas por el SAT.

Ahora resulta que según el gobernador Tamaulipas, esta entidad no se encuentra en la lista negra del SAT por tener un mayor número de empresas factureras, basado presuntamente en investigaciones de Inteligencia Financiera, pero la que está a su servicio.

Para complementar el dato, el caso del ex alcalde de Victoria, Xicoténcatl González Uresti, quien por cierto tuvo que salir por la puerta de atrás del ayuntamiento de Victoria, estuvo involucrado en pagos millonarios a empresas factureras.

El caso fue documentado y hasta se le negó un amparo promovido por Brenda Mónica García Orozco, ligada a una banda que operaba factureras precisamente durante la administración de Xicoténcatl González Uresti.

El cierre

No hay fecha que no se llegue ni plazo que no se cumpla, y a Lalo Gattás se le llega la hora de rendir protesta como alcalde del municipio de Victoria en relevo de Pilar Gómez Leal.

El esperado evento se llevará a cabo este jueves en la explanada del ayuntamiento, donde ya se están llevando a cabo todos los preparativos.

Gattás llegará a administrar un ayuntamiento lleno de problemas, con la promesa de iniciar la transformación de la capital y con el antecedente de haber tocado puertas en palacio nacional en busca del apoyo del presidente de la república.

Eduardo Abraham Gattás Baez, mejor conocido como Lalo, como le gusta que le digan sus amigos, se compromete a devolverle a los victorenses la esperanza de un cambio a ciudad victoria.

Sinceramente los victorenses no estamos ya para esperanzas, me incluyo porque naci y vivo en esta ciudad, he conocido su problemática cada administración municipal, en la que quienes se postulan como candidatos a la alcaldía nos venden precisamente esperanzas, pero una vez que llegan al cargo no se ven los resultados esperados.

Los victorenses ya no quieren esperanzas, quieren hechos, resultados, desean un presidente municipal que trabaje en beneficio de esta ciudad que merece ver el progreso.

A mi memoria vino cuando hace varios años realizaba viajes a un pueblito en Veracruz de nombre Pánuco, al que veía con menor desarrollo que mi ciudad natal y despectivamente lo llamaba pueblo bicicletero, pero al paso de los años esa pequeña ciudad cambio mientras que Victoria se vino abajo y ya ni siquiera merecía considerarsele pueblo bicicletero porque paso a convertirse en casi un rancho donde difícilmente los autos que circulan por sus calles salen bien librados de tanto bache que existe, y ni que decir de lo sucia que se aprecia la capital de Tamaulipas.

Gattás no debe ser la esperanza, debe ser quien realmente cambie a la ciudad para mejorar, tendrá su oportunidad por tres años, de no hacerlo, que el pueblo se lo demande.

Por hoy aquí la dejamos, el espacio se nos agotó así que le ponemos el Punto Final… nos leemos hasta la próxima