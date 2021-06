Dialogando

Cónclave de panistas con el gober

Por Roberto Olvera Pérez

A pesar de que el partido en el poder PAN-Gobierno no tuvo los mejores resultados en el Estado en las elecciones del pasado 6 de junio, este pasado martes el Primer Panista de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, se reunió con los alcaldes, diputados locales y federales que resultaron electos en el reciente proceso electoral; además de los “pluris” que alcanzarán curul en ambas cámaras, Alta y Local, así como en algunos Ayuntamientos que se perdieron.

En el marco de seguir de frente, el mandatario tamaulipeco los motivó a darle vuelta a la página y comenzar a escribir la historia que viene para el próximo año, pues ahora les espera cumplir todos los compromisos de campaña que adquirieron, sobre todo a los votantes, a los de casa y que aún tienen la esperanza en este partido político.

Es cierto y muy cierto, no era el momento de festejos, de celebrar, de brindar, me dicen algunos de los que ahí estuvieron presentes en la reunión, si bien fue cordial, tuvo lo suficiente como para entender que se reconocían los errores que llevaron al partido en el gobierno a perder importantes posiciones en todo el territorio tamaulipeco y sobre todo, lo más codiciado, el Congreso local. Pero la página, ya se le dio la vuelta, ahora lo que sigue, es trabajo, organización, equipo sólido y mucha humildad sobre todo y no fallarle a sus representados que creyeron en ellos.

Por si no lo saben, el Partido Acción Nacional, ganó 29 alcaldías en solitario, además de 6 diputaciones locales y tres diputaciones federales; al encuentro asistieron todos los candidatos de ese instituto político que ganaron y algunos que no les fue bien en las urnas, donde a lado del mandatario tamaulipeco se comprometieron a cerrar filas en torno al 2022, pues estos mismos le afirmaron al número uno de Tamaulipas, que no estaba solo y que juntos irían en la próxima elección para retener el poder.

La reunión se desarrolló, insisto, el pasado martes a eso de las 14 horas en donde también acudieron, me dicen, los Secretarios de la administración estatal, donde uno a uno fueron llegando a la cita que se les convoco en la Casa-Tam.

Que ahí estuvieron todos los que deberían estar e incluso el “gallo” para la grande del 2022, la carta más fuerte del panismo estatal para jugar por la sucesión gubernamental en junio del próximo año. ¿Adivine quién es?

Independientemente de ello, el gobernador de los vientos de cambio reiteró su voluntad de trabajar de la mano con ellos por el bienestar de todos los tamaulipecos, pues afirmó que todos forman parte de un mismo equipo que se llama Tamaulipas y por lo que es necesario cerrar filas en torno a los proyectos prioritarios que generen bienestar común.

Por cierto, en este encuentro a los que les fue muy bien y que recibieron reconocimiento por parte del Mandatario Estatal fue a: Antonio Leija Villarreal, de Tula; Brisa Verber Rodríguez, de Bustamante; Gladys Vargas Rangel, de Miquihuana y a María de las Nieves Ramírez, de Palmillas, entre otros.

NOTAS CORTAS

1.- En el altiplano tamaulipeco, los “pronósticos políticos” se cumplieron: En Tula, con varios “gallos” de diferentes colores, entre ellos un ex alcalde, Antonio Leija Villarreal del PAN, ganó o través la alcaldía luego de hacer un compás de espera de tres años al mantener su número de votantes y con su lema: Para que Tula siga creciendo, Antonio Leija, es la solución y ahí están los resultados. De igual manera en Bustamante como en Miquihuana, ganaron las candidatas azules, Brisa Verber y Gladys Vargas, respectivamente, quienes también compitieron con un ex alcalde para variar, entre otros, así como la de Palmillas, María de las Nieves, donde el voto inconforme se fragmentó y se ganó. En Jaumave fue distinto, se hartaron del actual alcalde quien quiso imponer a su esposa y la gente se les volteo y le dieron el gane al “gallo” José Luis Gallardo Flores, a quien ven que es más raza que el mentado cesarín, cara de gachupin.

2.- La buena noticia para la burocracia estatal la dio su dirigente, Blanca Guadalupe Valles Rodríguez, pues consiguió para sus compañeros del gremio un incremento salarial del 4 por ciento y lo hizo tras las gestiones directas con el actual gobierno estatal con quien tiene buenas relaciones de respeto, trabajo y colaboración mutua. Enhorabuena por ese logro alcanzado en bien de los trabajadores del SUTSPET.

3.- Por cierto, pasadas las elecciones del 6 de junio, inmediatamente el gobernador del Estado, Francisco García Cabeza de Vaca, empezó de nuevo sus giras de trabajo por la entidad, donde recientemente anduvo por la región Ribereña inaugurando obras y presidiendo jornadas asistenciales, lo que eso habla bien del gober que sigue adelante por TAMAULIPAS.

4.- Muchos se preguntan por ahí: ¿Qué clase de pájaro es el Pájaro Loco? Y la respuesta es simple: Un pájaro carpintero. Otra: ¿Qué clase de “gallo” es el de Jaumave? Y la respuesta es más simple: Es un “gallo” con muchos espolones y ahí están los resultados a la vista, pues gano de calle. Con esas, o les guiso otra.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.