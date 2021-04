Confía Cristabell Zamora Cabrera en que Laura Valdez dará buenos resultados como diputada federal

NUEVO LAREDO, Tam.- Tras asegurar que el trabajo legislativo representa todo un compromiso que requiere dedicación y esfuerzo, la candidata del PRI a la Presidencia Municipal, Cristabell Zamora Cabrera, se autodefinió como una mujer de resultados que en su momento gestionó más de 1,900 millones de pesos adicionales para Nuevo Laredo, en su desempeño como diputada federal.

La abanderada priísta aseguró lo anterior, en la reunión que esta mañana ofreció el grupo de Unidad Revolucionaria que dirige Arnulfo Tejada Lara, a la candidata del partido tricolor a la diputación federal, Laura Valdez Covarrubias, para plantearle propuestas concretas que le ayudarán a fortalecer su agenda legislativa, si el voto la favorece este 6 de junio.

“A veces los puntos finales dan inicio a nuevos comienzos y este es un nuevo comienzo, es una nueva manera de hacer las cosas, son maneras que nos exigen replantearnos nuestra postura, nuestro tamaño, nuestra estatura, siempre me he conducido por ser una persona de resultados yo mejor que nadie conozco el quehacer legislativo y del quehacer de la gestión de un diputado federal, y me queda claro que es en base a esos resultados como nos miden para poder alcanzar el progreso y el beneficio de nuestra ciudad”, dijo Zamora Cabrera.

VAMOS HACIA ADELANTE

Destacó que tienen mucha confianza en Valdez Covarrubias, pues todo el partido la apoya en este reto y espera con ansias el inicio de su campaña constitucional para unirse a las propuestas ciudadanas.

“Vamos caminando, estamos como el carro con el acelerador prendido rumbo al 19 de abril, pero una cosa sí les digo, el de Laura ya arrancó y arrancó muy bien, y el de nosotros ya no tiene reversa, porque vamos hacia adelante”, aseguró Cristabell

La abanderada priísta manifestó su confianza en que Laura Valdez Covarrubias tiene lo necesario para cumplir con esa encomienda.

“De manera solidaria, (Laura) tendrá todo mi apoyo para que cumpla bien con esa labor, porque si queremos que a Nuevo Laredo le vaya bien necesitamos estar trabajando todos como sociedad, unidos, por un sólo fin que es el progreso y la calidad de vida de la gente.

Cristabell estacó que las gestiones que realice Laura Valdez serán históricas para la ciudad, pero además muy necesarias porque los neolaredenses se merecen mejores condiciones de vida y es lo que buscarán tras lograr el triunfo en las elecciones del próximo 6 de junio.

En este evento estuvieron presentes los candidatos del PRI a diputados locales por los Distritos 1, 2 y 3, Leticia Barrera Garza, Jesús Valdez Zermeño y Raúl López Garza, así como la secretaria general del partido, Elia Cárdenas Guajardo.