T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

“¡CONFIRMA MAKI QUE ELLA, SÍ TRAE ALGO EN EL MORRAL” …!

X.-ANTE MARIO DELGADO HIZO VER QUE “LOS DEMÁS NO TRAEN NADA” QUE OFRECER….

LO QUE dijimos aquí en columnas pasadas, respecto a que la alcaldesa Maki Ortiz Domínguez “trae cargado el morral”, esto ha sido confirmado por ella “con mucha sutileza”, ante el dirigente nacional de MORENA Mario Delgado Carrillo, al que prácticamente “dejó en entredicho”, por la forma en que, “Maki dijo aspirar a la candidatura a Gobernadora por Tamaulipas”, no quedándole más al líder Moreno que, decir que, “si ella está dispuesta, sería tomada en cuenta”, evidenciándose en esto, dos aspectos preponderantes:

EL PRIMERO, fue la irrespetuosa forma en que se condujo Maki Ortiz ante Mario Delgado; (en presencia de los medios de comunicación), porque para nadie son desconocidos “los valores entendidos que, ambos traen entre manos”, como sucedió “en el nivel de secreto a voces” cuando la orgullosa mamá, presumiblemente “negoció con el dirigente político”, para lograr que su hijo Carlitos Peña Ortiz (sin ser de Morena), fuera el candidato de Morena a Presidente Municipal de Reynosa, cuya decepcionante asignación política primero que nada fue una falta de respeto hacia tres fuertes prospectos a la alcaldía en aquel momento, me refiero a Rigo Ramos, Marcelo Olán y Giovanni Barrios” a los que, por la decisión grotesca y mercenaria de Mario Delgado, “les pisotearon sus derechos partidistas”

EL SEGUNDO tema que me parece (una decisión irreversible), porque lleva la misma tónica de trato negociador entre Maki y Delgado Carrillo, es que la alcaldesa de Reynosa al decir, frente a Mario que, “ella trae algo en el morral”, evidencia sin objeciones “los sostenidos acuerdos políticos” y más allá de esto, hace ver ante la prensa que, “a los demás aspirantes o prospectos a “la Candidatura de Morena a Gobernador”, por compromiso se les tiene que seguir la corriente, cuya postura política irrespetuosa de Maki, “es la muestra de su obvio desatino y desesperación”, porque por nada del mundo, “quiere dejar el poder político” que por espacio de 5 años ha disfrutado de lo lindo, viviendo preponderantemente “al estilo burgueses” con su esposo Carlos Peña Garza y su hijo Carlitos” en los Estados Unidos. (Misión, Texas).

AYER DIJE que, los demás aspirantes a la principal silla estatal, “andan a la buena de dios”, cuya detalle lo sustento en que, ni Américo, el Guasón, Erasmo, “el Jr”, Rodolfo e incluso algunos no “traen un morral” de la magnitud del que porta Maki Ortiz, porque la mayoría de estos, como esperanza política (le apuestan a la designación o al dedazo), porque los referidos prospectos, “no compran ni siquiera un boleto de lotería” por no gastar, excepto el edil maderense, que si tiene conque, “concertar negociaciones” político-económicas, pero no al nivel de compararse con la alcaldesa de Reynosa, porque esta (con tal de conseguir su objetivo) no se inmuta “hasta para comprar a san juan de las cuerdas”.

REZA EL ADAGIO que, “cuando el río suena es que agua lleva”, hago alusión a esto, porque ya se viene corriendo fuertemente la versión de que la alcaldesa de Reynosa Maki Ortiz, “ya agarró vuelo” por su plan negociador de muy alta magnitud económica con quien dirige Morena, porque en la rueda de prensa, fue parca y directa al referirse a su objetivo político futuro y con seguridad, habló de aspirar a la gubernatura de Tamaulipas, frente a Mario Delgado, quien por estar viéndose prácticamente evidenciado por Maki, “no le quedó más que buscar salir del paso” haciendo exposiciones congruentes, porque la Presidente Municipal, “en todo momento estuvo encima de él”, sin ésta darse cuenta de la actitud irrespetuosa que, adoptó ante el titular nacional de Morena, con quien sin temor a equivocaciones, ya tiene presuntos nexos negociadores, “porque lo que se ve, no se juzga”.

DIJO MAKI que, “ya le toca a Tamaulipas una mujer” para que se den cuenta que hay otra forma de gobernar, con sensibilidad, talento, capacidad y resultados, con cuya exposición “MAKI MIENTE”, porque si fuera verdad lo que dice, aquí en Reynosa, no se reflejaría el marcado abandono en que se encuentran muchas colonias populares, cuyos familias de esos olvidados núcleos poblacionales, se cansaron de ir a la Presidencia Municipal a buscar a Maki, para que los atendiera y, han pasado 5 largos años de su gobierno y aun es fecha que, la irresponsable alcaldesa (no ha regresado a esos sectores para atender a las indignadas familias) que políticamente “no comulgan con Maki, repito, por mentirosa”.

REYNOSA padece colonias en penumbras por falta de alumbrado público, otras con aguas negras por doquier que afectan la salud de niños y ancianos, viviendo esas familias entre la inmundicia y la promiscuidad social, además de tener otras muchas áreas olvidas como el parque lineal anzalduas, al que la alcaldesa Maki Ortiz, para “nada le ha dado un manita de gato”, aunque ese lugar que construyó Pemex, honestamente, necesita “una garra de tigre”, porque el referido parque, “está enselvado”, bancas y aparatos para deporte destruidos, tambos para la basura repletos de desechos, cuyo parque prácticamente está convertido en un terrible foco de infección. Pero “aún hay más”, porque en Reynosa, hay más colonias con calles y avenidas “invadidas por las aguas negras que brotan o emergen” del pésimo drenaje sanitario que padecen los reynosenses, alcantarillas destapadas que son la muestra tangible de la irresponsabilidad social y política de la mujer que, (siendo doctora no le importa la salud de las familias) y aun así, hoy (Maki Ortiz) anda más preocupada en busca de ser Gobernadora, a pesar de tener a Reynosa en el más claro de los abandonos, pero eso NI MARIO DELGADO y menos EL PRESIDENTE LÓPEZ OBRADOR, saben de (las deprimentes condiciones) en que, (Maki tiene A LAS FAMILIAS DE REYNOSA).

Y SI MARIO Delgado Carrillo, se diera tiempo para darse una vuelta por los sectores olvidados por el Ayuntamiento de Reynosa, podría percatarse Y CONFIRMAR que Maki, es una mujer que únicamente, “tiene un magnifico desenvolvimiento hablando”, pero “como gobernante es pésima y mentirosa” y atribuirle estos conceptos no es ofender a la respetable doctora, porque en la cruda realidad, ella más ha ofendido a las familias humildes de los sectores proletarios, porque LA MUY IRRESPONSABLE ALCALDESA A BOCA DE JARRO: dejó a miles de familias “con un crispante palmo de narices”, porque jamás ha vuelto con esa gente pobre que creyó y confió en ella, de que sería una buena alcaldesa, pero en la realidad, ESTA SEÑORA QUE AHORA QUIERE SER GOBERNADORA, ha sido lo contrario, los hechos así lo muestran y delatan A MAKI ORTIZ.

