T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

CONFORMA MONREAL, “GRUPO DE DIPUTADOS PERSECUTORES”

X.-CONGRESO DE TAMAULIPAS, ES EL QUE TIENE LA ÚLTIMA PALABRA: BURGOA

POR SU Mezquino “espíritu de venganza política”, el Senador Ricardo Monreal Ávila, es quien ha convertido al Congreso de la Unión “en un rebaño de Diputados Persecutores”, para ir preparando terreno y él, convertirse en el candidato presidencial para el 2024, aprovechando su influencia y poder en el Gobierno Federal, para de “sendos plumazos” hacer a un lado a aquellos adversarios políticos que sabe que, “podrían estropearle” su ambición de suceder al Presidente Andrés Manuel López Obrador a quien con suma habilidad, “el terrateniente” zacatecano, “le ha venido dorando la píldora”, para finalmente “deshacerse de todo aquel que se le ponga enfrente” y así tener el terreno listo rumbo a la silla presidencial.

POR ESTA RAZÓN, el Senador Ricardo Monreal, identificado en este escenario como uno de el principales interesados en el “desafuero del Gobernador de Tamaulipas” Francisco Javier García Cabeza de Vaca, ha sido evidenciando por el abogado constitucionalista y Académico de la UNAM Francisco Burgoa, CUANDO DICE que, El Senador Monreal por ser Doctor en Derecho, “sabe perfectamente que este procedimiento de desafuero del Gobernador”, en última instancia “le corresponde determinarlo” al Congreso de Tamaulipas.

APUNTANDO con precisión el Lic. Burgoa que, esto que está instrumentándose en la Federación contra el mandatario tamaulipeco García Cabeza de Vaca, “no es más que una interpretación sesgada” por el referido Senador Ricardo Monreal Ávila, para luego ejemplificar que, si estuviéramos en una situación opuesta, “él, estaría diciendo exactamente lo contrario”.

COMENTANDO el abogado Burgoa que, dentro de estos antecedentes que tenemos, “ahí se puede ver claramente”, que es el Congreso de Tamaulipas “el que tiene la última palabra”. Porque dijo: “es clara la Constitución Federal y es clara también la Constitución de Tamaulipas”, aludiendo que, “es claro que estos elementos que nos indica el proceso legislativo, desde la Reforma de 1982, hasta los distintos elementos que seguimos teniendo”.

INCLUSO destacó el Lic. Francisco Burgoa que, La Fiscalía General de la República, “aun no judicializa la carpetas de investigación ante un juez de lo penal” para que emita la orden de aprehensión. Y por esta razón el Congreso de Tamaulipas, por sus facultades, también presentó “una demanda de controversia constitucional” ante la Corte, cuyo argumento principal, “es que la Cámara de Diputados, no lo puede desaforar”, sino comunicarle únicamente al Congreso de Tamaulipas, para que “sea este cuerpo legislativo, quien emita la decisión final “sí, sí o si no, se le quita este fuero”.

EN OTRA PARTE de su elocuente exposición el Lic. Francisco Burgoa dijo que el Congreso Federal definió el desafuero del Gobernador, “dada la amplia mayoría que tiene la conformación política de representación del Congreso de Tamaulipas”, por lo que en este momento, ya nomás estaría a que la corte, dé entrada a la controversia constitucional y pueda emitir una suspensión de cualquier acto que se pudiera originar, porque no se está cuestionando lo que hizo la Cámara de Diputados, de retirarle este primer fuero. Y lo que está en controversia es que la cámara de Diputados, “no se lo puedo haber retirado por completo” dado que el Congreso de Tamaulipas dijo por mayoría que “no procede” por lo que aquí entraría el tema de discrepancia. Por lo que en este momento, en mi opinión, “el Gobernador de Tamaulipas continúa en el ejercicio de su cargo”.

POR LO QUE, “si la Federación vía Cámara de Diputados, en este doloso caso, ha venido ejerciendo “acciones con clara saña inaudita” en contra del Gobernador de Tamaulipas”, esto en mi punto de vista, no es más que el claro reflejo del temor a perder las posiciones políticas que aún tiene por mayoría el partido Morena.

Y SI HAY ESA preocupación de los Morenos y del “mal llamado gobierno de la Cuarta Transformación”, es porque el contexto nacional mexicano y tamaulipeco, se han decepcionado del partido y del Presidente AMLO, por los agravios y falacias generadas contra el pueblo mexicano, por el engaño de que, “ya no habría gasolinazos y los hay”, así como los altos costos de los productos de la canasta básica, “abandono al campo mexicano” y toda una gama de agravios que las familias del país, siguen padeciendo.

POR ELLO, les diré finalmente que, el Gobierno Federal, identificado ya como “una cuasi monarquía”, con tendencias dictatoriales y golpistas, ha conformado en el Congreso de la Unión, a un grupo de “diputados federales persecutores”, para que la arremetan contra todos aquellos adversarios políticos, entre ellos el Gobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca, “el que por no dejarse someter y alzar la voz” para señalar sin tapujos y con índice de fuego “los abusos del Gobierno de la 4-T”, se la han ido encima para intentar acallarlo y por ello, “obraron por desaforarlo”, pero en este marco, desde el punto de vista legal, “tendrán que ajustarse a lo que la ley establece”, como con toda claridad se los ha hecho saber el abogado Constitucionalista Francisco Burgoa.

Por hoy es todo y hasta mañana.

Para sugerencias y puntos de vista en general al email:

lupeernesto@yahoo.com.mx