Por Guadalupe E. González

CONGRESO DE TAMAULIPAS HIZO LO CORRECTO: GERARDO PEÑA….!

X.-En el Estado, hay trabajo, armonía y tranquilidad, sostuvo GP.

TRAS AFIRMAR que, los tres Poderes de Tamaulipas se encuentran Fuertes y el Ejecutivo Estatal trabajando para “atender a diario los temas de mayor trascendencia” en el Estado, eso “no ha lugar a la desaparición de poderes en Tamaulipas”, así lo declaró y sostuvo ayer el Presidente de la Junta de Coordinación política del Congreso Estatal Gerardo Peña Flores, quien a la vez abundó que, en la pretensión del Senador Ricardo Monreal Ávila, “no hay justificación alguna para que ese propósito sea considerado”. Cuya exposición del Diputado GP, me parece sensata, Porque en esta entidad hay trabajo, armonía, tranquilidad y “no hay una desestabilidad social” como para que se pretenda dolosamente, “obrar por desaparecer los poderes de esta próspera entidad tamaulipeca”.

ALUDIENDO Peña Flores que, en toda la geografía estatal, “no hay alteraciones de ninguna especie” y por consiguiente, después de la elección de este domingo 6 de junio, “todo en Tamaulipas, seguirá marchando en plena calma, remarcó el líder Congresista. Puntualizando que, “estamos trabajando al máximo para darles a los ciudadanos el mejor de los gobiernos, en todos los sentidos”.

PRECISÓ el Diputado Peña Flores que, “quien Gobierna Tamaulipas, está muy al pendiente de cualquier circunstancia política y social”, atendiendo incluso las tareas en el Poder Judicial y el Poder Legislativo y precisamente, hoy aquí estamos a punto de iniciar la sesión solemne que tenemos que llevar a cabo, para darle el seguimiento adecuado “a los pendientes que tenemos en materia legislativa”, dijo el titular del Congreso.

PEÑA FLORES, en la charla con los medios hizo hincapié para señalar que, “respecto a la postura de la Presidente de la Cámara de Diputados en México Dulce María Sauri Riancho, ha dejado claro que “no se tramitará la controversia constitucional ante la SCJN, contra el Congreso de Tamaulipas, por su decisión sobre el desafuero, apuntando que en esto, ella se ha mantenido firme, por considerar que la decisión del Congreso local, fue la correcta.

PUNTUALIZANDO Peña que, la Diputada Sauri Riancho, desde el primer minuto en que se habló sobre el desafuero del Gobernador, “ella coincidió en que era protestad y facultad de las legislaturas locales”. Y que, “la aplicación del Artículo 111 Constitucional, ha sido interpretada correctamente” por parte del Congreso de Tamaulipas.

Y LO MAS importante sobre este tema, es que “ya hubo una resolución muy clara, emitida por el Ministro de la Suprema Corte”, detalle por el cual Gerardo Peña Flores, enfático dijo que, “la Diputada Dulce María Sauri, obró de manera correcta”, cuyo detalle se le reconoce, enmarcó el Jefe de la Junta de Coordinación Política del Congreso Tamaulipeco, quien a la vez puntualizó que, mientras tanto, en Tamaulipas, “seguiremos trabajando por el bienestar de las familias de todos los rincones del estado”, para que nuestra entidad, siga siendo una de las más importantes en toda la geografía nacional.

EL DIPUTADO Gerardo Peña, auguró también que para este domingo, “habrá una jornada electoral tranquila”, porque simplemente, “no ha habido situaciones adversas o complejas que, naturalmente alteren la paz y la tranquilidad en el estado”. Cuyo tema es de plena importancia porque las personas, acudirán a las urnas a emitir su sufragio y de esta manera, cumplir con ese tan valioso deber cívico ciudadano.

SIN EMBARGO, la insistencia o el claro aferramiento mezquino del Senador Ricardo Monreal Ávila, “para que haya desaparición de Poderes en Tamaulipas”, lleva como insano propósito desestabilizar al estado, eso es muy evidente y también por “su interés de ir haciendo a un lado a todos aquellos actores políticos de alto riesgo”. Y como el Gobernador de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca, “es uno de los adversarios opositores de buen peso”, eso es lo que, sin lugar a dudas, ha venido originando “el enfermizo actuar” del terrateniente zacatecano Ricardo Monreal, quien busca afanosamente, “ir deshaciéndose” no solo de los políticos que le pueden impedir llegar a Palacio Nacional, sino también deshacerse de “quienes ustedes ya saben quién”, ese es su principal propósito político, aunque por el momento, Monreal como todo vil cobarde y traidor lo niegue. Y sino pues “el tiempo es el que os dará la razón”.

REZA EL ADAGIO que, “el sol no se puede tapar con un dedo” y vaya que en esto, hay sobrada razón. Porque si vemos detenidamente el panorama político mexicano, podremos darnos cuenta que, acciones que llevan los emblemas no gratos de “premeditación, alevosía y ventaja”, esto es un claro indicador que, conduce a perversos propósitos de agravio a la sociedad, como es lo que a todas luces, ha venido instrumentando aquí en Tamaulipas el Senador Ricardo Monreal Ávila, el que por estar cerca del Presidente de la República, día con día “se dedica a fraguar como y de que forma ir eliminando, repito, a los actores que podrían estropearle en su momento su interés por llegar a la silla de Palacio Nacional. Y de todo esto, no descarten que ya lo traiga muy bien agendado su carga maletas “el perro pantorrillero” Alejandro Rojas Díaz Durán.

PARA CONCLUIR, les comentó que, primero lo del desafuero del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca y ahora “lo de la desaparición de Poderes en Tamaulipas”, es parte de la estrategia enfermiza de Ricardo Monreal, para irse afianzando en su final propósito político. Lo que iremos viendo sobre la marcha, porque fíjense bien que, todo lo que ejerce Monreal, “no es solo porque lo manden, sino más bien porque eso, “es lo que a él, le importa y conviene”, para su promisorio futuro político.

