Punto Final

Por Raúl Aguilar Romero

Congreso, ¡La última y nos vamos!

Cd. Victoria, Tam. – El Congreso de Tamaulipas antes de preparar sus maletas para permitir la llegada de la nueva legislatura, de tal manera que a escasos 21 días de concluir su periodo, los diputados panistas pretenden hacer sus últimas jugadas, entre ellas desaparece el Sistema de Administración Tributaria en Tamaulipas.

La iniciativa fue enviada nada menos que por el mismo gobernador del estado, Francisco Javier García Cabeza de Vaca y fue recibida por la diputación permanente del poder legislativo.

Podría asegurarse que abrogar el SAT de Tamaulipas es una de las mejores ideas, pero su creación fue del mismo gobierno estatal, cuando el diputado con licencia, Arturo Soto Alemán la impulsara con fines recaudatorios.

El “satito” como lo denominaron desde su aparición, podría decirse que con este los tamaulipecos pagaban doble impuesto, al gobierno del estado, al gobierno municipal y de paso los del gobierno federal, además de que pedía muchos más requisitos a los contribuyentes.

La ventaja es que al menos decidieron enviar la iniciativa para su abrogación, de aprobarse los tamaulipecos descansarían mínimo un año antes de que se vayan los famosos Vientos de Cambio que tanto ruido hicieron durante la campaña para gobernador y del que soplaron solo para llevarse las esperanzas de tener un mejor Tamaulipas.

En el mismo Congreso del Estado, los legisladores se están en contra de la legalización del aborto, reprobando así que la Suprema Corte lo haya despenalizado.

El tema del aborto es bastante amplio, no diré que estoy a favor o en contra del mismo, pero es entendible que existen muchos factores por los cuales, si debería ser aprobado, los especialistas, las mujeres víctimas de violaciones, mujeres que tienen en riesgo su vida a causa de embarazo, son situaciones que deben ser tomadas muy en cuenta para poder decir si se aplican leyes para permitir se practique el aborto en dichos casos.

Desde luego que hay otras situaciones en las que ni siquiera queda en duda que el aborto no debiera legalizarse, habrá feministas que se opongan a mi muy particular opinión, pero les diría, con tanto método anticonceptivo que existe bien pueden evitar un embarazo no deseado, mi abuela les diría de otra forma y vaya que es mujer, lo haría con palabras más fuertes pero efectivas.

Denuncian irregularidades en la SET

Cambiando de tema, no me crea a mí, como yo tampoco estoy muy convencido de que lo que comentaré a continuación es totalmente cierto, pero si lo pongo en tela de duda.

Resulta que en redes sociales se filtró una lista de funcionarios de la Secretaría de Educación de Tamaulipas que, aprovechando su posición dentro de la dependencia, de alguna manera accedieron a las claves más altas sin siquiera haber presentado un examen para obtenerlas.

Desconocemos que enemigo de dichos funcionarios se encargaron de recabar la información, porque incluso se agregan las claves que ostentan cada uno de ellos.

En la lista figuran desde la Subsecretaria de Educación Básica con Plaza de Educación Superior y clave 07281300.0A4542182420 como profesor investigador de enseñanza superior titular C Tiempo Completo, asignada apenas en junio del 2021.

También figura Víctor Hugo Segura Pecina, subsecretario de administración, Nury Oralia Pérez Garza, Directora de Recursos Humanos, Ricardo Rodríguez Rey, Director de Informática, Martín Díaz Salazar, Director de Comunicación Educativa.

De todos y cada uno de ellos contamos con las claves presupuestales asignadas a cada uno, que se dieron de junio al mes de agosto de este mismo año, pero además en el documento se indica que existen más personas beneficiadas de la misma manera.

De resultar cierto y comprobarse dicha situación, se convertiría en la mayor burla para el magisterio tamaulipeco que ha luchado durante muchos años por acceder a una plaza de ese tipo encontrándose casi siempre con un sinfín de obstáculos.

Como antecedente recordaremos que desde la implementación de la famosa Reforma Educativa los docentes tuvieron que enfrentar cada año evaluaciones, en su mayoría punitivas y algunos incluso fueron retirados del sistema educativo, de beneficios, la verdad que fueron muy pocos los obtenidos.

Después de su derogación, aún los maestros tienen que cumplir con una serie de evaluaciones que les permita obtener mejores estímulos y mejorar sus ingresos presentando exámenes y cumpliendo una serie de requisitos que se les pide.

Pero en el caso de los funcionarios de la SET tal parece que ninguno de los requisitos fue necesario cumplir, ni siquiera se vieron en la necesidad de presentar un examen para acceder a claves de las más altas.

Aquí surgen muchas preguntas que seguramente se quedarían sin respuesta, y desde luego, habrán de guardar silencio en torno al tema, mientras tanto, la Sección 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación que aún encabeza Rigoberto Guevara Vázquez, tendrá que solicitar información a la SET para verificar que no se estén violando los derechos del magisterio tamaulipeco mientras que otros con la mano en la cintura se apropian de claves tan altas.

El Cierre

Desde que inicio la pandemia por el SARS Cov, instituciones como el ISSSTE y el IMSS aprovecharon la ocasión para ahorrarse buena cantidad de recursos, primero no otorgando atención médica a pacientes con el argumento de riesgo de contagio del coronavirus, posteriormente dejando de surtir medicamento a los derechohabientes.

En su momento, el gobierno federal informó que en el Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del ISSSTE no había desabasto de medicamentos, pero han pasado varios años y al menos en la Clínica de Medicina Familiar en Victoria se percibe lo contrario.

En los últimos tres meses los derechohabientes han tenido que enfrentar la clásica frase del encargado de farmacia, “este no lo tenemos, vuelva el lunes al mediodía”, situación que se repite una y otra vez sin que se les pueda surtir medicamento que es relativamente barato, como lo es la fluoxetina, paracetamol, omeprazol, entre otros, no queremos imaginar que sucede con aquellas medicinas que deben surtirse mes a mes a pacientes con diabetes, hipertensión o enfermedades cardiacas.

Pero no hay mal que dure cien años, ayer un tumulto de derechohabientes se cansó de tales atropellos, porque eso es, y finalmente estallaron plantándose en la Clínica de Medicina Familiar del ISSSTE en Victoria para exigir que se les surta los medicamentos que los mismos médicos en algunas ocasiones hasta en tono de burla les dice, “lo bueno que es barato, puede comprarlo usted”.

Por hoy aquí la dejamos, el espacio se nos agotó así que le ponemos el Punto Final… nos leemos hasta la próxima, les dejó mi correo electrónico para sugerencias, felicitaciones y reclamos, raul-131@hotmail.com y si le gustan estos comentarios nos agradaría mucho que lo comparta.