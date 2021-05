T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

“CONSIGNA Y AFERRAMIENTO CONTRA CABEZA DE VACA”…!

EVIDENTE Consigna y aferramiento político es el que, el Gobierno Federal, a través del Congreso de la Unión, viene instrumentando en contra del Gobernador de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca, por dos temas fundamentalmente electorales. El primero es “evitar que el PAN le gane a MORENA” el próximo 6 de junio, porque Morena, a la vista de todo mundo “no ha despegado electoralmente”, aquí en Tamaulipas, e incluso ni en otros estados de la República, esa es la obvia preocupación del Gobierno de la 4-T.

LO SEGUNDO es que, si Morena no sale avante en la inminente elección, porque claramente “sigue cayéndose a pedazos”, eso conllevaría a que el actual autoritarismo presidencial desapareciera, porque “al no tenerse las mayorías en el Congreso de la Unión”, el Gobierno Federal, “se quedaría sin esta SU ARMA LETAL” que, utiliza en contra de sus adversarios políticos como son los casos, no solo de Cabeza de Vaca, sino también las embestidas presidenciales que, ya ejerce la 4-T, en contra de los Candidatos del PRI Adrián de la Garza y de MC Samuel García Sepúlveda, en el vecino Estado de Nuevo León.

POR ESTA RAZÓN, el Gobierno Federal aquí en Tamaulipas, viene arremetiéndola de manera contundente en contra del Gobernador Cabeza de Vaca, porque los Morenos dirigidos “por el títere” Mario Delegado Carrillo y por “el principal antagonista” de este embrollo político Senador “terrateniente zacatecano” Ricardo Monreal Ávila, saben que, están ante el riesgo de no lograr mantener para ellos “el poder político mexicano” y eso podría arrojarles “funestas consecuencias políticas” futuras.

Y COMO “nada es para siempre”, porque “todo tiene un ciclo”, el Gobierno de la República, se encuentra ante la grave odisea, de no poder seguir controlando al pueblo de México, por medio de la sarta de falacias que a diario se esbozan desde “el pulpito presidencial”, porque al paso de dos años y meses de Gobierno, el contexto nacional ciudadano, en su gran mayoría (y con todo respeto) se ha dado cuenta de que, “aquellas promesas de la campaña presidencial” no se han consagrado a plenitud.

PORQUE simple y llanamente, hoy en México, tenemos “mas millones de familias en pobreza extrema”, se dijo también que, el primero de octubre del 2018, cuando arrancó este nuevo gobierno que “seria la esperanza de los mexicanos”, se prometió a cabalidad (bajar el litro de la gasolina a diez pesos) e incluso se vociferó que “no habría más gasolinazos” y nada de esto ha sido cierto, porque “hoy los gasolinazos están a la orden del día, como lo estuvieron también en los gobiernos de Enrique Peña Nieto, de Felipe Calderón y Vicente Fox Quezada. O sea que, “en eso de mentirle al pueblo, nada ha cambiado”.

Y SI LOS pasados Gobiernos Neoliberales y Conservadores, fueron clara esencia de las estafetas de corrupción e impunidad, decir esto es cierto, pero también es cierto que, en este mal llamado Gobierno de la Cuarta Transformación, predominan idénticamente los flagelos de corrupción e impunidad, cuyo detalle difícilmente podrían negarlo, porque al interior de esta administración pública, también hay actores malignos de los gobiernos anteriores que “se hicieron millonarios a costillas del poder” en las filas del PRI y del PAN. Pero hoy esa clase de políticos de baja calidad moral, por ser parte de la 4-T, los quieren hacer aparecer como gente honesta y no bandidos, como lo fueron en el pasado y ejemplos de esta clase de personajes políticos hay muchos.

POR TAL MOTIVO, quiérase o no aceptar, el Gobierno Federal busca afanosamente, para las siguientes elecciones “seguir teniendo el poder”, el cual sienten perder, porque ya son muchos errores o desaciertos los consumados en este régimen, y por esta razón mucha gente, en toda la geografía nacional, ya está arrepentida de haber votado por este sistema de gobierno que, dijo sería diferente a los gobiernos pasados, pero finalmente, “han resultado ser más de lo mismo” los hechos así lo plasman.

ESTA ES la razón por la que, el Gobierno de la República, por “la víspera electoral que tenemos en puerta”, al verse desmoronado porque MORENA, repito, “no ha detonado como lo esperaban”, han tenido que recurrir a la clásica premeditación, alevosía y ventaja, “haciendo uso y gala de su arma letal” el Congreso de la Unión, para infundir temor, intentando someter a gobernadores, como es el caso de Tamaulipas con Francisco Javier García Cabeza de Vaca, así como obrado también “con todo el rigor de la ley” en contra de candidatos a gobernadores, como sucede en Nuevo León con Samuel García (MC) y Adrián de la Garza (PRI), porque “a la brava” quieren hacer ganar “a la opaca” señora Clara Luz de (MORENA) y por ello, tengan la certeza que otros políticos más, de igual manera “están en la mira de la 4.T”, porque estos ven que el panorama electoral venidero, francamente no lo favorece, por la tangible decepción de millones de mexicanos.

POR EL CASO Tamaulipas, en su visita a Reynosa el Diputado Federal del (PRD) Antonio Ortega Martínez, fue claro al señalar que, “EL QUE DA, QUITA”, precisando por ello, (al igual que reconocidos maestros y doctores en derecho) que, “constitucionalmente el Congreso Federal, no puede quitarle el fuero” al gobernador Cabeza de Vaca, porque si éste fue electo por el pueblo y el Congreso Local le dio el Fuero, seria este Cuerpo Legislativo, el único facultado que, podría erradicarle el fuero y no el Congreso de la Unión.

POR ESTE interesante tema, el Perredista Legislador Federal, dijo “respaldar la legítima defensa” del Gobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca, quien viene siendo víctima de la persecución política que, dijo, existe en su contra, aludiendo que “el gobernador tiene fuero” y no tiene ningún riesgo de que, pueda ser detenido por la Fiscalía General de la Republica, apuntando que en esto, “hay un tema de carácter técnico-jurídico y legislativo” y como en este sentido, “hay una contradicción legislativa” en la Constitución que, “ya se otorga de manera errónea” a la Cámara de Diputados Federales, es por lo que estos “intentar destituir y quitarle el fuero” a gobernadores y demás funcionarios.

POR ESO deja claro finalmente el Diputado Federal Antonio Ortega Martínez, que el que da, “quita al gobernador el fuero” y si el fuero lo dio el Congreso del Estado, por tanto, “el único que se lo puede quitar, es el Congreso Local y no la Cámara Federal. Teniéndose como clara conclusión que, este doloso y mezquino proceder del Gobierno de la 4-T, contra el Gobernador de Tamaulipas, es un tema meramente electorero, porque al régimen Federal, le preocupa enormemente, perder el Congreso de la Unión, todo porque MORENA, NO REPUNTA y por ende, la Federación, sabe que, “al perder las mayorías en San lázaro, se verían plenamente desarmados”. Esa es la cruda realidad.

