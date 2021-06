T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

CONTEO DE VOTO POR VOTO, ES TEMA MUY INTERESANTE

ES IMPORTANTE señalar que, en el ámbito político ha despertado el interés por saber cómo de qué forma, “se obró en la consumación del probable fraude electoral” que, ya es señalado por varios de los actores políticos en todo el estado. Decimos esto, porque hay indicadores muy claros de esta ilegal posibilidad, porque, aducen que, hubo toda una gama de artimañas, que fue desarrollada con marcada habilidad, por “un ejército de chilangos” que fueron traídos a Tamaulipas, por el Diputado Federal Erasmo González Robledo, lo que ya a estas alturas será difícil comprobar. Sin embargo, ya se está en otro tema que es el “del voto por voto”, para que sobre la marcha vayan saliendo a la luz pública, las irregularidades o inconsistencias que dicen han sido detectadas, lo que se ser cierto, habrá de corroborarse en la revisión que ya lleva a cabo el personal del INE e IETAM.

POR ESTE relevante motivo, el Partido Acción Nacional a través de su líder Luis René “el Cachorro” Cantú Galván, confían recuperar los municipios de Nuevo Laredo, Altamira y Valle hermoso. Y en el mismo sentido opina el Diputado Gerardo Peña Flores, Porque fueron muy marcados “el retaqueo de boletas en las urnas y el obvio dobleteo en resultados” de la polémica elección popular del pasado domingo.

CLARO QUE LOS Morenos que ya se han proclamado ganadores, soslayan tener confianza en los resultados emitidos por el PREP y, esperan que las cosas no varíen. Pero todo parece indicar que el panorama pinta para “que se cumpla con la democracia” y se obre por el respeto a la voluntad ciudadana y si “los Morenos instrumentaron estrategias indignas” que, “vulneran la decisión de los pueblos”, al conducirse a través de la corrupción que ellos tanto critican, tengan la certeza que eso habrá de salir a la luz pública, para que el contexto ciudadano tamaulipeco, se vaya enterando que, “los Morenos que no son otra cosa más que los corruptos del pasado”, son los que pretenden apoderarse de los estados y del país.

PERO si hubo inconsistencias, como lo ha señalado de manera incisiva en Nuevo Laredo la Candidata a Presidente Municipal por el PAN Yahleel Abdala Carmona, en Altamira Ciro Hernández Arteaga y en Valle hermoso el Dr. Alberto Enriq1ue Alanís, tengan la certeza que, el INE e IETAM, tendrán obligadamente que dar el veredicto claro sobre los genuinos resultados finales de la elección en los tres mencionados municipios del estado. Y por esta razón los panistas tienen la certeza de que “van a recuperar esos territorios locales”.

EN ESTE TENOR, les diré que no queda más que esperar a que, el personal de Instituto Nacional Electoral, continúe con el recuento de los votos, para que se vayan despejando el tema de las irregularidades, dudas y las autoridades electorales, repito, en un marco claramente democrático, definan quienes son los realmente ganadores en los municipios de Nuevo Laredo, Altamira y Valle hermoso, Tamaulipas.

PORQUE se quiera o no admitir entre el conceso ciudadano, no podemos pasar por alto que los actores políticos del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, no son más que los perversos y cínicos militantes de los partidos que fueron parte y esencia de la corrupción y del tan criticado Neoliberalismo, que tanto daño le hizo al país a través de 86 años. Y ahora esos mismos “dinosaurios políticos” son precisamente, los que están incrustados en las filas MORENA. Y lo peor es que, “se han venido disfrazando” con una piel y color distinto, haciéndose pasar como gente honesta a pesar de sus negros historiales políticos del pretérito. Y por ello hoy, durante el proceso de esta elección hubo marcadas ilegalidades, que el INE e IETAM, ya revisen para poner las cosas en su lugar. Y poner al descubierto a los Morenos de baja calidad moral, entre ellos el Diputado Federal Erasmo González Robledo.

“QUEREMOS PAZ, NO HOSTILIDAD, PERO INSTA A LA VENGANZA”

ARMANDO ZERTUCHE Zuani, Diputado Federal “con licencia”, es un tipo que habla muy bien, porque tiene una excelente oratoria, pero no es concreto y mucho menos explícito en sus propósitos políticos, porque a ciencia cierta este perverso legislador, primero “insta a la venganza legislativa” a los Diputados Morenos que conformaran la siguiente Legislatura, haciendo alusión a que “llegaran con una sed de venganza”, pero luego reconsidera, argumentando que, “lo que queremos es paz, no hostilidades”, pero también señala que, “queremos justicia” y que, el gobernador solicite licencia. Y el Congreso actual busque la vía de la sustitución.

SIN EMBARGO, Zertuche Zuani siendo Diputado Federal, por mucho que diga tener interés por realmente servir a la gente que representa, a eso nadie le da crédito. Y si hoy alza la voz, es para lucirse. Pero Armando nunca se lució en el Congreso de la Unión, porque allá, “no era más que un Diputado sumiso y agachón”. Pero eso sí, bueno para “mostrar combatir desenlaces de agravio social”, pero ese combate de defensa a la sociedad mexicana, “solo lo hace balbuceando”, en las tribunas y trincheras, donde sabe que eso le permite ganar bonos, para él verse favorecido. Pero en la realidad Armando, jamás obra por en serio servirle a la gente. Cuyo tema es muy evidente.

POR EJEMPLO, Armando Zertuche como Diputado Federal, nunca obró por defender los intereses de los campesinos y agricultores no solo de Tamaulipas, sino de todo México. Pero eso sí, habla fuerte argumentando que, “en México se mantiene firme la Cuarta Transformación”. Por lo que nos preguntamos: ¿Acaso fortalecer el campo mexicano, no forma parte de esa Cuarta transformación?. Tampoco hemos visto a Zertuche Zuani, defender “como verdadero servidor público” los intereses del contexto nacional ciudadano, porque ahora tenemos más millones de pobres en todo el país.

Y EJEMPLO muy palpable del escaso interés de Armando Zertuche por servirle a la gente como Diputado Federal, ha quedado plasmado aquí en Reynosa. Porque este sujeto de baja calidad moral, pero magnifico orador, inauguró una oficina de gestoría en la colonia Las cumbres, la que atendía el Sr. Juan Triana Márquez, la que todo el tiempo estuvo cerrada al público, porque Armando nunca estaba y por obviedad, “jamás hubo respuestas favorables a las peticiones de la gente”, a la que Zertuche dijo habría de representar con dignidad, pero les mintió y las engaño. Porque las promesas que le hizo a las familias proletarias, “se las llevó el viento” o que demuestre lo contrario y le damos el derecho de réplica.

Y SI ARMANDO anda en alturas en el argot político, es gracias a que “es un magnifico lambiscón de cuarta”, detalle por el cual no dudemos que como “diputado plurinominal” en el Congreso de Tamaulipas, buscará a base de “rasparse las rodillas” que, lo recomienden de México y lo hagan “Jefe de la Junta de Coordinación Política”, motivo por el que desde ahora, ya se anda luciendo haciendo declaraciones “tipo llamaradas de petate”, para buscar esa posición y pasar por encima del tampiqueño José Braña Mojica, porque audazmente, “Zertuche ya fragua como ir construyendo su nueva tribuna”, para seguirse luciendo, “pero de servir al pueblo de eso al cínico de Armando, no le hablen, porque se vomita”-

“MAKI ENVALETONADA OBRÓ POR CLAUSURAR EL LÓPEZ MATEOS”

APENAS su hijo Carlitos Peña Ortiz, ganó la elección del pasado domingo para ser el sucesor de su mamá en la Presidencia Municipal de Reynosa, la alcaldesa Dra. Maki Esther Ortiz Domínguez, “actuó en plan de represalia o venganza” en contra de quienes son dueños o socios del parque Presidente Adolfo López Mateos, al ordenar la clausura de ese centro deportivo de la Liga Mexicana, todo porque en ese lugar se llevó a cabo el cierre de campaña de los candidatos del PAN, cuya postura es una muestra de la soberbia, con la que se conduce la alcaldesa de Reynosa, ¿Qué lamentable, verdad?.-

ESTO NO DEBIÓ suceder, pero la señora Maki, no recapacitó en aquel viejo adagio que reza que, “lo que siembras levantas”. Porque no todos los tiempos son de influencia y poder, y en eso la doctora, no se puso a pensar, porque todos aquellos que andan en política, como ella anda, “cuando menos lo esperen les puede suceder la de alreves”. Porque simple y llanamente “el poder se usa para servir y abrir puertas” y no para descargar corajes y consumar venganzas, cuyas posturas a nada bueno conducen. Y sino pues 2el tiempo es el que os dará la razón”.

Por hoy es todo y hasta mañana.

