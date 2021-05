Punto de vista…..!

Por Guadalupe. González

“CONVIERTEN EL CONGRESO, EN ARENA COLISEO”

X.-“DIPUTADOS DE MORENA ARMARON FENOMENAL TRIFULCA”

FENOMENAL trifulca fue la que armaron en el Congreso del Estado, los integrantes de la Bancada Parlamentaria del Partido Morena, convirtiendo el recinto legislativo “en una verdadera Arena Coliseo”, cuyo escenario fue álgido y candente, porque las y los Diputados Edna Rivera López, junto a Susana Hernández Juárez, Roque Hernández Cardona y Eliud Almaguer, “rompieron lanzas partidistas, al solicitare desconocer” al Diputado Ulises Martínez Trejo, como Coordinador de la Bancada Parlamentaria de Morena, porque dijo Edna Rivera que éste, “no representa los intereses de este Partido político”.

POR ESTA razón, los inconformes Diputados de Morena, extendieron sendas pancartas en el interior del Congreso, en las que “se tildaban de corruptos y traidores”, manifestándose que “esta lucha estéril” entre los legisladores Morenos, quebranta más aún, la ya de por si endeble fuerza de ese organismo político, detalle por el cual con esta clase de acciones, “Morena más se divide y difícilmente podrá recuperarse” porque si analizamos a fondo el tema, podremos llegar a la conclusión de que, “Morena llegó y se irá más pronto que inmediatamente”.

LA SARRACINA suscitada en el Congreso del Estado, entre los Morenos Diputados Locales, se gestó en el apartado de asuntos generales, iniciando la confrontación política la Diputada Edna Rivera, la que, junto a sus colegas, pidieron “desconocer” al Diputado Ulises Martínez Trejo, para que deje la bancada parlamentaria de Morena, porque según la legisladora “Ulises no representa los intereses de este organismo político”. Mostrándose en la pancarta la leyenda “desconocemos a los Diputados traidores”.

DESATÁNDOSE con ello el candente debate, porque el Diputado Ulises Martínez, denunciaba que “los traidores son Mario Delgado Carrillo y Erasmo González Robledo”, que son los que están detrás de esto, de la Coordinación. Y lo lamentable es que, “ustedes se han dejado manipular por ellos”, aludiendo Martínez que, “Eliud tiene audios donde nos ofrecía 200 mil pesos para votar”, pero dijo que, “se le perdió el celular” y fue ahí cuando Eliud Almaguer, refutó a Ulises diciéndole “a mi no me meta en su costal”, porque el costal que usted trae, es de usted nada más.

POR SU PARTE la Diputada Leticia Sánchez, sin empacho alguno le exigió a su colega Edna Rivera que, no generalizara, apuntando que, “yo no soy ninguna traidora”, ahí está el Diputado Rigo y Carmen Lilia, éramos los tres que, “siempre estábamos defendiendo”, cuando usted votaba a favor, manifestándole que, “a mí no me embarre en su cuentos” de que “hoy al niña es buena”.

OTRO detalle, de relevante importancia, fue cuando el Diputado Rigo Ramos Ordoñez, “denunciara actos de corrupción en el cabildo de Reynosa”, avalados por MORENA, asegurando que, “todos los involucrados están en contubernio” con la alcaldesa de Reynosa, a la que señaló “haber comprado la Candidatura de Morena” para su hijo Carlos Peñas Ortiz.

POR EL CIRCO maroma y teatro orquestado por los Morenos Diputados en la tribuna legislativa, queda claro que, “Morena así como en el Congreso, “también está dividida en todo el estado”, habiéndose dado con todo los contendientes, los que, entre otras cosas “se sacaron los trapitos al sol” cual viles comadres de vecindad, en cuya escenografía la ex coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena Edna Rivera, “se apoderó de la tribuna” para soltarse el pelo exigiéndole deje la coordinación, asestándole sonora bofetada Ulises Martínez, “al acusarla de sobornarlos”, para que votarán a favor de ciertos temas que “le interesan a los de arriba” de la estructura Morenista.

POR LO QUE, finalmente, queda confirmado que, “es extremo el grado de división” que ya prevalece entre los Diputados Locales de Morena, los que repito y reitero que, por “todas las broncas personales o de grupo” que taren entre manos, repentinamente “Transformaron el recinto legislativo” de Tamaulipas “en una verdadera Arena Coliseo”

