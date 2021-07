David Ed Castellanos Terán

@dect1608

Covid-19 vs Atletas

Llegó la hora (abro paréntesis: es muy probable que la próxima semana se ventile en todo México la caja chica de Ana Guevara, cierro paréntesis). No había manera de que se esperaran más días ni dejaran pasar más horas de capacitación, la necesidad de los deportistas por reincorporarse a los entrenamientos sistemáticos debe continuar; va a ser sin duda, bajo estrictos controles sanitarios, algunos ya comenzaron y otros poco a poco lo han venido haciendo. Por lo pronto con el desarrollo de los Juegos Nacionales CONADE 2021 regresó la fiesta, algo así como el calentamiento para el verano y los Juegos Olímpicos en Tokio.

En la máxima justa de competición del deporte infantil y juvenil, ya se están viendo los resultados personales y en equipo de quiénes siguen rigiendo su vida por la pasión deportiva; desde el pasado 23 de junio comenzó la gran competición de los Juegos Nacionales Conade (JNC), en 30 diferentes categorías y aunque la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte no presenta un medallero general, entidades como Jalisco y Nuevo León, sobresalen.

Esto no significa que al finalizar la competición una tercera entidad logre posicionarse en la cima, hay factores que pueden alterarlo todo, desde los casos por coronavirus que se han presentado y obligan a la baja del deportista o porque con el paso de los días, las delegaciones estatales sumarán a los atletas que más preseas aportan.

Por ejemplo, en la Olimpiada Nacional Juvenil 2019, el Estado de México y Aguascalientes, junto con San Luis Potosí, dieron la pelea; lo mismo sucede con Tamaulipas cuando se incorporan los deportistas de Lucha Libre, uno de los deportes que más preseas aporta a la delegación.

Por cierto, ahora que en los JNC 2021, las Asociaciones de Lucha del país comenzarán a llegar a las diferentes sedes para la participación de sus atletas, es muy probable que estalle a nivel nacional y ahora sí no exista quien pueda defender a Ana Gabriela Guevara, presunta protectora y madrina mágica de Guillermo Díaz Gutiérrez, presidente de la Federación de Medallistas de Luchas Asociadas, quien según varios entrenadores, padres de familia y demás involucrados en estas disciplinas entre ellas la Lucha Estilo Libre, una de las grandes disciplinas de los Juegos Olímpicos desde 1904, Guillermo, tiene una magnífica relación con el dinero fuera de la ley, abusando de su posición y relaciones en lo más alto de las esferas del gobierno federal.

En medio de la gran fiesta deportiva nacional, Guillermo Díaz Gutiérrez y Ana Gabriela Guevara, tendrán frente a sí, a quienes han denunciado en lo público y en lo privado; pero aún no ante las instancias legales un presunto fraude millonario de este personaje que fanfarronea contar con el blindaje de la saeta sonorense. El comportamiento y relación que Díaz Gutiérrez tiene con el dinero lo acerca a una supuesta evasión fiscal por arriba de los 20 millones de pesos, debido al cobro de arbitrajes, inscripciones, afiliación, actualización de árbitros y entrenadores por todo México.

Quizás el mismo Guillermo se esté aplicando una llave en donde la técnica protectora de sus padrinos pueda darles el tiempo suficiente para salvarlo de sus adversarios.

En la intimidad… El gobernador de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca ya me espantó. Como ciudadano tamaulipeco y amante de mi estado, que el jefe del Ejecutivo Estatal dijera hace una semana que iban a escuchar y mucho el nombre de su secretario General de Gobierno, y ahora casi siete días después refiere lo mismo sobre Gerardo Peña, presidente de la Junta de Coordinación Política en el Congreso local, ya me puso de nervios ¿les está poniendo el dedo o le está agregando sazón al platillo electoral venidero? Bien dijo un amigo: “en política no hay sorpresas, hay sorprendidos”

davidcastelanost@hotmail.com