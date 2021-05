Crece proyecto de Yahleel Abdala en Nuevo Laredo

*La candidata del PAN a Presidenta Municipal ha dado a conocer su plan de gobierno a prácticamente todos los sectores de la Ciudad

NUEVO LAREDO, TAM.- A menos de un mes de las elecciones del 6 de junio, la propuesta de gobierno de la candidata a la alcaldía por Nuevo Laredo, Yahleel Abdala Carmona, ha llegado a los diferentes sectores productivos de esta ciudad y a una gran cantidad de colonias de la misma.

Su política de acercamiento a los ciudadanos la ha llevado a realizar diversas caminatas en las colonias y comités vecinales para conocer de viva voz de los habitantes de Nuevo Laredo cuáles son sus necesidades, y para atenderlas de manera inmediata una vez que asuma el gobierno de la ciudad.

Además, Yahleel se ha reunido con gremios y organismos de diferentes sectores económicos, como los de transporte, agencias aduanales, comercios, otros empresarios, sindicatos, sociedad civil, pulgas, asociaciones, entre otros.

Durante sus recorridos, la aspirante por el Partido Acción Nacional (PAN) ha expuesto proyectos en los que demuestra que su prioridad para mejorar esta ciudad fronteriza son salud, infraestructura y oportunidades para las personas.

En salud ha propuesto la construcción de una clínica municipal para la atención de la ciudadanía, especialmente a quienes requieren atención especializada, incluidas visitas domiciliarias para sectores vulnerables.

En materia de educación, ha planteado un modelo educativo modernizado y adecuado a la realidad neolaredense; en el que se incorpore el aprovechamiento de la tecnología con el uso de tabletas electrónicas otorgadas por su gobierno a todos los estudiantes de todos los niveles.

También Yahleel Abdala se ha comprometido a realizar durante su primer año de gobierno 246 obras de mantenimiento de vialidades, iluminación y drenaje; es decir, se logrará por lo menos, realizar una obra en cada colonia, además de que se construirán y mejorarán áreas recreativas, habrá atención médica a domicilio, atracción de inversión, apoyos económicos a comercios y se fomentará el emprendimiento, entre otras muchas más acciones.

La candidata panista ha expresado que las necesidades de la ciudad las conoce porque las ha padecido y es por eso por lo que sus compromisos no son solo de palabra, sino que ya existe un plan de trabajo el cual se compromete a ejecutar al llegar a la alcaldía.

“Antes que ser política, soy ciudadana, soy hija, soy hermana y soy madre de familia. Me duele lo mismo que a ustedes les duele; me preocupa lo mismo. A mí me interesa que, así como llegue ahorita, los vea a los ojos, de frente, sin nada que avergonzarme; en unos años hacerlo de la misma manera”, es uno de los mensaje que Yahleel Abdala ha llevado a los habitantes de Nuevo Laredo.