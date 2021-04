DE PRIMERA…. LA DAMA DE LA NOTICIA

Cuánto cuesta la democracia en Matamoros!!

Porque los políticos compran votos; Oferta y Demanda

La sociedad es responsable de construir un estado de derecho

A una semana que dieron inicio los tiempos electorales para el arranque de campaña, algunos partidos, claro, los chiquitos aun no reciben los materiales para salir a la calle y posicionar el partido que representan, mucho menos la imagen que deben promocionar.

Así las cosas en el partido Fuerza México, el PRD que ni siquiera han asomado la cabeza los candidatos y otros más como Redes Sociales Progresistas que no tienen ni para un garrafón de agua.

La democracia cuesta y cuesta mucho, solo que los partidos como estos son los que dan credibilidad al sistema electoral implementado para ello.

Todos emocionados por ser tomados en cuenta para contender en el proceso electoral, el que les fue negado a los pobres porque todo cuesta, no se dan cuenta de la realidad y buscan con desesperación quien pueda aportarles un poco de dinero, incluso usan la tarjeta de crédito no importa endeudarse con tal de que el electorado los vea y piensan que puedan ganar una elección.

Así existen muchos perfiles que sueñan que la sociedad pueda cambiar, que el sistema político también, que la seguridad social depende de que llegue un alcalde con buenas intenciones y ello es válido, por eso se les incluye en estos partidos, la parte buena, noble y soñadora, sino como se hace el equilibrio en el mundo actual tan lleno de porquería política.

Y los dueños del poder, porque lo tienen, piensan que todo mundo debe rendirles pleitesía y entonces quieren que le apuesten a su proyecto como si todos ganaran, cuando al final solo ellos comen fajita, viajan en carros del año y se dan el lujo de tener dos casas por aquello que alguna ya no les de calor.

Este año volvemos a ver algunos dispendios, no tanto como antes, hasta que que se reformara la ley electoral y entonces, antes hasta la propaganda parecían billetes en el piso cuando todo se tapizaba del color de mayor poder.

Antes de 1988 no existía un gobernador o senador de un partido distinto al PRI. No fue sino hasta 1997 que el partido en el poder perdió el Congreso definitivamente (al menos, hasta el 2018), porque la reforma política de 1996 permitió una competencia menos injusta.

Hasta ese año, el gobierno gastaba lo que quería en las elecciones para que ganara el candidato de su partido, el PRI. No había diferencia sustancial entre partido y gobierno. Y no había ninguna vigilancia del gasto, no sólo en elecciones, sino en ningún caso. Ahora, cada vez que se hacen públicas las propiedades de los funcionarios se levanta un nuevo escándalo. Antes, todos se enriquecían sin mayor complicación.

A partir de 1997, los partidos políticos en México reciben financiamiento público de forma transparente, aunque ha habido casos en los que se acusa a gobiernos (federal o locales) de hacerlo de forma ilegal. El caso más famoso fue el “Pemexgate”, como lo bautizaron los medios, en el año 2000.

Aunque el financiamiento es continuo, en los años de elección hay un incremento para las campañas. No sólo se financian, a través de impuestos, los anuncios en medios electrónicos y los pendones en las calles, sino la operación misma de los partidos en los años en que no hay elección.

La cantidad de dinero que se les entrega a los partidos parece grande cuando se ve en pesos y centavos: tres o 4,000 mdp en año normal, cinco o 6,000 millones en año electoral. No es tanto cuando compara con el gasto que ejerce el gobierno: entre 0.15 y 0.25% del gasto del gobierno federal.

Los partidos políticos tienen una cantidad de dinero público que no alcanza para hacer una campaña, pero pueden duplicar esa cantidad con donaciones (asistentes que no cobran, autos prestados, amigos que pagan las tortas o la gasolina). Sin embargo, ni con esos recursos es posible explicar de dónde sale el dinero para pagar las bardas, pendones, espectaculares y eventos públicos multitudinarios con artistas, regalos y comida para los asistentes.

El dispendio de dinero en esta elección será austero porque no solamente existe una ley que los sanciona por los topes de campaña y la trasparencia en la misma, sino porque debido a la pandemia los eventos masivos y la presentación de grupos que cobraban millones no será el común denominador.

Ahora serán campañas en redes sociales menos costosas, austeras pero llenas de guerra sucia, así que muchos de los equipos de campaña están utilizando estos esquemas como una manera fácil de derrotar a su enemigo.

Esta nueva forma de vida ha generado que los candidatos tomen distancia, sin embargo como dicen, pueblo chico infierno grande así que todos en el pueblo se les conocen y solo les falta un poquito sacar la cabeza para que el resto de la sociedad haga lo demás.

Así que si su trayectoria ha sido de trabajo no tendrá ningún problema pero si es todo lo contrario o le entra y se aguanta o mejor ni salga.

En las próximas entregas estaremos dándole a conocer los montos de campaña de cada partido y los topes legales para evitar sanciones aunque al final eso solo con una multa no pasa nada.

Cuánto cuesta la democracia en Matamoros!!! debería ser que solamente el voto de todos los electores, sin embargo hay equipos de campaña que pertenecen a partidos que como el electorado se vende por 500 pesos, le apuestan a que pueden comprar la democracia.

Dicho de otro modo, eso de exigir honestidad no va a ser fácil para miles, decenas de miles de mexicanos. Por eso construir un Estado de Derecho ha sido tan complicado en la historia del país. No es cosa del gobierno o de los políticos. No nada más. Es una decisión de la sociedad.

