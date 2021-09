Punto Final

Por Raúl Aguilar Romero

Cuenta Regresiva; 9, 8, 7, 6…

Cd. Victoria, Tam.- La cuenta regresiva para el relevo de los 43 alcaldes de Tamaulipas y los 36 diputados del Congreso del Estado sigue su curso, 9 días restan a partir de este martes y el próximo viernes 1 de octubre la capital del estado y los municipios más grandes estarán vistiéndose de color guindo, de la Esperanza de Tamaulipas, lo mismo sucederá en lo que será la LXV legislatura.

La frase que acuño el PAN con los famosos Vientos de Cambio en el 2016, ¡De que se van se van!, dirigiéndose al PRI, ahora se la aplicarán al menos en el Congreso local y en los municipios más grandes del Estado, pues aún le resta un año al gobierno estatal que encabeza Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

Sin duda que se habrá de percibir un cambio en el poder del mandamás del estado, eso si no mete las manos de una u otra forma en el Congreso de Tamaulipas, pero de que le restarán poder, así será, ya no tendrá el control total de los legisladores, como estaba acostumbrado con la mayoría panista.

En la capital del Estado, la antes Ciudad Limpia, Ciudad Amable, Eduardo Abraham Gattás Báez, tomará el control, si es que así se le puede llamar, porque hasta donde se percibe, no tiene idea de como va a gobernar ciudad Victoria desde el momento en que está integrando en su equipo a elementos bastante nocivos, no es necesario que repitamos los nombres de esos personajes, el alcalde electo sabe de quienes estamos hablando, pero la soberbia no le permite ver más allá de lo que le dicen al oído.

Tan es así, que en los últimos días el alcalde electo no se ha dejado ver, tal parece que decidió trabajar a puerta cerrada para evitar confrontarse a los cuestionamientos de los medios de comunicación, por lo menos esa estrategia podría servirle para hacer más tersa su llegada a la administración municipal donde tratará de permanecer el periodo completo del 2021 al 2024.

Por si fuera poco, en sus más recientes boletines ha declarado que será a partir del 1 de octubre cuando de a conocer como recibió la administración y en caso de alguna irregularidad, la ciudadanía deberá estar debidamente informada.

Esa situación no puede ser posible, porque el alcalde electo de antemano que, y cómo lo va a recibir, eso quiere decir que no es necesario esperar hasta el 1 de octubre para mantener informados a los victorenses.

En el caso de Reynosa la situación será distinta, por supuesto que la transición se cumplirá conforme lo marca la ley pero se duda existan reclamos, pues quien llega a la presidencia municipal de aquel municipio de la frontera es nada menos que el hijo de la alcaldesa saliente.

Así, Maky Ortiz ni sufrirá ni se acongojará, Carlos Peña se concretará a darle continuidad a la administración de su señora madre.

A otra cosa, porque el tema de la sucesión de las presidencias municipales es bastante extenso y nos faltarían cuartillas y tiempo para exponerlas todas aquí.

Tras la declaración del presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Tamaulipas, Luis “Cachorro” Cantú, al anunciar que demandará ante la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General del Estado (FGE) al senador suplente de Ricardo Monreal, Alejandro Rojas Díaz Durán por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, este último ya salió a defenderse asegurando que sólo están dando patadas de ahogado por las acusaciones que se han presentado en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

Tal parece que “Cachorro” Cantú no ha medido la magnitud de su atrevimiento, no se da cuenta que le puede salir el tiro por la culata, pues no es la primera vez que arremeten contra Alejandro Rojas, ya intentaron aprehenderlo y hasta el momento continua libre, así como Francisco “N”, quien además de desaforado, también tiene una orden de aprehensión sin cumplimentar gracias a que cuenta con un amparo próximo a vencerse.

Mientras el dirigente del PAN asegura que presentará pruebas contundentes basadas en investigaciones periodísticas como en el Registro Público de la Propiedad de la ciudad de México en la que el imputado ha amasado una fortuna superior a los 16 millones de pesos, cifra que supera muy por encima el recurso obtenido durante sus 21 años de su servicio público.

La verdad que es de risa su declaración, porque desde el momento de hablar sobre el tema ante los medios de comunicación ya debería traer en sus manos las supuestas pruebas de las que está hablando, además, no se puso a pensar que a su gobernador se le señala de haber amasado una fortuna superior a los 951 millones de pesos, propiedades en Soto La Marina, Padilla y hasta en Estados Unidos, si se compara esta cifra es 5 mil 800 por ciento mayor por la que acusaría Luis Cantú a Alejandro Rojas, ahora si que no se midió, está viendo la paja en el ojo ajeno pero no ve la viga en el propio.

Por el mismo rumbo del Partido Acción Nacional, todo un show el que se ha desatado con el tema de las diputaciones plurinominales, después de que el Instituto Electoral de Tamaulipas reasignara dos al Partido Revolucionario Institucional, luego de quitárselas al blanquiazul.

De tal manera que Morena se queda con 18 diputaciones, el PAN con 11, el PT con 2, el PRI con 4 y Movimiento Ciudadano con 1.

Pero no todo acaba ahí, pues el PAN no se queda de brazos cruzados y ya anunció que impugnará ante la Sala Regional del Tribunal Electoral el reparto de diputaciones de minoría relativa.

La resolución emitida por el TRIETAM dejó muy inconformes a los panistas, y aunque la reasignación se dio presuntamente ahora si con todo bien contadito, a juicio de Acción Nacional, la reasignación se realiza de manera ilegal.

Vamos a darnos una vueltecita por el edificio que se encuentra ubicado en la Calzada Gral. Luis Caballero, mejor conocido como la Secretaría de Educación de Tamaulipas donde manda nada menos que Mario Gómez Monroy.

Resulta que nuevamente hicieron circular un comunicado para exhibir los malos manejos que se están dando en la repartición de claves presupuestales de tiempo completo entre los mismos funcionarios señalándose como responsable nada menos que a la esposa del titular de la SET, Alejandra Cantú González.

Los funcionarios que se sumaron esta vez a la lista fueron Francisco Mendoza Cuevas, director del Centro Estatal de Tecnología Educativa, con una clave similar a la que se le asignó a la subsecretaria de educación básica.

También el subsecretario de administración, la directora de Recursos Humanos y el Director de Informática obtuvieron ese tipo de plazas de las que supuestamente es muy difícil llegar a ellas, al menos por el magisterio tamaulipeco, pues tendrían que cumplir con toda una serie de requisitos enmarcados por el Servicio Profesional Docente, además de tener que presentar un examen para poder obtenerlas.

Desde luego que alguien de muy arriba, de afuera de la misma SET, tuvo que validar el proceso de asignación de esas claves, vaya, las propuestas tuvieron que pasar por las manos del dirigente de la Sección 30 del SNTE, Rigoberto Guevara Vázquez, para ser firmadas por el mismo y que de esa manera procedieran para su pago.

EL CIERRE

Como lo señalamos en nuestra colaboración de ayer, no es solo el presidente del Comité de Jubilados y Pensionados del Estado de Tamaulipas quien está exigiendo al SNTE nacional que ya se de el cambio seccional no sólo en esta entidad, sino también en el resto del país.

A esta exigencia se suma el dirigente de jubilados Arturo Gutiérrez, así como el vocero de Movimiento Magisterial Tamaulipas, José Enrique Yáñez quien a través de un video publicado en redes sociales hizo señalamientos sobre el mal desempeño del aún dirigente sindical, quien ya está por cumplir 5 años en la gestión.

Aquí le dejamos el enlace del video mencionado, https://fb.watch/892QgV7WR8/.

Por hoy aquí la dejamos, el espacio se nos agotó así que le ponemos el Punto Final… nos leemos hasta la próxima, les dejó mi correo electrónico para sugerencias, felicitaciones y reclamos, raul-131@hotmail.com y si le gustan estos comentarios nos agradaría mucho que lo comparta.