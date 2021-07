¡Cuidado!; ‘carteristas’ en Tampico.

*Con una sustancia adormecen a la víctima y lo hacen entregar sus pertenencias de valor

María de Jesús Cortez

Alertan a la población sobre la presencia de carteristas en la zona centro de la ciudad y transporte público por lo que piden a la población extremar cuidados sobre todo porque aseguran que en el primer cuadro de la ciudad está operando una banda de delincuentes quienes aplican una sustancia que adormece a la víctima momento que aprovechan los ladrones para despojarlos de sus pertenencias.

Pilar Camacho Ruiz, regidora porteña, indicó que es necesario alertar a la población para que no permitan que se les acerque ningún desconocido.

“Hay una ola de carteristas, hay mucho robo tanto en transporte público como en la zona centro de la ciudad por eso debemos hacer el llamado a que no dejen que se les acerque ningún desconocido inclusive no dejen que los toque nadie, por un caso que pasó hace varios días en donde una persona tocó a su víctima mientras le pedía un favor, me dicen que son chilangos, toca a una persona que lleva sus joyas y llegan a un momento como adormecerlos”, refirió.

Camacho Ruiz agregó que estas situaciones apenas se las notificaron y no había salido a la luz pública, pero señaló que es necesario alertar a la comunidad en general para que tengan mucho cuidado.

“La víctima que adormecieron señala que aún con ese adormecimiento estaba consciente de lo que estaba haciendo, pero no se veía en realidad qué le estaba pasando, hasta que después de 40 minutos le pasó el efecto, pero ya él mismo había entregado sus alhajas”, añadió.

Además, la edil pidió a la gente que sea víctima de algún atraco que denuncien pues hizo ver que la gente tiene miedo a denunciar, pero es necesario.