Culpa Candidata Impugnada de MC a Olga Sosa de Pretender Desestabilizar su Campaña

*Reitera que no está impedida para continuar con su labor de proselitismo en las calles

FRANCISCO Herrera

América Sandoval Morales, fue clara al señalar que detrás de la impugnación de su planilla de regidores presentada por algunos militantes de movimiento ciudadano, está «la mano» de Morena, un ex alcalde y la diputada federal con licencia, Olga Sosa Ruíz.

La candidata a la presidencia municipal de MC por el partido político naranja, advirtió que es muy probable que intereses oscuros quieran propiciar una desestabilización de su campaña, luego del crecimiento, dijo, que ha tenido en las colonias populares en estos primeros días.

Tras participar en una conferencia de prensa donde estuvo presente la fórmula de Tampico, la abanderada naranja negó que las cuatro impugnaciones que dijo «no me preocupan, mi campaña no ha parado, no me voy a bajar del ring», advirtió

Sandoval señaló con índice de fuego a la también candidata a la alcaldía porteña, pero bajo las siglas de Morena, Olga Sosa Ruíz, como la autora intelectual de las Impugnaciones interpuestas por algunos militantes de movimiento ciudadano.

«Pudiera ser Morena y Olga Sosa, debería mejor dedicarse a atender el problema del agua, pues cuando fue diputada no hizo nada por dar solución a esta problemática».

Remarcó que el récord de 83 iniciativas de ley presentadas en el congreso de la unión quizá tenga un mérito personal, porqué solo 3 fueron realmente aprobadas en su periodo legislativo.

«No hay un verdadero compromiso con la sociedad porteña, las personas que impugnaron mi planilla están pagadas por otro partido político, una ex alcaldesa que está denunciada por desvío de recursos, quieren seguir viviendo del dinero de los tampiqueños», añadió

Explicó que a partir de este martes arreciará su campaña proselitista y sin ningún problema con el IETAM, pues el dirigente municipal de este partido político, Edgar Treviño calificó como «una mala interpretación de terceros» la supuesta resolución del Tribunal electoral de Tamaulipas (Trieltam) de suspender las campañas de los candidatos en los tres municipios.