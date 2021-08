T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

CUMPLIR, NO ES LO FUERTE DE ZERTUCHE

X.-“A ARMANDO, LO DISTINGUE SU IRRESPONSABILDAID Y LO HABLADOR”

X.-RODOLFO GONZÁLEZ, “YA LE SACA UN PIE ADELANTE” AL DR. AMÉRICO

AUNQUE Mario Delgado, haya venido a ciudad Madero a informar que, “el diputado pluri” o de “imposición vía compadrazgo” Armando Zertuche Zuani dirigirá la LXV Legislatura de Tamaulipas, esto no es más que el síntoma de la actuación cinematográfica y “el apantalle del líder nacional” del Partido Morena, porque en primer lugar “a Zertuche lo distinguen” don formidables preceptos que son: “su irresponsabilidad y lo hablador”. Y decirle esto último (a mi compañero de secundaria, no es ofenderlo), porque él mas ofendió a las familias de Reynosa, “al no trabajar por el bien de la gente” a pesar de las promesas de Armando, cuando buscaba el voto para ser Diputado Federal.

EL PRIMER señalamiento que sin duda Zertuche no puede refutar, es que éste perverso, oportunista y gandalla, siendo Legislador Federal, “le falló con marcada crueldad” a las familias del IX Distrito de Reynosa, porque la pobre gente que creyó en él, se cansó de buscarlo en su oficina de gestoría y de intentar encontrarlo en algún evento político, pero nunca dieron con él, porque el hoy futuro representante del Congreso del Estado, “por lo escurridizo que es”. Nunca lo encontraron, que lamentable. ¿Verdad?

EL SEGUNDO concepto es porque “Zertuche, gracias a su buena oratoria”, es un contumaz hablador, porque “ha engañado y traicionado a las familias”, al no cumplirles sus promesas y por ende, éste perverso “diputado de colguije”, gracias a su habilidad (oral), dedica su tiempo a colgarse de la imagen del Presidente López Obrador, (eso es lo único que sabe hacer con mucha precisión). Pero de respuestas reales de trabajo, (nada), aquí lo malo es que, el Presidente, por sus innumerables ocupaciones, no se da cuenta, cómo políticos de baja calidad moral como Armando Zertuche Zuani, (lo hacen quedar mal con el pueblo).

Y LO PEOR ES que, el líder nacional de Morena MARIO DELGADO CARRILLO por lo que observamos en el escenario político interno de este Partido, “no le informa los reales sucesos a AMLO”, porque Delgado, todo lo que hace o tiene que hacer, primero lo tiene que consultar “con su padrino” el Senador RICARDO MONREAL ÁVILA, “eso es un secreto a voces”, pero tal secreto, jamás llega a oídos del Presidente.

EJEMPLOS de lo que aquí expresamos, sin temor a equivocarme, los estaremos viendo, una vez que “el diputado de dedazo” Armando Javier Zertuche Zuani, sea ungido como el Jefe de la JUCOPO en Tamaulipas. Y veremos “si así como habla, cumple” y obra por ejemplo para que se revisen meticulosamente las cuentas públicas del Ayuntamiento de Reynosa, tan solo por citar un ejemplo y darnos cuenta “si Zertuche, obrará al parejo” o nomas actuará contra los adversarios, así es que sobre marcha, “veremos la actuación de este vividor del erario público”. Y decirle esto a Zertuche, es porque “tenemos que dar cuenta de lo que observamos, por su parcial actuación.

MARIO DELGADO, allá en Madero dijo estar seguro de que, “Armando Zertuche, hará un gran papel al frente del Congreso”, adulando a su ahijado de que, actuará en unidad, defendiendo con firmeza al Movimiento Moreno y defendiendo también las iniciativas del Presidente AMLO, según él, para que al fin llegue el cambio a Tamaulipas, (siendo muy corto el menaje de Delgado Carrillo), porque seguramente, le saca a que el mandatario mexicano LÓPEZ OBRADOR, se entere de que “Mario es otro de los que lo engañan”, porque Zertuche, a ciencia cierta, no ha hecho un decoroso papel de trabajo y servicio, excepto el de ser muy buen orador.

ZERTUCHE, en su cortísimo mensaje, únicamente dijo que “Haremos el trabajo del Presidente”, para obviamente, una vez más, colgarse De la imagen de AMLO y a pesar de ser tan buen orador, ARMANDO, no abundó en más detalles para, naturalmente, “no hacer más ruido, olas, sobre la enorme gama de falacias” consumadas por él y (solapadas por Mario Delgado), respecto el pésimo trabajo de clara desatención de Zertuche, hacia la gente en el IX Distrito de Reynosa, a donde este perverso irresponsable y hablador, jamás regresó para escuchar y atender las demandas de la gente que votó por él y esto “el Presidente López Obrador, NO LO SABE”.

GONZÁLEZ VALDERRAMA, “YA LE SACA UN PIE ADELANTE” A AMÉRICO

MUY CLARA preocupación es la que, “se vislumbra” en el equipo del Dr. Américo Villareal Anaya, porque el tampiqueño Morenista Rodolfo González Valderrama, director de RTC, en menor tiempo “ya le saca un pie adelante” al galeno victorense, en la disputa por la Candidatura del Partido Morena, para la Gubernatura del Estado, cuyo tema la verdad, se antoja interesante y por esta razón, vemos que, hay algunos destacados políticos de ese partido que, “no están del lado de Américo, porque considerar que, “el cardiólogo, no tiene nivel de competencia y no es garantía de triunfo, al menos eso es lo que se esboza a nivel interno en este Partido Político.

DEL RESTO de los también aspirantes a la silla estatal en el 2022, están lejos de tener opción a la candidatura, eso es evidente, porque simple y llanamente, “no les alcanza”, para andar en este escenario, detalle por el cual creo y considero que, la confrontación interna, es únicamente entre el dueto de Rodolfo y Américo. Y como éste último, no ha hizo o bien no ha hecho un digno papel como Senador de la República, con todo respeto, eso lo que lo ubica en muy clara desventaja.

PORQUE Américo como Presidente de la Comisión de Salud, al tenerse a los hospitales del Gobierno Federal como el IMSS, ISSSTE, clínica de PEMEX y otros en el más completo de los abandonos, por la falta de medicamentos y de la necesaria estructura para el servicio a la derechohabiencia, eso pone por los suelos al doctor, quien claro que, “en el Senado, donde dicen que la Patria es Primero”, Américo, no podría exigir nada, porque le iría mal, debido a que, sería tanto como ponerse a las patadas con sansón. ¡Pero en fin veremos!

Y DE MAKI, la alcaldesa de Reynosa, al interior de MORENA, por lo que veo, “anda en plan de cazadora”, pero de eso, mañana les abundaremos….

