David Armando Valenzuela, va por la diputación local por el distrito 19

*Con el estandarte del PRD, el joven político, presentó su documentación ante el Instituto Electoral de Tamaulipas en la capital del estado.

Por: Gerardo Meza

Altamira Tamps-. Mediante un acto protocolario y respetando todas las medidas sanitarias, esta tarde presentó su registro el Licenciado David Armando Valenzuela Barrios, como candidato del Partido de la Revolución Democrática a la diputación local por el distrito 19.

Ante las autoridades del Instituto Electoral de Tamaulipas ubicado en en centro de la capital del estado, David Armando Valenzuela, llegó acompañado de su equipo de trabajo para realizar este acto protocolario que resultó un evento sencillo, discreto respetando todas las disposiciones de la secretaria de salud.

Con esta entrega de documentación y cumpliendo todos los requisitos impuestos por el IETAM, David Armando Valenzuela es el candidato a contender por la diputación local por el distrito 19, con la bandera del Partido de la Revolución Democrática, Instituto político que le ha brindado la oportunidad a este joven con arraigo en la región de la urbe industrial y petrolera de ciudad Madero.

«Agradezco la confianza que me haya brindado mi partido de la Revolución Democrática, así como el apoyo incondicional de mi familia y amigos, este acto de mi registro es parte de un proceso administrativo y vengo a realizarlo conforme lo marca el IETAM, agradezco de nueva cuenta la confianza en la juventud, esta nueva generación política que está mejor preparada y con las manos cien por ciento limpias, por ello no realice un evento masivo ni gaste el dinero de la ciudadanía en hacer un mitin, el motivo era mi registro y no hacer ostentosas actividades masivas, así será mi campaña y mi gestión, sencilla, austera, que el recurso se aplique en la gente, en las necesidades reales, no en políticos ni politiquerías», detalló David Armando Valenzuela.