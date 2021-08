Tendencias

Oscar Contreras

David Fuentes recibe Medalla al Mérito

Cuando la educación superior en el sur de Tamaulipas se puso en peligro por la aparición del porrismo en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, los empresarios y comerciantes de Tampico decidieron crear su propio centro de estudios profesionales para preparar a sus propios ejecutivos.

De ahí nació el Instituto de Estudios Superiores del Sur de Tamaulipas (IEST) y ahora goza del prestigio nacional e internacional en la formación académica de profesionistas exitosos, ya que tienen más de 47 años formado un sinfín de generaciones que han puesto en alto el nombre IEST por todo el mundo y el país.

Es por esta razón que el Rector del IEST, David Gómez Fuentes, recibió la Medalla al Mérito Ciudadano «Fray Andrés de Olmos» que otorga el Cabildo de Tampico a los más notables tampiqueños que han trascendido en los más diversos ámbitos de la academia, la economía, medicina o aquellas personas excepcionales que han trascendido en la vida cotidiana del puerto.

Cabe señalar que el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca y el presidente municipal, Jesús “Chucho” Nader, en sesión solemne del Cabildo de Tampico le entregaron la Medalla al Mérito Ciudadano «Fray Andrés de Olmos» al maestro David Gómez y el gobernador expresó:

«Estoy muy contento de que se haya elegido al maestro David Gómez por su destacada labor en favor de la educación superior; sin duda es un reconocimiento del pueblo de Tampico a una larga trayectoria académica; y a una vida dedicada a construir una mejor sociedad.

Como Rector entregó a nuestro Estado muchas generaciones de profesionistas destacados; y además de su labor académica y altruista, David se ha ocupado de diferentes cargos a lo largo de su vida profesional.

Es un hombre que se ha distinguido a través de los años por su sencillez y por su capacidad; es un hombre de trabajo, de familia, de fe; en pocas palabras es un gran ser humano».

Por su parte, Chucho Nader en su calidad de representante de los tampiqueños dijo: “El maestro David Gómez Fuentes siempre se ha distinguido como un ser humano excepcional, un profesional extraordinario y brillante; y un maestro que ha dejado huella positiva en muchísimas vidas.

Su larga trayectoria de logros es tan grande como el amor que le tiene a Tampico y a la gente de esta tierra; su talento y su brillante capacidad los ha dedicado siempre a servir a los demás con una personalidad que refleja sus sólidos valores”.

El maestro David Gómez Fuentes agradeció al Cabildo porteño la distinción y resaltó que su trayectoria ha sido el resultado de la suma de un trabajo honesto, solidario y dedicado de muchas personas, con quienes compartió la presea, pero con un tono muy emotivo y de agradecimiento señaló:

“Recibo esta medalla a nombre de todos, quienes hemos hecho el IEST, pues sin su trabajo honesto, solidario y de gran calidad humana, no hubiera sido posible todo el bien derramado a partir del instituto en su existencia”.

Finalmente, recordamos que el Instituto de Estudios Superiores del Sur de Tamaulipas fue una tabla de salvación para la clase empresarial de toda la huasteca, quien al final encontró en el IEST, ese espacio educativo que en aquél entonces les hacía falta y ahora cuando el porrismo de la UAT ha sido exterminado, este instituto educativo se ha convertido en el centro de estudios no tan sólo de los empresarios y comerciantes sino de todos los tampiqueños, tamaulipecos y de la Huasteca.

Enhorabuena por su designación con la medalla al mérito ciudadano por su labor educativa, por contribuir al desarrollo del capital humano del puerto y por ser un tampiqueño excepcional por eso… honor a quien honor merece.

De salida. Ha trascendido que el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional habló con los 95 panistas que fueron expulsados por El Cachorro del PAN Tamaulipas y les pidió que no abandonen el partido, porque la dirigencia nacional nunca dio su consentimiento ni autorizó su retiro.

Si esto es verdad o mentira, es muy seguro que esto sucedió cuando se dieron cuenta que Maki Ortiz asistió a una reunión de la cúpula de MORENA y declaró: estar interesada en participar por la candidatura morenista al gobierno estatal.

Creemos que en el CEN de Acción Nacional al conocer sus declaraciones de inmediato le hablaron a ella y a los otros 94 panistas para que no dejen la militancia panista, porque sin duda para el PAN nacional serán una pieza importante en la elección del próximo año.

Desde luego que cuando en la cúpula del poder tamaulipeco se enteraron de esta operativa cicatriz que emprendió el CEN panista en Tamaulipas, de seguro que hablaron con Marko Cortés por su evidente intromisión en la vida política del estado.

Es importante destacar que, si a esto no se le pone un alto, es posible que para el PAN estatal se acerca una tormenta más y no se puede pronosticar de que nivel será si es uno o cinco, porque aún no se sabe si el CEN ha roto su pacto con el gobierno estatal. ¿Qué les parece?