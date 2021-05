                < De encuestas, grupos musicales y delitos electorales

PRESENCIA

ANA LUISA GARCÍA G.

1.- Quedan cuatro días a partir de este domingo para que los candidatos realicen sus últimos esfuerzos de promoción del voto. Los cierres de campaña estarán amenizados por sendos grupos musicales en lo que se refiere a los dos partidos punteros, La Tracaloza en el caso de Pilar Gómez y el Kumbia Kings contratado por Eduardo Gattás, por otra parte, tres días antes de la elección no podrán hacerse referencia a resultados de las encuestas de acuerdo al Artículo 134 del Reglamento de Elecciones.

En esas condiciones es que varios de los candidatos, están aprovechando sus últimas horas para apuntalarse con el resultado de encuestas que los favorecieron.

El mismo artículo 134 se refiere a las encuestas de salida o conteos rápidos, que en el caso de la elección federal, no podrán darse a conocer durante la jornada electoral, sino hasta el cierre oficial de todas las casillas de la República y esto incluye a las que se encuentran en las zonas más accidentadas del país. Se presume que será un conteo complicado por el ambiente de confrontación que ya existe, y las acusaciones anticipadas de fraude por lo que seguramente habrá conteo de voto por voto en diferentes casos.

De ser así, lo más probable es que el día 6 de junio concluya sin que se definan los resultados. Es más, si como se diagnostica Morena perderá mucho terreno en la Cámara de Diputados, el Primer Morenista del país, saldrá a acusar de fraude a sus oponentes y quién sabe si se aguante hasta la mañanera

Las generaciones mayores recordarán a Ernesto Zedillo que salió a las 10 de la noche a declarar la victoria de Vicente Fox el día de las elecciones pese a que todavía no se recibían todas las ánforas, y eso fue para que los priistas aceptaran de antemano la derrota. Aquí puede suceder lo contrario, será para acusar de fraude y no aceptar los resultados preliminares, será una noche larga la del 6 de junio (en el sentido figurado porque ya estaremos cruzando el umbral del siguiente día)

Por eso lo mejor es que todos o casi todos los mexicanos debieran salir a votar, porque los resultados avalados con una votación copiosa disminuyen las posibilidades de manipulación y por lo tanto las acusaciones no tendrán fundamento. Pero si por el contrario impera el abstencionismo, la discusión irá a parar a los Tribunales Electorales del Estado y de la Federación tras largos litigios y meses de combate mediático.

Claro que lo ideal es que los triunfos del partido que sea, estén certificados por una votación copiosa e inobjetable, que no deje lugar a dudas la validez de quien se eleve con la victoria.

También no hay que perder de vista que al Ministerio Público, en todos los casos procederá de oficio con el inicio de las investigaciones por las faltas previstas en la Ley General en Materia de Delitos Electorales, además de las sanciones penales, están las administrativas en el caso de los servidores públicos, que pueden ser inhabilitados por varios años y destituidos, según la gravedad de la falta en que incurran.

VICTORIA MERECE UN MARATÓN NACIONAL: PILAR.- Tras reconocer la fortaleza que tiene Victoria en la práctica de carreras, la candidata a alcaldesa, Pilar Gómez, se comprometió a gestionar los permisos oficiales para que Cd. Victoria cuente con su propio Maratón Nacional, avalado con los reconocimientos oficiales, esto en consideración al espíritu deportivo que los mueve, y los impulsa a asistir a competencias en el extranjero y en otros puntos del país.

Este ofrecimiento lo formuló ante cientos de deportistas que compitieron en carreras de 5 kilómetros y 10 kilómetros organizadas por el Club Renegados Runners. En su intervención la abanderada panista reconoció el entusiasmo y la pasión por estas actividades.

Esto nos trae a la mente que en el sexenio de Américo Villarreal Guerra Victoria fue sede de infinidad de eventos deportivos de carácter nacional, y nunca más hubo tanta actividad pese a la afición y a los deportistas que tenemos en muchas y diferentes actividades. Nunca como ahora el compromiso de Pilar Gómez traería resultados positivos para la sociedad victorense.

MAL RECIBIMIENTO DE MORENISTAS A DELGADO.- No le fue nada bien al dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, en su visita a la zona fronteriza de Tamaulipas, tal como se pronosticaba le llovieron reclamos por la asignación de candidaturas, de vendido no lo bajaron y la diputada Leticia Sánchez Guillermo le arrojó a la cara al susodicho un fajo de billetes que cayeron a sus pies.

Esto ocurrió en Matamoros mientras morenistas descontentos coreaba “traidor, traidor, traidor”, minutos después reaccionaron los acompañantes de dirigente nacional lo rescataron gritando “Mario, Mario, Mario” en un intento por sepultar las acusaciones y agravios del grupo molesto por la imposición de Carlos Peña Ortiz, hijo de la actual alcaldesa de Reynosa, como candidato a suceder a su progenitora.

Y decimos que no le fue nada bien a Delgado, porque tras denunciar vía twitter que hombres armados lo habían interceptado, fue desmentido por elementos de seguridad que lo cuidaban a distancia y desde luego él no se percató, estos vigías subieron a redes una fotografía donde se ve que hablan de camioneta a camioneta, pero no hay armas, incluso en la parte trasera de la caja de la Pickup hay una persona que está mirando en sentido contrario al vehículo del dirigente de Morena.

No fue atentado, fue reclamo por las candidaturas que se designaron. Al respecto la revista Proceso publica lo siguiente:

“Policías de fuerzas especiales que cuidaban a Mario Delgado en su gira por Tamaulipas, desmintieron que el dirigente de Morena y su equipo fueran detenidos por hombres armados. Según la versión de los elementos, los hombres que se emparejaron al vehículo donde viajaba Delgado y comitiva, eran seguidores de Leticia Sánchez Guillermo, diputada local de Morena, para «lanzar consignas» contra el líder de Morena.

Se queda en el tintero la estancia de Delgado en Reynosa.

TALLERES Y CONFERENCIAS EN LA UAT.- La Universidad Autónoma de Tamaulipas sigue firme en su propósito de proporcionar capacitación a sus estudiantes para un mejor aprendizaje y desarrollo de las habilidades y competencias que demandan el mercado laboral y el emprendimiento ante los retos y desafíos globales. Con ello se complementa la formación que se observa en los programas académicos.

Estas actividades extracurriculares contribuyen a la formación integral de las nuevas generaciones de profesionistas, consisten en talleres y capacitaciones iniciadas el pasado 25 de mayo y que se prolongarán hasta el 6 de julio, todas de manera virtual a través de las plataformas Zoom y Moodle de la Casa de Estudios.

El 1 de junio tendrá lugar el tema “Inteligencia emocional”, que estará a cargo de la Mtra. Alejandra Garza, directora académica de la Universidad Carolina de Saltillo, Coahuila; el 8 de junio se abordará la “Orientación al servicio”, por el Lic. Guillermo Gómez López, otros tópicos son, “Pensamiento crítico”, que expondrá la Dra. Nelly Paulina Trejo Guzmán, académica de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y “Trabajo en equipo”, por el director técnico deportivo profesional Francisco Javier Cortez Rodríguez.