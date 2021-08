EN CONCRETO

Por: Ángel A. Guerra

De fiesta, la Gran Familia Cultural IRCA,

*- Inaugura Maki Plaza Cultural Jarachina

*.- Socialización de la cultura es un hecho

*- ‘Truco’: la candidatura azul en el bolsillo

*- Delegado del PRI define hoy la coalición

El monumental complejo arquitectónico que emerge y embellece el poniente de la ciudad, La Plaza de la Cultura IRCA Jarachina, será inaugurada esta tarde por la principal impulsora de la socialización de la cultura en Tamaulipas, la alcaldesa Dra. MAKI ESTHER ORTÍZ DOMÍNGUEZ, quien compartirá el ánimo festivo de La Gran Familia IRCA, que encabeza el Lic. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ GARZA.

Sitio de encuentro social donde las familias, niños, jóvenes y adultos disponen de elementos formativos de su identidad cultural, la Plaza de la Cultura IRCA Jarachina, es fiel reflejo de la voluntad política de la Alcaldesa de la ciudad, Dra. MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ por impulsar las políticas públicas en la materia, pues la nueva Plaza Cultural viene a resolver la compleja problemática multifactorial de ese polígono social, que comprende las colonias Jarachina, Bienestar, Puerta del Sol, etcétera:

“Es un espacio digno y equipado para atender de manera gratuita las necesidades culturales en las disciplinas de danza, teatro, pintura, música y literatura”, explicó en un diálogo previo el Director HERNÁNDEZ GARZA.

“Con otra ventaja –añade–: cuenta con un anfiteatro para que todos los grupos hagan sus presentaciones y que lo que se aprende, se comparta. Estará disponible para bandas, grupos norteños, bailables, etcétera”.

Las políticas públicas desplegadas por la Administración municipal de la Dra. MAKI ESTHER ORTÍZ DOMÍNGUEZ en materia de Arte y Cultura, permiten, hoy en día, que en Reynosa el hijo de un vendedor ambulante tenga las mismas oportunidades de acceder a la cultura, que el heredero de un magnate.

Uno y otro, hoy, pueden acceder a clases gratuitas de piano, chelo u optar por la pintura, el teatro y la danza, gracias a que la Administración municipal de la Dra. MAKI ORTIZ ha socializado la cultura.

La Dirección General del IRCA distribuyó oportunamente ayer las invitaciones a la ceremonia inaugural, cuyo texto transcribimos aquí, al sentirnos parte de esta Gran Familia Cultural IRCA.

Estimado Amigo:

Con gran satisfacción pero sobre todo con un alto sentido de agradecimiento por tu invaluable apoyo en favor del Arte y la Cultura en nuestra comunidad, me permito hacerte una atenta invitación al evento de inauguración de la nueva sede y

PLAZA CULTURAL IRCA JARACHINA.

Dicho evento será encabezado por nuestra Alcaldesa la

Dra. Maki Esther Ortiz Domínguez,

y se realizará este miércoles 25 de Agosto a las 7pm en la nueva Plaza, sita en Loma Dorada Jarachina Sur.

Tu presencia dará realce tan importante evento un gran logro en beneficio de nuestra comunidad, en pro del Arte y la Cultura. Te espero

Atte.

Lic. José Luis Hernández Garza

Dirección General IRCA.

DISPONE REYNOSA, $1 MILLÓN

EN VALES PARA ÚTILES ESCOLARES

A propósito de Reynosa, todos los estudiantes de todos los grados educativos, inscritos en el ciclo escolar 2021-2022, en Reynosa, pueden obtener un Vale de compra de la Feria de Regreso a Clases 2021, que cuenta con 1 Millón de Pesos para apoyar la educación, anunció la Presidente Municipal MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ.

«La CANACO de Reynosa, la Procuraduría Federal del Consumidor y el Gobierno Municipal, invitan a la población en general a participar en la Feria, donde empresarios y comerciantes ofrecen sus productos y servicios para que los ciudadanos accedan a papelerías, centros de copiado y otros negocios afines a la educación, con precios especiales», señaló la Alcaldesa.

Para obtener el Vale de 100.00 Pesos, uno por cada estudiante, los interesados deben acceder al

sitio: https://www.reynosa.gob.mx/Local/Convocatorias/Participante

donde encontrarán los sencillos requisitos para recibir el beneficio que otorga el Ayuntamiento, presidido por la Doctora MAKI ORTIZ DOMÍNGUEZ.

La Feria de Regreso a Clases que es organizada a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y del Empleo, contempla apoyar con 1 Millón de Pesos a 10,000 estudiantes y tiene vigencia hasta el 31 de agosto, con compras de útiles escolares, uniformes, zapatos, entre otros.

CONTINUARÁ GOBIERNO DE MATAMOROS

MODERNIZANDO SUS VIALIDADES

En Matamoros, entre tsnto, la próxima administración municipal impulsará un ambicioso proyecto de obra pública en el que destacará la pavimentación de 40 accesos principales que se sumarán a las 60 avenidas que se habrán pavimentado al concluir el gobierno municipal 2018-2021.

El Presidente Municipal dijo que con esas acciones, el Gobierno de Matamoros da respuesta a una de las necesidades de los matamorenses, quienes por décadas han solicitado que la ciudad cuente con vialidades más modernas y seguras.

Expuso que entre las obras de pavimentación que se programarán para la próxima administración municipal destacan la avenida Acción Cívica y el Periférico, esto, en virtud de que son accesos con gran movilidad vehicular y principalmente agregó, porque son accesos por donde pasaría el metro bus.

En ese sentido, el Presidente Municipal destacó que así continuará trabajando en los próximos tres años de su gobierno, pavimentando Matamoros, modernizando el servicio de alumbrado público, mejorando el servicio de recolección de basura e impulsado aquellos proyectos que requiere la ciudad como lo son el metro bus y un Centro de Convenciones.

SUPERVISA SANMIGUEL OBRAS EN

COLONIAS INFONAVIT Y FERROCARRILERA

Mientras que en Nuevo Laredo, el presidente municipal, ARTURO SANMIGUEL CANTÚ, supervisó los trabajos de repavimentación que se realizan en la colonia Ferrocarrilera y la rehabilitación del subcolector sanitario en la Infonavit.

En la colonia Ferrocarrilera, se trabaja en la repavimentación con concreto hidráulico de la calle Anáhuac, entre Esteban Baca Calderón y Artículo 123, donde la inversión del gobierno municipal es de 5 millones 628 mil 206.80 pesos, en una superficie de 3 mil 525.92 metros lineales, que beneficia a mil 200 habitantes del sector.

El otro punto al que acudió el Alcalde, fue la calle Pedro Morales, entre avenida Fundadores y avenida Tecnológico, en la colonia INFONAVIT, donde se realiza la rehabilitación del subcolector sanitario y socavón que ahí se generó.

La obra tiene una meta programada de 411.86 metros lineales, con una inversión de 5 millones 23 mil 745.69 pesos.

El alcalde estuvo acompañado en el recorrido por el director de Obras Públicas, LUIS LAURO GONZÁLEZ MARTÍNEZ.

“TRUCO” VERÁSTEGUI, VIRTUAL

CANDIDATO DE ACCIÓN NACIONAL

Hablando del ya muy cercano proceso electoral en el que los tamaulipecos elegiremos al nuevo gobernador, y hablando en concreto a los suspirantes del Partido Acción Nacional, se puede destacar que CÉSAR AUGUSTO VERÁSTEGUI OSTOS, es uno de los 18 apóstoles que llegaron al gobierno encabezado por CABEZA DE VACA, mismo que se ha mantenido en la primera línea de la administración estatal; se le ve firme, que ha dado resultados, por lo que no sería de extrañar lo que ya circula en diversos medios: “El Truco” VERÁSTEGUI, no tendrá competencia a la hora de la elección del abanderado blanquiazul a la gubernatura del estado.

La lealtad, trabajo fuera de los reflectores y resultados, son una fórmula ganadora, y ese es el perfil que maneja uno sólo de los aspirantes a la gubernatura del estado por lado del Partido Acción Nacional, nos referimos al TRUCO VERÁSTEGUI, actual secretario general del gobierno de Tamaulipas,

Su papel como secretario general de gobierno, le da una ventaja sobre aquellos que aspiran a la candidatura del Gobierno de Tamaulipas, ¿por qué?, porque CÉSAR VERÁSTEGUI se reunió, charló, operó, solucionó, llegó a acuerdos con los grupos que en su momento pudieron representar un punto de choque para la actual administración panista, logrando soluciones que les permitiera a ambas partes trabajar de manera paralela, a fin de cuentas, lo que importa es el progreso de la entidad.

Tiene identificada la problemática de cada rincón de Tamaulipas, porque ha trabajado para dar una solución a la ciudadanía, por eso será una ventaja para VERÁSTEGUI OSTOS al momento de las definiciones, como gobernador podrá dar seguimiento al trabajo que realizó como Secretario General del Gobierno.

NUEVO DELEGADO DEL PRI

DEFINE SI HABRÁ ALIANZA O NO

A propósito de “polaca”, el nuevo Delegado general del CEN del PRI en Tamaulipas, FELIPE GONZÁLEZ ALANÍZ, será presentado este mediodía a la prensa victorense, en una conferencia que encabezará el presidente del Directivo estatal, EDGAR MELHEM SALINAS.

Parece obvio que GONZÁLEZ ALANÍZ despejará dudas respecto a la multicitada coalición política PAN-PRI-PRD, aunque a juzgar por las alianzas legislativas que ya están tejiéndose en la CDMX para combatir a Morena, creemos que es un hecho que en Tamaulipas vendrán en alianza azules y tricolores, de cara al 2022.

Aquí la cuestión es el candidato, pues mientras el PRI condiciona la alianza a que el candidato salga de sus filas [ENRIQUE CÁRDENAS DEL AVELLANO sería el idóneo], el PAN pugna porque su “gallo” abandere la coalición.

Por parte de los azules, la propuesta de candidato será nada más y nada menos que CÉSAR AUGUSTO “El Truco” VERÁSTEGUI OSTOS.

EXHORTAN A DESTINAR RECURSOS

A LA FRONTERA, PARA MIGRANTES

Cambio de orientación temática para compartirle que, a propuesta del Grupo Parlamentario del PAN, la Diputación Permanente del Congreso Local exhortó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que en el presupuesto de egresos de la federación del año 2022, destine recursos suficientes al estado, así como a los municipios de Matamoros, Nuevo Laredo y Reynosa, además reconsidere la implementación del fondo de atención a migrantes.

Este fondo no opera desde el 2018, y resulta vital cubrir las necesidades más apremiantes de los inmigrantes para salvaguardar sus derechos humanos.

Por su parte, el legislador GERARDO PEÑA FLORES manifestó que es urgente que el Gobierno Federal resuelva el tema de migrantes en las ciudades fronterizas, a su vez, cuide y priorice los derechos de los tamaulipecos.

“Es urgente que el Gobierno Federal destine los recursos necesarios para poder darle lo mínimo indispensable a estas personas para que puedan tener una vida digna, sin embargo, hago la reflexión de que se ha afectado a las personas de Reynosa, Nuevo Laredo y Matamoros, puntos fronterizos donde están varados estos grupos de migrantes”, precisó.

[-Entreparéntesis: El humanitarismo de esta promoción legislativa nos puso al borde de las lágrimas: ojalá y los diputados que diseñaron este exhorto, hagan otro pero dirigido al Gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, para que –nos–, pague las facturas atrasadas a centenares de empresarios que se quedaron esperando todo el año pasado su transferencia y que, al igual que los migrantes, sufren en familia carencias que laceran-].

SNTE-SET ENTREGAN

NOMBRAMIENTOS DE CAMBIOS

En otro tema, le comparto que, en estricto apego a su derecho, autoridades educativas y sindicales iniciaron la entrega de los nombramientos del proceso de cambio del centro de trabajo de educación básica, cuyos documentos se entregaron de manera simbólica a 15 docentes beneficiados quienes a través de un proceso abierto, individual, voluntario y directo, participaron de la convocatoria para este proceso del ciclo escolar 2021 2022.

El Secretario General de la Sección 30 del SNTE, JOSÉ RIGOBERTO GUEVARA VÁZQUEZ; el Secretario de Educación en Tamaulipas, MARIO GÓMEZ MONROY, además de la Sub Secretaria de Educación Básica, MAGDALENA MORENO ORTIZ y el Sub Secretario de Planeación FRANCISCO ELIZONDO SALAZAR, encabezaron la entrega simbólica de los documentos de cambio a ocho maestros de preescolar y siete de educación primaria.

GUEVARA VÁZQUEZ, agradeció la disposición de las autoridades educativas y dijo que en este esfuerzo compartido se logró con base a su legítimo derecho, de manera legal y transparente el cambio de los maestros a sus nuevos centros de trabajo.

FORTALECEN ESTRATEGIAS PARA

UNA MEJOR EDUCACIÓN AMBIENTAL

Por cierto, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA), ha logrado sensibilizar, concientizar y capacitar a más de 15 mil ciudadanos en materia de educación ambiental en sus distintos rubros.

Por instrucciones del Gobierno del Estado, los principales temas están estratégicamente asignados de acuerdo a la zona geográfica del territorio, así también como aplicarlos bajo la modalidad virtual y otros de manera presencial.

Las materias expuestas a la población en general han sido las causas y efectos del cambio climático, calentamiento global, uso eficiente del agua, uso eficiente de la energía eléctrica y biodiversidad, de igual manera la importancia de las áreas verdes en las zonas urbanas y Áreas Naturales Protegidas (ANPs), entre otros.

De acuerdo a la estrategia de concientización de la importancia del medio ambiente y desarrollo urbano, Tamaulipas ha logrado buena expectativa en cuanto a su aplicación, por lo que en coordinación con personal de la SEDUMA, seguirán estos esfuerzos dentro de la nueva modalidad presencial en planteles educativos.

Ante los desafíos y problemas actuales, la educación ambiental ayuda para que las personas tengan un mayor conocimiento y entendimiento de la situación, además fomenta la participación de búsqueda de soluciones y la toma de decisiones para mejorar la calidad ambiental en beneficio de las actuales y futuras generaciones.

UAT: “TRABAJO SOCIAL Y POLÍTICAS

PÚBLICAS EN TIEMPOS DE LA COVID-19”

Por último, la Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano (UATSCDH) de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, en colaboración con la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, invita a la comunidad de estudiantes, egresados, profesionistas y público en general a la conferencia binacional “Trabajo social y políticas públicas en tiempos de la COVID-19”.

El evento se realizará en conjunto con la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, este jueves 26 de agosto a las 10:00 horas por la plataforma Microsoft Teams, para lo cual se invita a consultar la información y el vínculo de registro gratuito en la página oficial de Facebook Log In or Sign Up to View de la Unidad Académica de Trabajo Social de la UAT.

La conferencia será impartida por la Dra. MARÍA ANTONIETA URQUIETA ÁLVAREZ, Directora Académica de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, quien es además presidenta de la Asociación Chilena para la Enseñanza del Trabajo Social Universitario.

La Dra. GUILLERMINA DE LA CRUZ JIMÉNEZ GODÍNEZ, Directora de la UATSCDH, informó que la conferencia binacional pretende compartir un análisis sobre el objeto de la carrera y su relevancia bajo contextos de vulnerabilidad y adversidad que se han agudizado con la pandemia.

Por hoy es todo, nos leemos mañana.

P.D.- Nuestra más amplia solidaridad al talentoso publirrelacionista ALEJANDRO GARCÍA LUNA, por la irreparable pérdida de su señor padre, el reconocido pintor y muralista Don JESÚS HURTADO, fallecido en Reynosa la víspera.