            < De reprobados y triunfadores en el escenario 2021

Este miércoles concluyen las campañas políticas y también las oportunidades de generar opinión en torno a los candidatos, en esa tesitura hay que examinar por un lado los resultados de las encuestas, y por otra parte los signos que de manera empírica nos han permitido en el pasado reciente pronosticar resultados, una tarea que cada vez se torna más difícil a partir de la ola de alternancia que desde los comicios del año 2000 se ha hecho presente en los diferentes niveles de gobierno y en representaciones legislativas.

Así a ojo de pájaro podemos hablar del voto histórico que ha estado construyendo el PAN en determinados municipios, aunque sabemos que no es eterno y el ejemplo lo tenemos con el PRI, que lo perdió y no ha logrado recuperarlo; tenemos testimonio del voto masivo que con dos actores principales Acción Nacional y Morena; también está el voto de castigo que ha sido el que ha enjuiciado en los últimos años al Tricolor, pero que ahora puede hacer lo mismo con otros partidos que son gobierno.

La contraparte del voto de castigo está en el sufragio que premia los resultados, y en ese caso están Tampico y Nuevo Laredo, pero con escenario diferentes porque mientras que en el Puerto Jaibo Morena no ha logrado tener un crecimiento importante, en Nuevo Laredo si hay un activismo que está dando la batalla en la disputa por el poder, por eso reconocimos hace un par de colaboraciones el papel que en este momento está desempeñando Enrique Rivas Cuellar, responsable de la plaza en su papel de alcalde con licencia.

Mientras que Jesús Nader lleva una ventaja avasalladora rumbo a su reelección, de tal manera que 32.5 puntos lo separan de su más cercano oponente, Olga Sosa Ruiz de Morena, en una competencia que no deja lugar a dudas sobre los resultados que se tendrán. El alcalde con licencia tiene 51.2 % y Olga 18.7 % y va en decrecimiento, empezó con 23.7 %.

En Victoria la corriente morenista, pobre en propuestas y carentes de la experiencia para gobernar y de formación académica para conocer los procedimientos de gestión pública y el funcionamiento de las instituciones, le ha apostado al voto de castigo por el desempeño del gobierno que encabezó Xicoténcatl González Uresti del PAN y se afanan en endilgarle sus errores a la candidata Pilar Gómez. Ponen en práctica aquella fórmula que dice, si no te alcanzo te bajo, lo cual no les ha dado resultado.

En ese escenario, los victorenses están en la disyuntiva de votar con el estómago o con el cerebro; es decir de dar rienda suelta a su venganza o a elegir a quien tiene la preparación, el conocimiento, las propuestas realizables y que ha dado muestras de rodearse de gente experimentada para dar resultados.

Tampico tuvo una dolorosa experiencia cuando Gerardo Gómez Castillo fue alcalde, logró ser candidato del PRI en tiempos de Carlos Sansores, dirigente nacional del Tricolor, pero llegó por una maniobra individual no muy pulcra y eso motivó que ningún priista aceptó formar parte de su gobierno, se llevó a sus colaboradores del Gremio Unido de Alijadores que sabían tanto como él, es decir nada y la ciudad vivió sus peores tiempos haciendo crisis los servicios públicos.

La ineptitud, ya lo hemos dicho en colaboraciones anteriores, hace tanto o más daño que la corrupción, hay que analizar el voto y ejercerlo con responsabilidad, no estamos eligiendo a una persona, sino a un futuro de tres años, a un camino que puede ser de transformación positiva o de desastre.

Nuestras leyes no ponen como requisito un grado de escolaridad, pero quien no pudo o no quiso ni siquiera terminar la licenciatura, nos dice el tamaño de sus limitaciones, porque iniciar algo sin terminarlo, dice mucho, sobre todo ahora que hay tantas facilidades para cursar estudios en línea. En fin, los electores tienen la palabra.

PAN CONSOLIDA VENTAJA EN MUNICIPIOS GRANDES.- En la última campanada pre-cierres electorales la encuestadora Massive Caller confirma nuevamente la primacía del Partido Acción Nacional en los municipios más poblados, aquí van los resultados.

En el caso del municipio de Victoria, Pilar Gómez del PAN, obtiene un 30.6 % de calificación por encima de Eduardo Gattás del partido Morena que obtiene 25.9 %; seguido por Alex Montoya del PRI con 10.1 %; el 4º lugar lo ocupa Daniel González Tirado de MC con 3.8 % y el resto de contendientes van por debajo del 3 %, estarán compitiendo para conservar su registro.

En cuanto a los comportamientos de los dos finalistas en lo que se refiere a crecimiento. Pilar Gómez inició con 23.1 % hasta llegar al 30.6 que ya referimos y su curva ha sido en línea ascendente. Por lo que se refiere a Gattás inició con 33.4 %, más de lo que hoy ostenta la candidata panista, pero, la línea del morenista ha sido descendente, ha decrecido hasta instalarse en 25.9 %. Cabe mencionar que la frecuencia de no respuesta es cero, es decir todos los encuestados accedieron a responder.

Siguiendo con los resultados de Massive Caller en candidaturas a alcaldías de las principales ciudades de Tamaulipas, en el caso de Nuevo Laredo la abanderada de Acción Nacional, Yahleel Abdala Carmona se ubica con 6.7 puntos por arriba de Carmen Lilia Canturosas candidata de Morena. O dicho de otra manera, la primera logra 38.2 % y la segunda 31.5 %. En tercer lugar se encuentra la priista Cristabell Zamora que califica con 7.9 % de aceptación ciudadana, el PRD y el PVEM van empatados en el 4º lugar con 1.6 %.

Es interesante ver el crecimiento de estas opciones electorales, Canturosas comenzó con 35.0 y decreció a 31.5 %; por el contrario Yahleel arrancó por debajo de la morenista con 33.3 % y continuó el línea ascendente y se instaló en 38.2 %.

En Reynosa el hijo de la alcaldesa Maki Ortiz, es el puntero con 38.6 %, con todo y la serie de señalamientos que ha tenido por la posesión de recursos excesivos para sus actividades productivas y por su edad; en segundo lugar el candidato del PAN, El Chuma Jesús María Moreno, registra 22.5 % a su favor y el priista Benito Sáenz Barella apenas alcanza 5.7 %.

En Tampico sale sobrando que le comente que el panista Jesús Nader le lleva una venta de casi el triple a Olga Sosa Ruiz, la opción morenista, y los números están así 51.2 % para el primero y 18.7% para la diputada federal con licencia y Paloma Guillén Vicente por el PRI 10.1 %, aquí es tal la ventaja del puntero, que sale sobrando cualquier comentario.

Las plazas de Matamoros y Madero gobernadas por Morena, es fácil pensar que las conservarán, lo que sí le puedo decir es que el PAN ha realizado una esforzada campaña en ambos municipios, particularmente en la urbe petrolera y los resultados estarán por arriba de los obtenidos en la elección anterior.

LOS VALIENTES DEL PRI EN LA FAENA ELECTORAL.- En lo que se refiere a la participación de los priistas, hay que reconocer que algunos de ellos han realizado un gran trabajo de proselitismo, nuestro personal reconocimiento para figuras con trayectoria, que han apostado su capital político en esta contienda, es el caso de Enrique Cárdenas del Avellano, quizá el único caso que pueda obtener triunfo el 6 de junio, él va por la diputación federal por el V Distrito y de salir victorioso estaría frente a un tercer desempeño en la Cámara de Diputados.

Otro caso es el de Mercedes del Carmen “Paloma” Guillén Vicente, con amplia trayectoria en el servicio público en el primer nivel estatal, y con carrera legislativa en lo local y federal, así como un breve paso por el Senado de la República, todo ello representa un aval importante que lo puso sobre la mesa en esta jugada electoral.

Lo de Paloma tiene mayor valor porque era obvio que competir con Jesús Nader, que ya tenía en la bolsa la reelección antes de comenzar la campaña, fue un suicidio político en aras de su partido, pero alguien tenía que hacerlo y ella se envolvió en la bandera tricolor para su inmolación electoral

Así las cosas cuando está próximo a caer el telón de la puesta en escena, “La excepcional batalla de 2021”

DANTE EN SU VISITA A TAMAULIPAS.- La visita de Dante Delgado Rannauro, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano a Cd. Victoria, vino a dar una bocanada de oxígeno al partido en vísperas de cierre de campañas. Acompañado de Gustavo Cárdenas, coordinador estatal de ese partido, el exgobernador veracruzano dejó asentada la urgencia de que el presidente López Obrador saque las manos del actual proceso electoral y que asuma su responsabilidad como titular del Poder Ejecutivo, porque ha violado las normas constitucionales, federales y legales creadas para evitar el abuso del poder”.

Dante Delgado afirmó en conferencia de prensa, que Movimiento Ciudadano ha logrado un crecimiento importante en diferentes entidades del país, entre ellos Tamaulipas, y en esas condiciones darán la batalla el próximo 6 de junio.

En esta ocasión asistieron a esta reunión con su dirigente nacional los candidatos Ana Cristina Saldaña Vargas, a la diputación federal por el V distrito; Gustavo Cárdenas Gutiérrez, a diputado local por el XV; Elva Valles, quien busca la diputación local por el XIV distrito; y Daniel González Tirado, candidato al ayuntamiento de esta capital tamaulipeca.