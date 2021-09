Debe darse ayuda humanitaria a haitianos más que de gobierno municipal: Regidor

*Cada quien debe apoyar a los que están en difícil situación y autoridades deben verificar sus condiciones de salud además de que haya seguridad para garantizar la tranquilidad de quienes viven en la ciudad, dijo Alberto Sánchez Neri

María de Jesús Cortez

Para el regidor independiente, Alberto Sánchez Neri, son los regidores y funcionarios locales más que el gobierno quienes deben dar ayuda humanitaria a los haitianos quienes atraviesan por una difícil situación en esta ciudad pues el recurso del gobierno no alcanza para atender las necesidades de los propios locales. Además, consideró que Sector Salud debe verificar las condiciones de salud de los indocumentados y el Estado garantizar la seguridad de quienes viven en esta ciudad.

«Al gobierno difícilmente yo creo que le alcanza el recurso para cubrir las necesidades de la ciudad, yo creo que es más lo personal, esto es que cada regidor y funcionario de este gobierno hicieran por la cuestión humanitaria de apoyarlos. Sabemos es difícil lo que están ellos pasando, que van en busca de mejores condiciones de vida que su país no se los genera. Hay mucha gente en este momento a nivel nacional que está ayudando a estas personas y en otros casos ellos mismos van casa por casa a pedir y los apoyan, pues de esa manera aquí en gobierno considero es la mejor forma que cada quien pudiéramos aportar, ayudarles, pero entraría ya en cada uno», resaltó.

Por cuanto hace a gobierno federal Sánchez Neri dijo que algo está fallando en su estrategia que ha propiciado esta situación.

«Migración no ha hecho tal vez lo correcto de tal manera que ahorita por todo el país se están desplazando y la situación que están ya viendo ya desaparece la opción de Estados Unidos sino quedarse en México y eso probablemente sí genere problema», recalcó.

Y es que Alberto Sánchez dijo que aún si la gente que vive actualmente en México batalla para encontrar empleo y casa y todo eso viene a complicar más la situación.

«Gobierno federal tendrá que tener una respuesta a esa situación, una cuestión que está por todo el país y que nos vaya a generar un problema secundario o varios a raíz de esta falta de estrategia adecuada que, insisto, han permitido llegar hasta acá», aseveró.

El edil porteño dijo que es lógico que como cualquier persona si no hallan salida desesperados cometan actos ilegales.» ojalá no se llegue, hace días a través de los medios supimos de un indocumentado que agredió a unas personas, no sé el motivo, pero ya hubo una agresión es lo que tal vez preocupe, la actitud o situación agresiva que pudieran presentar incluso como planteas cuestión de actos delictivo a raíz de la desesperación que pudieran tener».

Por el lado sanitario, Sánchez Neri opinó que Sector Salud debe verificar las condiciones de cada uno de los indocumentados, así como garantizar la seguridad a los habitantes de la ciudad además que estimó que los tres niveles de gobierno deben reunirse para ver alternativas o algo viable para enfrentar esto que ya está encima y en muchas partes del país.