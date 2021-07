LETRAS PROHIBIDAS

¿Dedazo en Morena para RGV?

Clemente Zapata M.

Samuel García busca

hacer suculento pacto

y que genere impacto

pero a varios ofusca…

El Gobernador electo

ha sostenido reunión

pa’ formalizar unión

y “JR” es prospecto…

Antes de iniciar la columna déjeme adelantarle que el gobernador electo de Nuevo León, SAMUEL GARCÍA, tiene mucho interés en Tamaulipas y su acercamiento con JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL lo evidencian… desmenuzo el tema más adelante.

INICIAMOS… Guardando las debidas proporciones, pero tomando en cuenta que en el estado de Guerrero se intentó imponer como candidato a la gubernatura a FÉLIX SALGADO MACEDONIO y quedó su hija (que para el caso es lo mismo) tras una larga batalla perdida en contra del Instituto Nacional Electoral, hay sospechas de que para Tamaulipas podría venir un “dedazo”.

Las estrellas se están alineando, las componendas también y muy probablemente RODOLFO GONZÁLEZ VALDERRAMA (RGV) sea el “elegido” para la candidatura del Movimiento de Regeneración Nacional en la entidad, por encima de encuestas, amarres y al más puro estilo del viejo PRI: por dedazo…

Aunque al interior de Morena el senador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA presume llevar la delantera y una quinteta de pesados cuadros le llevan años luz de ventaja al Director de Radio Televisión y Cinematografía, si en Palacio Nacional se amachan con GONZÁLEZ VALDERRAMA tal y como sucedió en Guerrero con SALGADO MACEDONIO, entonces al Senador de Morena y al resto no les quedaría más que resignarse y alinearse o sacar sus canicas y ya no jugar.

Quienes le entienden a eso de la política, aseguran que GONZÁLEZ VALDERRAMA es de los prospectos más débiles para competir por la “grande”, pero tiene dos padrinos con mucho peso específico dentro del partido guinda: el Presidente LÓPEZ OBRADOR y el senador RICARDO MONREAL aunque ambos personajes no viven una buena relación en estos momentos.

Si resulta cierto lo que tanto ha pregonado el Jefe de la Cuarta Transformación, con eso de que “no somos iguales” al compararse con el pasado, entonces en Palacio Nacional deben guardar el “dedo sagrado” en la selección de candidatos.

Pero como eso de que “no somos iguales” es solamente un eslogan publicitario que en la práctica resulta hueco y que se comprueba con lo sucedido en Guerrero, con SALGADO MACEDONIO, muy probablemente en Tamaulipas también se aplique una imposición.

Es claro que no está dicha la última palabra, como tampoco se ha dicho la primera en un proceso selectivo que, aunque ya fue iniciado, en realidad no ha arrancado de manera formal.

Aunque GONZÁLEZ VALDERRAMA le está echando todas las ganas del mundo y trata de andar bien recio caminando en la delgada línea que divide la legalidad y la ilegalidad en temas electorales, lo cierto que él por sí solo no las podría para competir por la gubernatura.

El “cuadro chico” del director de Radio Televisión y Cinematografía no ha entendido la política tamaulipeca, sus intereses y, sobre todo, la forma de hacer amarres de cara al 2022.

Le apuestan a la amistad de RODOLFO con el presidente LÓPEZ OBRADOR como única herramienta para conseguir la candidatura a la gubernatura y hasta ahí.

El director de RTC no ha jugado una elección en Tamaulipas y por tanto no ha ganado ni una sola. Su “cuadro chico” no cuenta con una estructura electoral para promover su imagen entre la gente que carga con una credencial de elector y no se ve que lo estén haciendo o le entiendan a ese tema.

Su cuadro chico peca de “ternuritas”, si le apuesta a un hastío en Tamaulipas como una herramienta electoral a favor de GONZÁLEZ VALDERRAMA; aseguran que es el “marketing” lo que importa, ¿será…?

En las encuestas en donde aparece el nombre del Director de Radio, Televisión y Cinematografía, ocupa los lugares más bajos a pesar de que lleva más de un año visitando la entidad y promocionándose de forma abierta; o sea que le está fallando el “marketing”.

Por ello es importante que RODOLFO GONZÁLEZ VALDERRAMA le haga la siguiente pregunta a los integrantes de su “cuadro chico”: ¿cuántos seccionales tiene el municipio de Reynosa, Matamoros, Tampico, Ciudad Madero y Altamira?; por citar ejemplos.

Además debe preguntarles: ¿Cuántos seccionales hay en Tamaulipas y en cuántos tiene representante GONZÁLEZ VALDERRAMA…?

Cualquiera podrá decir que RGV no necesita los seccionales si tiene el “dedo sagrado” y encuestas telefónicas a modo, pero tarde que temprano llegarán las elecciones y si no se sabe operar a ras de piso: ¿cómo garantizaría el triunfo en caso de obtener la candidatura?

Le apostará a su imagen, que no tiene, o a la imagen del Presidente de México, lo cual convertiría a RGV en un candidato hueco sujeto a factores externos que a factores creados por él mismo en una operación política… En todo caso AMÉRICO VILLARREAL ANAYA tiene mejor “punch” en estos momentos, aunque no es “favorito presidencial”.

Aunque obtener la candidatura será el primer paso y uno de los más complicados para el director de Radio, Televisión y Cinematografía; lo cierto es que apostarle al “dedo sagrado” y luego esperar a que se le haga el milagro y la estructura (que no tiene) aparezca por “combustión espontánea” es tanto como tratar de convertir una piedra en oro por puro capricho y a base de rezos a los santos…

Es cierto, nadie debe negarle el derecho a RODOLFO GONZÁLEZ VALDERRAMA de competir por su sueño, pero apostarle a que la candidatura se la “regalarán” en Palacio Nacional, suena más a un insulto para quienes le llevan años luz de ventaja persiguiendo esa posición.

Por ello vale preguntar: ¿Qué opinán AMÉRICO VILLARREAL ANAYA y ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO del presunto “dedazo” a favor de RODOLFO y que su “cuadro chico” ha filtrado…? Pendientes…

~~SAMUEL GARCÍA Y JR DIALOGARON… Nos comentan que el gobernador electo de Nuevo León y casi nuevo “líder nacional” de Movimiento Ciudadano a nivel nacional, SAMUEL GARCÍA SEPÚLVEDA, tuvo un diálogo muy interesante con el coordinador de delegaciones federales del Gobierno de la Cuarta Transformación en Tamaulipas, JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL; en otra colaboración daremos más detalles de la cita… También nos comentan que entre otras cosas el diálogo versó sobre el proceso 2022 en nuestro estado, del cual el neolonés Gobernador electo “fosfo-fosfo” tiene mucho interés… Nos hacen ver que hay un fuerte interés en la clase empresarial regia así como en SAMUEL GARCÍA sobre la figura de GÓMEZ LEAL, muy por encima de la que ARTURO DIEZ GUTIÉRREZ NAVARRO, a pesar de que éste último, ex alcalde de Victoria, fue destapado por el dirigente nacional próximo a “jubilarse”, DANTE DELGADO RANNAURO… El acercamiento entre SAMUEL GARCÍA y JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL llama poderosamente la atención de cara al próximo proceso electoral en la entidad y se anticipan muchos reacomodos y hasta una posible alianza entre un tono “fosfo-fosfo” y uno guinda… ¿Será…?