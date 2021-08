T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

DEL DICHO AL HECHO HAY MUCHO TRECHO

X.-“Ver para creer en acción penal contra caciques petroleros”

DEL DICHO al hecho hay mucho trecho, “reza el refrán popular” y si hacemos alusión a este proverbio de origen español, es porque la Fiscalía General de la República, aduce que irá por los cómplices directivos petroleros del ex Secretario General del STPRM Carlos Antonio Romero Deschamps, detalle por el cual los ofendidos trabajadores de Pemex que, a lo largo de casi tres décadas, han sido “humillados, ofendidos y pisoteados” en sus derechos laborales, esperan que, lo anunciado por la (FGR, sea cierto), porque en esta clase de acciones legales, “hay que ver para creer”.

EL PASADO 12 del presente mes, en un medio nacional el Gobierno del Presidente AMLO, dijo ir por “otro de los líderes afines” a Romero Deschamps, apuntándose que, la FGR y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), “están armando” expedientes que, involucran a cómplices del ex cacique petrolero, entre los que se cita a Manuel Limón Hernández ex Tesorero del ex líder que, “no ha sido tocado ni con el pétalo de una flor”.

SOBRE el particular, se cita que Limón, quien relevó interinamente en la dirigencia nacional a Romero Deschamps, aparece como uno de los presuntos responsables de haber incurrido en el delito de “Operaciones con recursos de procedencia ilícita”, sin citarse hasta el momento el monto millonario, (aunque se habla extraoficialmente de más de 300 millones de pesos) dinero de los trabajadores petroleros del que se dispuso indebidamente, cuya acción ilegal, al parecer se consumó, durante el ejercicio administrativo 2007-2018.

TAMBIÉN hay la hipótesis, de que la FGR habrá de proceder contra el Secretario del Exterior y propaganda del Gremio petrolero Daniel Aguado Rojas, quien aparece como otro de los actores con facultades en los manejos financieros del Sindicato Nacional Petrolero, cuyo tema, por supuesto que se antoja ultra-mega-interesante y sobre la marcha, “se espera que se vayan despejando” los actos de corrupción e impunidad, denunciados en su momento, por los obreros petroleros afectados y ofendidos.

Y SI BIEN es cierto que hay real interés del Gobierno de la 4-T, por actuar “contra los saqueadores de los recursos del sindicato petrolero” e indagar sobre las complicidades sostenidas entre el ex dirigente nacional del STPRM Carlos Romero Deschamps y funcionarios de la máxima Industria Petrolera de México, esto tendría que verse, porque “una cosa es hacer ruido” y la otra “es el real actuar de la autoridad judicial” y por este motivo, se aplica el señalado refrán, porque en los tres años que lleva en funciones el Gobierno Federal, “no ha obrado en consecuencia”, para que se aplique el rigor de la ley, a quienes por casi 30 años, estuvieron disponiendo de los dineros que pertenecen a los trabajadores de Pemex y no a los directivos del STPRM.

SEÑALAN en el medio nacional que, “las investigaciones no son nuevas”, pero ahora, “la FGR, cuenta con nuevas pruebas” y esto permitirá que las imputaciones legales contra los presuntos responsables de las operaciones ilícitas, tengan la solidez legal necesaria, para que “los caciques petroleros, no vayan a tener escapatoria judicial”, como ha venido sucediendo hasta hoy en día, porque está claro que el Gobierno de la 4-T, luego de los tres primeros años de funcionamiento, “apenas ha empezado a mover los hilos judiciales”, para actuar contra los presuntos delincuentes del Sindicato Petrolero. Además, hay que ver si en el proceder legal del Gobierno Federal vía FGR, “habrá o no la acción penal” contra el principal causante de los saqueos millonarios Carlos Antonio Romero Deschamps. Porque esta anda libre y hay la sospecha de que, el Gobierno de la Republica, “lo quiera dejar fuera del affaire millonario”

ADUCEN Que Manuel Limón Hernández, es uno de los que, en su momento, fue investigado “por el ilegal financiamiento” de la campaña presidencial de Francisco Labastida Ochoa candidato perdedor del PRI, allá por el años 2000. Y es quien hoy en día, “a toda costa busca, ser electo”, para continuar representado en la Secretaria General a los Trabajadores de Petróleos Mexicanos, pero todo parece indicar que, “el deseo” de este venal sucesor del principal cacique petrolero Romero Deschamps, “no se le hará realidad”. Porque sin lugar a dudas, cuando menos lo espere “a este, podría caerle encima la voladora”, es decir la correspondiente orden de aprehensión por las imputaciones legales a las que, “tendrá que responder en la FGR”, pues el regala jurídico así lo marca.

SECRETARIOS GENERALES DE LAS 36 SECCIONES SINDICALES NO ESTÁN EXENTOS

FINALMENTE, les comento que, otro de los temas que, “ha venido causando enorme revuelo” entre los trabajadores petroleros que demandan justicia en el país, por haber sido víctimas de sus dirigentes, es que “la acción penal”, también abarcará las 36 Secretarias Generales del STPRM, por la razón de que en las mismas representaciones sindicales petroleras, “hay también de actos de corrupción”, por el desvío de montos millonarios y por este interesante motivo, la FGR en su momento, procederá al desarrollo de las indagatorias o investigaciones de rigor y proceder contra él o los involucrados en estos ilícitos.

Y SINO PUES “el tiempo como siempre, es el que os da la razón”.

Por hoy es todo y hasta mañana-.

Para sugerencias y puntos de vista en general al email:

lupeernesto@yahoo.com.mx