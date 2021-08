La@Red

POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

DEL FRACASO DE LA CONSULTA POPULAR, MORENOS CULPAN AL INE

Era un fracaso anunciado el de la ansiada Consulta Popular para enjuiciar a los últimos cinco expresidentes del país, por sus excesos o malos manejos; del 40 por ciento requerido de participación de la ciudadanía para que el resultado de la votación sea vinculante, ayer mismo, domingo, se publicó que solo lo hizo el 10% de los que aparecen en la Lista Nominal del Padrón Electoral.

Es cierto que hay voces que culpan al INE del histórico fracaso de la Consulta, pero, pero, pero, el presidente del Consejo, Lorenzo Córdova, defiende la organización de la Consulta –ante las críticas de MORENA– y asegura incluso que la convocatoria ha sido un “éxito”, defendiéndose al mismo tiempo de las críticas de López Obrador y su partido que han acusado al órgano electoral de boicotear la consulta.

Categórico, como lo publicó el gran diario de España, El País, Córdova rechazó que haya un sabotaje a la Consulta Popular y ha defendido el rol del ente que dirige para su organización frente a las críticas del oficialista MORENA.

“Me llama la atención que una y otra vez vemos mentiras y mentiras que buscan desinformar. Las mentiras a otro lado, no en un contexto democrático. Apostemos a que la jornada sea un éxito, no la dinamitemos”, ha asegurado exaltado.

Córdova ha señalado actores “desleales con la democracia” de mentir al decir que el INE no había hecho lo suficiente para poner en marcha la Consulta. Al contrario, para el presidente del INE, la Convocatoria ha sido un éxito por ser la primera vez que se lleva a cabo en todo el país una consulta popular a nivel federal. “La ciudadanía está saliendo a votar confiando en el INE”, ha dicho.

Tanto el presidente como su partido han acusado en los últimos días al INE de boicotear la consulta porque solo pusieron a disposición de los votantes, un tercio de las mesas respecto a las que hubo en las elecciones intermedias de junio y por no hacer la difusión suficiente.

Sin embargo, en el ente electoral aseguran que han hecho lo que han podido con los recursos disponibles. “No pudimos poner más casillas, como queríamos, porque nos lo impidieron al no entregarnos más recursos”. Dijo Córdova al recordar ayer domingo que el Congreso negó al INE presupuesto adicional para ésta consulta. Dijo que será hasta hoy lunes cuando la delegación de INE en Tamaulipas esté dando a conocer con precisión los resultados de la Consulta Popular.

Vaya nuestro reconocimiento para el nuevo alcalde electo de Ciudad Victoria, Eduardo Gattás, por su gran acierto al nominar al Lic. Hugo Reséndez Silva titular de la Secretaría del Ayuntamiento de su Administración. El Lic Hugo es hijo del licenciado, ex alcalde y ex diputado local, Tito Reséndez Treviño, de limpia trayectoria como Servidor Público y profesional del Derecho. Reséndez, es el sello de garantía. La propuesta del Lic. Hugo sin lugar a dudas sería aprobada por el H. Cabildo.

La señora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente López Obrador, culpó al INE de no poder participar en la Consulta Popular de ayer domingo, para definir si la población está de acuerdo o no en esclarecer acciones de actores políticos del pasado. Dijo que no votó porque la autoridad electoral no autorizó la instalación de mesas especiales para la ciudadanía que está lejos de su lugar de residencia y desee sufragar.