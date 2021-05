Tendencias

Oscar Contreras

Delgado vino, mintió y se fue…

Los morenistas que planearon la farsa de la detención de Mario Delgado, dirigente nacional de MORENA, por un grupo de la delincuencia organizada fracasaron; nunca se imaginaron que las cámaras del C4 los seguían, así como personal de seguridad del municipio de Matamoros y militantes de MORENA, quienes tomaron fotografías, videos y solo se observa que los tripulantes de la camioneta, sólo platicaron un momento y nunca mostraron las supuestas armas largas que “dicen” que traían.

Este espectáculo mal montado no les funcionó y creemos que Mario Delgado y el séquito que lo acompañaba, buscaban únicamente escandalizar para denunciar que en Tamaulipas existe inseguridad, pero esto sirve para comentarles que si en el estado y en el país la violencia se ha incrementado, es por la estrategia de seguridad que aplica el gobierno federal de «abrazos y no balazos».

Y es que el presidente Andrés Manuel López Obrador lo hace sólo para evitar que su gobierno envíe dinero a los estados del norte y aplicarlo en sus personales proyectos prioritarios como el Tren Maya, la Refinería Dos Bocas, el parque de Beisbol de su hermano Pío, el nuevo aeropuerto, así como toda la inversión que realiza su gobierno en el sureste de México.

Así que Moreno no tiene nada que decir, ya que si en Tamaulipas se tienen algunos problemas de inseguridad, estos se presentan en lugares focalizados, como en las carreteras de Matamoros a Reynosa, pero eso no es ninguna novedad, todos los días sucede por los caminos del estado, pero sólo con gente que los grupos desconocen y casi nunca agreden.

El caso es que Mario Delgado y su séquito quisieron hacer grande un hecho que para los tamaulipecos no es extraño, más bien es común porque esto es de lo más normal que suceda, pero tenemos muy claro que MORENA quiso ensuciar a Tamaulipas con esta farsa pero aquí nadie les cree.

Pero bueno, lo más importante para el dirigente nacional de MORENA es que pudo esquivar los reclamos que los auténticos y reales militantes de MORENA de Tamaulipas le iban a hacer por la imposición de candidatos en Nuevo Laredo, Reynosa, Ciudad Victoria, González, Tampico y Altamira.

Así que Mario Delgado se salvó de los huevos podridos que le iban a lanzar, pero quedará para siempre en la memoria de MORENA Tamaulipas el gran negocio que hizo junto con Erasmo González, al rebajar la política a una vendimia, porque privilegiaron los millones de pesos que ganaron, antes que los defender los principios de su partido de No Robar, No Mentir y No Traicionar.

En fin, MORENA sigue sorprendiendo a propios y extraños por la gran capacidad que tienen sus dirigentes para mentir, por su manera de escapar a los reclamos de su militancia, y porque insisten en transformar a Tamaulipas, cuando realmente lo único que les interesa es llevarse el dinero de nuestros impuestos, para invertirlos en Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, región de donde es originario López Obrador. ¿Qué les parece?

Para finalizar, Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, denunció al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, pero ahora por peculado. Esta es la cuarta denuncia que presenta contra el mandatario tamaulipeco y eso, ya hasta parece mira particular.

Ahora lo hace por utilizar Casa de Gobierno como oficialía de partes y todo indica que es por estar utilizando este lugar para recibir notificaciones sobre los procesos que le siguen en su contra, pero de manera personal.

Así que ahora Santiago Nieto no quiere que use Casa de Gobierno cuando le corresponde por ser el gobernador de Tamaulipas y si no es ahí, pues dónde sería.

En fin, sí Santiago Nieto lo acusa mañana por usar dinero que no es de sus cuentas bancarias, esto sería el colmo, y entonces, sabremos que no ha digerido aún que por su ineficacia y falta de profesionalismo no ha sido procesado y esto ya le está pesando. ¿Será? Todo indica que así es…

De salida. Nos informan que Ciro Hernández no tiene muy seguro el triunfo electoral a pesar de que Pedro Carrillo se unió a su proyecto político. Si esto pasa es porque los demás integrantes del Grupo Altamira se dividieron.

Así que es posible que Armando Martínez esté negociando con ellos, aunque ya los traiciono hace algunos años y es casi seguro que sólo le están siguiendo el rollo para cobrarle lo que les hizo, porque en la política, el que se ríe se lleva. Así de simple.