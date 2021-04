Denuncia Secretaria General del PRI Mayra Ojeda Intento de Secuestro

*Estoy Conmocionada y con mucho miedo.

La secretaria general del PRI en Tamaulipas, Mayra Ojeda denuncio a través de sus redes sociales un intento de secuestro asía su persona.

En un video en su cuenta de FACEBOOK, la también candidata a regidora por el PRI en Ciudad Madero señalo lo anterior.

Después de haber terminado el arranque de campaña del PRI en Madero me dirigía a mi casa y veo que me persigue un taxista muy despacio y posteriormente otra unidad otro se me viene de frente. Tratando de secuéstrame o levantarme.

Tuve que volantear y creo que también le pegue a otro carro estacionado

La verdad siento mucho miedo porque nunca me había pasado una cosa de estas, la verdad causa mucha rareza.

«Me siento muy consternada por lo que acabo de vivir y me veo en la necesidad de contarlo por si algo me llega a pasar a mi o a mi familia».