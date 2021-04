¿DESAFUERO EN TAMAULIPAS? HAY QUE LEER LA CONSTITUCIÓN….

Hipódromo Político

Por Carlos G. Cortés García

La política y las ocurrencias no deben de prevalecer sobre el Estado de Derecho. Sería muy grave.

México lució en la entrega de los Oscares, en Hollywood.

4T: ¿“La Ley de Herodes”?

El homicidio de “Batata” no tiene que ver con la política: FGJ de Tamaulipas.

Nombra Mariana Gómez de García Cabeza de Vaca nueva directora en el DIF Tamaulipas.

Protestan contra AMLO en Tampico porque MORENA recoge militantes de otros partidos políticos y desprecia a los fundadores.

En MORENA entre abusadores y arbitrarios, te veas.

Lo que estamos por vivir en México, será una revolución judicial ante el uso faccioso de las normas para someter a los adversarios políticos. Eso es lo que se vive, lamentablemente en nuestro país, lo que habrá de terminar por dividir aún más a los mexicanos, con el daño que se está haciendo a este país.

Y es que, en lugar de ponerse a trabajar, el presidente y su gobierno se están dedicando a intentar pulverizar, no a sus adversarios, sino a quienes ellos consideran sus enemigos que son, por supuesto, quienes no ven la realidad como ellos la ven.

El presidente Andrés Manuel López Obrador viene, sistemáticamente, queriendo utilizar las leyes, que tanto le han costado construir a este país, en términos de tiempo y vida de mexicanos, que han aportado su vida para tener un México mejor, bajo la premisa juarista de que “a los amigos justicia y gracia y a los enemigos sólo justicia”. Si Juárez reviviera en este momento se volvería a morir de ver lo que está viviendo nuestro país.

El presidente desde su campaña ha asegurado que su objetivo primordial es acabar con la corrupción. Y entonces, ¿por qué no está Emilio Lozoya preso? ¿Y porque no ha ido tras quienes el ha denunciado en “las mañaneras” a quienes acusa de corrupción? Sencillo: porque el presidente tiene claro quienes constituyen un estorbo para la consumación de su proyecto, el llamado 4T.

Lamentablemente, el presidente ha dedicado más tiempo a denostar y a atacar a los adversarios que a consolidar el crecimiento y el desarrollo de México.

El caso es que en el caso que se le sigue al Gobernador de Tamaulipas, quienes se dedican al estudio del derecho constitucional, están preocupados del camino que esta circunstancia está tomando, ante las afirmaciones que señalan que los diputados federales pueden definir el desafuero del gobernador de Tamaulipas.

Porque lo que ordena el procedimiento constitucional, es que el proceso podrá iniciar en la Cámara de Diputados, sí, pero quien tiene la última palabra sobre el desafuero es el Congreso estatal, lo que significa en términos llanos y sencillos es que quien debe determinar el desafuero del mandatario tamaulipeco son los diputados locales.

Así que, ante la eventual declaratoria de procedencia que podría emitir la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, en contra del gobernador constitucional de Tamaulipas, ello no significa, de ninguna manera, que éste pierda el fuero en automático, como algunos quisieran. Ello significa, entonces, que el Congreso estatal será notificado por la Cámara de Diputados Federal para que, a su vez, analice el caso y determine lo que a juicio de los legisladores tamaulipecos corresponda. Así es el procedimiento de acuerdo a lo que norma la constitución.

Ya habría, entonces, quienes incluso andarían frotándose las manos cuando a esta historia aún le faltan muchos capítulos y, asimismo, el mandatario tamaulipeco también tiene derecho a una defensa a su persona. Así lo dice la justicia mexicana, la que de ninguna manera depende de la voluntad de una sola persona, por más poderosa e intocable que se sienta. Y por más asesorada que se diga. Cosa de observar las pifias que en materia judicial y legislativa han cometido, y que les han costado muchísimo, en términos políticos, económicos y de poder. Y no estamos inventando el hilo negro: ahí la lluvia de amparos a la Reforma de la Industria Eléctrica, ahí el famoso Registro a los Teléfonos Celulares.

En el caso de los gobernadores, como de otras autoridades a nivel estatal y municipal, el pacto federal exige la pérdida de un doble fuero, el que tienen a nivel federal y el que tienen a nivel estatal, para que puedan ser vinculados a proceso. Y reitero, aunque hay quienes se frotan las manos deben ser pacientes porque esta historia tiene más capítulos, y otra visión que tienen los constitucionalistas, y la visión y versión que tiene la fuerza política mayoritaria en la Cámara de Diputados no es ni la verdad absoluta ni la única. Así que, queridos lectores, todavía hay que esperar, pacientemente.

No se nos debe de olvidar, bajo ninguna circunstancia, que al ser México una república federal, como última instancia le corresponde al Congreso de Tamaulipas y a los diputados tamaulipecos, determinar si existen los elementos necesarios para llevar a juicio al mandatario tamaulipeco. Y en Tamaulipas los legisladores de MORENA no son mayoría, aunque ciegamente ellos cumplan los deseos de su amadísimo líder. Sobre estos deseos, persiste lo que dice la Ley y su cumplimiento irrestricto.

Así lo ordena el artículo 111 constitucional, que no deja lugar a dudas: la declaración de procedencia que sea emitida por los diputados federales, será para el efecto de que se comunique a las legislaturas locales, y que éstas, en ejercicio de sus atribuciones, proceda lo que corresponde.

Textualmente, el 111 Constitucional, a la letra dice: “Para poder proceder penalmente por delitos federales contra los ejecutivos de las entidades federativas, diputados locales, magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia de las entidades federativas, en su caso los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, y los miembros de los organismos a los que las Constituciones Locales les otorgue autonomía se seguirá el mismo procedimiento establecido en este artículo, pero en este supuesto, la declaración de procedencia será para el efecto de que se comunique a las Legislaturas Locales, para que en ejercicio de sus atribuciones procedan como corresponda”. No me crea a mí. Por favor revíselo en la Constitución. El mandamiento es muy claro.

El tema del desafuero del Gobernador de Tamaulipas tiene un tufo político y electoral imposible de no ver. Simplemente, los tiempos fueron calculados con una precisión, aunque reitero, no es este el primer error cometido en términos jurídicos y legislativos del grupo que detenta el ejecutivo y, me parece, no será el último. Así sucedió con el transitorio que intenta alargar el periodo del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que, a la luz de los constitucionalistas, falta un amparo que tire, definitivamente, esta pifia legislativa.

¿Qué prevalece en todo lo que ha girado en torno al desafuero del Gobernador de Tamaulipas? Que hay quienes no esconden su intención política y sus ganas de convertirse en protagonistas de esta historia. Pero reitero: antes de emitir opiniones sin sustento, hay que leer completo el texto constitucional, que, de manera explícita, señala que, para poder procesar a los ejecutivos de las entidades federativas, a la declaración de procedencia, hay que poner la decisión a las atribuciones de las legislaturas locales, para que sean estas, quienes ejerzan sus atribuciones con el fin de determinar si éste procede o no. Más vale leer y releer el texto, porque seguramente habrá más de uno, que se morderá la lengua cuando el escenario no sea el que se estaba anunciando con bombo y platillo.

Y da más pena que haya quienes en lugar de ponerse a trabajar, porque para ello cobran, y a generar beneficios para los ciudadanos, están más preocupados por desestabilizar la vida de un país, de un estado y de las ciudades, cuando quienes observamos la vida política de Tamaulipas estamos conscientes de que el Gobernador Constitucional del Estado se dedica a trabajar, trabajar y trabajar. Y si no fuera así, los indicadores económicos, de seguridad y de desarrollo, no estarían donde están.

1. Pese a que las principales categorías en los premios Oscar 2021 no tuvieron presencia mexicana, Michelle Couttolenc, Jaime Baksth y Carlos Cortés subieron al escenario de la premiación para recibir la estatuilla dorada gracias al trabajo que realizaron en «Sound of metal», filme de Darius Marder. Felicidades a estos mexicanos por su espléndido trabajo. Por cierto, el Carlos Cortés que ganó el Oscar no es el mismo Carlos Cortés que esto escribe, aunque con gusto recibo también esas felicitaciones. 2. El homicidio del candidato a diputado local por el Distrito XV, por el Partido Verde Ecologista de México, Francisco Rocha “Batata”, es sin duda lamentable. Sin embargo, hay versiones, venidas de gente seria, que aseguran que el hecho no tiene nada que ver con el ambiente político, aunque haya quienes así lo quieran ver y hacer sentir. 3. La presidenta del DIF Tamaulipas Mariana Gómez de García Cabeza de Vaca, entregó el nombramiento como nueva directora general del Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia en Tamaulipas, a la Contadora Pública Diana Evelyn Mata Monreal, quien se venía desempeñando dentro de la institución como titular de la Dirección de Enlace Gestoría y Procuración de Fondos. Recordemos que este cambio se da, luego de que Omeheira López Reina, quien se sumó como magistrada del Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas.

Mata Monreal cuenta con experiencia en la Dirección de Enlace, Gestoría y Procuración de Fondos, del Sistema DIF Tamaulipas, 24 años de experiencia en Defensa y Promoción de los Derechos Humanos de las mujeres, NNA, Migrantes y población altamente vulnerable, y 22 años de experiencia en procesos contables, manejo de procesos administrativos, conocimiento en la administración de recursos humanos, compras, informes financieros, administración y contabilidad general.

La nueva directora del DIF Tamaulipas ha sido secretaria técnica del Comité Regional de Lucha Contra la Trata de Personas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos -Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas-, de 2010 a 2013, y se ha desempeñado como secretaria técnica del Comité Estatal de lucha contra la Trata de Personas del Instituto Nacional de Migración en el estado de Tamaulipas hasta diciembre del 2013.

Además, ha sido integrante del Colectivo contra la Trata de Personas en México e integrante de la Red Nacional de Organizaciones de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todos”, entre otras actividades. Mucho éxito a la nueva funcionaria en el Sistema DIF Tamaulipas.

4. Oiga, déjeme le cuento que militantes fundadores de Morena en Tampico, denunciaron que fueron desplazados por priistas y panistas, quienes compraron candidaturas a diputaciones y Presidencias Municipales.

Así lo aseguró Angélica Sevilla Castañeda, aspirante a la Presidencia Municipal de Tampico, quien afirmó que los verdaderos militantes de Morena son quienes han protestado desde hace tiempo en contra de las imposiciones como la de Olga Sosa, “que no es Morena, nunca ha sido. Siempre ha sido priísta. Está sucediendo lo de 2018 cuando vino Renato Molina a vender las plazas y a imponer gente. Ahora es Mario Delgado el que vino a imponer gente, candidatos a presidentes, a diputados, a regidores”, mencionó.

Sevilla Castañeda cuestionó que Olga Sosa esté en campaña cuando aún no ha terminado su período como diputada federal del PES: “eso no es correcto”, sostuvo, al tiempo de enfatizar que ella es militante fundadora desde hace 15 años y en Tamaulipas, hay muchos ciudadanos que han apoyado el proyecto de Andrés Manuel López Obrador, pero que han sido desplazados por las decisiones de Mario Delgado, quien impuso como candidatos a expriistas, panistas y gente que nunca ha estado con la idea de la Cuarta Transformación.

Angélica Sevilla Castañeda recordó que a la fecha hay más de 150 denuncias e impugnaciones ante autoridades electorales, por la violación de estatutos al venderse las candidaturas del partido a priístas y panistas en Tamaulipas.

Sevilla y un grupo de miembros del partido protestaron este domingo, durante la visita que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador a la refinería “Francisco I Madero” en el sur de Tamaulipas.

Ahí, denunciaron que el diputado federal Erasmo González Robledo y el senador Américo Villarreal Anaya son los responsables de vender las candidaturas a quienes pudieron pagarlas, pasando sobre los estatutos y disposiciones de órganos internos, al desplazar a los militantes y beneficiar a priistas y panistas. No cabe duda que “qué bonita familia”.

5. Entre abusadores y prepotentes, MORENA destaca por los escándalos en los que se han visto envueltos sus candidatos. Ahí Félix Salgado Macedonio, ahí el Diputado Federal poblano, Saúl Huerta, quien de un escándalo de abuso sexual pasó a abrir la caja de pandora en donde varias denuncias en su contra dejan claro que este señor, Huerta, está enfermito de su cabeza. ¿Y cómo pueden legislar así? Yo me pregunto. Ahora sale a relucir el caso del candidato a concejal de la alcaldía Iztapalapa en la Ciudad de México, Aldo Sánchez Valdez, quien al grito de “soy candidato de MORENA” desenfundó su pistola y disparó a par de meseros que sólo le cobraban su consumo en un restaurante de Xochimilco.

Testigos oculares de los hechos aseguran que este moreno personaje, junto a un nutrido grupo de amigos, habían bebido tequila hasta embrutecerse y darle valor para hacer sus barbaridades. ¿Hasta cuando alguien les va a poner un hasta aquí a estos sujetos? Por eso estamos como estamos.

