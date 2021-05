Desafuero es por un asunto meramente fiscal: Carlos Pérez

* Hay que esperar la resolución de la SCJN y ser prudentes, afirma el Notario

María de Jesús Cortez

Para el Notario Público Carlos Pérez Hernández, el caso del Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca en torno a su desafuero es un problema jurídico derivado de un asunto meramente fiscal en el que dijo hay que ser prudentes, guardar silencio y esperar la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

«Es un tema estrictamente jurídico, estamos hablando de una omisión de impuestos, creo que están ya las tendencias allí, la Cámara de Diputados ya dio una determinación, desafuero en contra del señor gobernador e igual la Cámara de Diputados de Tamaulipas ya dijo que no. Creo que todavía hay mucha agua que tiene qué correr por el río porque viene una disputa Constitucional, una acción de Inconstitucionalidad en el que la Suprema Corte de Justicia va a determinar quién tiene la razón», señaló.

Quién aspira a ser el próximo Diputado federal por el Distrito 08 enarbolando al partido Movimiento Ciudadano añadió que a final de camino son dos puntos de vista muy encontrados ya que se establece que Tamaulipas es un Estado libre y soberano y los tamaulipecos escogieron al gobernador Cabeza de Vaca.

Hizo ver que por cuestiones fiscales, por 6 millones de pesos le están quitando al Estado a un Gobernador.

«Creo que tenemos que tener confianza en las Instituciones de la Nación, la Suprema Corte de Justicia últimamente ha estado haciendo buenas resoluciones ya ven que no aceptó a Salgado Macedonio y al otro señor Morones y los morenos siguen dándole la vuelta ahora ya pusieron a la Juanita Salgado entonces hay que ver eso, lo que tenemos que ver es que es un problema estrictamente jurídico que se deriva de un no pago de impuestos aquí hay que analizar dos puntos de vista contradictorios y hay que esperar la resolución de la SCJ que diga si procede o no el desafuero total del Gobernador.

Llamó a la población a esperar pues la prudencia marca guardar poco de silencio y los diputados locales tomarán la decisión adecuada.

«No queda de otra, siempre hay que actuar conforme a derecho, conforme a las reglas establecidas y hay que tener paciencia, vamos a trabajar en Tamaulipas de que si se nombra o no gobierno sustituto es una decisión política estrictamente tomando en cuenta las opiniones y

Movimiento ciudadano siempre estará de lado de la comunidad tamaulipeca que es la que nos interesa», concluyó.